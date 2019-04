Disruptores | Lean Construction: Más rápido, más fuerte, mejor

Juan Francisco Pérez Herrera, director general de Lean Construction México, se reunió hace unas semanas con personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) encargado de la próxima ampliación del Aeropuerto de Santa Lucía. El encuentro fue un botón de muestra del caos que domina en la industria mexicana de la construcción.

El sector se rige por el conocimiento empírico del maestro de obra y hay un desorden que es administrado por los arquitectos. No es una industria basada en la eficiencia y la productividad.

En el gobierno estos problemas se multiplican, dice a propósito de la reunión con la dependencia encargada del proyecto después de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

"El tema con el gobierno ha sido complicado. La Sedena nos mandó llamar y tuvimos una reunión con ellos. Platicamos sobre el potencial del proyecto y cómo podemos hacer muy eficiente el proceso constructivo y pues, bueno, no fue muy bien aceptado.

"¿Por qué? Las dependencias gubernamentales, adicional a la eficiencia y al proyecto, persiguen otro tipo de objetivos, objetivos políticos mucho más complejos. Si la industria privada de la construcción está aletargada, muchas dependencias de obra pública lo están aún más. Viven paradigmas muy viejos, donde lo que interesa no es la eficiencia, sino acabarse el presupuesto", platica Juan, quien vaticina problemas para Santa Lucía como proyecto constructivo.

Lean Construction México es una empresa de consultoría dedicada a implementar los conocimientos derivados de la escuela lean construction o "construcción esbelta" en la industria mexicana.

Los fundamentos del modelo lean construction consisten en una filosofía de trabajo que organiza todas las etapas del proceso constructivo y se adelanta a cualquier eventualidad posible. Además gestiona el capital humano, la planeación del proyecto, la capacidad de liderazgo y las líneas de proveeduría.

Foto: Roberto Hernández

"Se concentra en analizar el ciclo del proyecto, desde la parte de preconstrucción hasta la construcción misma para garantizar que todos los involucrados se comuniquen mejor, que las tareas queden claramente definidas, que hayan procesos estructurados y una comunicación más clara.

"Entonces, en esencia, sí hay un factor relevante a las personas, pero tiene que ver con el seguimiento de procesos, o hacer que la cultura de trabajo se sujete a un esquema de procesos", explica Juan.

Por ejemplo, en el área de materiales, el lean construction se encarga de que los trabajadores tengan clavos suficientes a la mano para que no deban a ir a un almacén por ellos, que los baños del centro comercial no tengan que ser almacenados tres meses en lo que se instalan. Finalmente, que cada persona sepa qué debe hacer con qué herramienta.

Básicamente es darle orden al caos. Estandarizar el desorden.

Actualmente –explica Juan– la industria de la construcción en México se rige por un proceso empírico.

El equipo administrativo de una obra, desde una casa hasta un centro comercial, asigna a los maestros una tarea específica, como pintar una fachada. El cómo y cuánto tardarán en concretarla dependerán del estilo personal de cada uno, o incluso, de su estado de ánimo.

El problema con este tipo de organización es que no se pueden establecer estándares, cumplir naturalmente y a cabalidad con metas específicas de avance y fechas de entrega. Esto genera costos extra e ineficiencias.

"Se trabaja mucho más en educar a la mano de obra, en hacerla consciente de crear protocolos de trabajo, de cómo debe iniciar, qué tipo de herramientas debe utilizar, de cómo deben terminar las labores. Lo que está ocurriendo en sí es una mayor participación del administrador, ya sea el arquitecto o el supervisor, en cómo se debe de comportar la construcción.

"Lean construction es un modelo de gestión administrativa que establece protocolos para diseñar los planos, para hacer los estudios derivados, para hacer cálculos de las ingenierías, para controlar los materiales y que todo eso esté como relojito, bien coordinado, para que el día que tengamos que subir un material a 50 metros de altura sea un trabajo eficiente".

ORDEN

Si la explicación remite a una línea de producción y más específicamente una de la industria automotriz es porque el lean construction se deriva de ella. Este modelo es una adaptación de los conceptos acuñados por la escuela del lean manufacturing implementados por Toyota durante el Japón de la posguerra.

En sus plantas, Toyota buscó formas para eliminar el desperdicio de tiempo en la mano de obra, de sobreproducciones, transportes, y defectos de la producción, lo que le ha llevado a ser una de las armadoras más prolíficas de todo el mundo.

En 1992, Toyota describió su filosofía: "es un marco de referencia para conservar recursos eliminando desperdicios. Las personas que participan en el sistema identifican gastos de material, esfuerzo y tiempo que no generan valor para los consumidores".

Foto: Roberto Hernández

El nombre del juego es el de cero desperdicios y se ha convertido en una norma en los troncos comunes de las carreras de ingeniería industrial.

Con el tiempo, autores como Lauri Koskela y Glenn Ballard comenzaron a idear formas de aplicar esta escuela al proceso constructivo y se convirtieron en apóstoles de las ineficiencias que plagan a la industria de la construcción.

Juan sigue al pie de la letra la metodología que pregona. Enfundado en un traje impecable escucha con atención la pregunta, la piensa unos segundos y ofrece una respuesta estructurada en puntos, desarrollando cada una de las ideas que quiere comunicar. Es un manual hecho persona.

Como ingeniero de formación, Juan estaba familiarizado con los conceptos de lean manufacturing al haber trabajado como consultor en las plantas de la creciente industria manufacturera del Bajío, en Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro. General Motors, Pirelli, Mazda y Honda son algunas de las empresa con las que había colaborado.

Su llegada a los conceptos del lean construction se dio luego de que un empresario zapatero, con quien Juan había trabajado previamente en sus maquiladoras, le pidió ayuda para un proyecto inmobiliario que estaba desarrollando. Las áreas de oportunidad que vio en el sector de la construcción para la mejora de eficiencias le impulsaron a capacitarse en Chile y Perú, y con el tiempo se convirtió en uno de los primeros conferencistas y divulgadores del lean construction en territorio mexicano.

"Luego de reconocer que hay un mejor escenario al que todo mundo puede aspirar, he aplicado esos principios al sector de la construcción, que está ávido de buenas prácticas porque no se han tomado durante mucho tiempo, (...) desafortunadamente se pueden contar con los dedos de la mano las compañías que están aplicando un lean construction a profundidad. A pesar que hace 30 años ocurrieron los primeros estudios no se ha implementado en grado mayor en la industria.

"Es una megatendencia a nivel internacional, es una visión totalmente disruptiva, porque no sigue el camino tradicional que por décadas hemos mantenido, y que de alguna manera está generando cambios, tanto culturales como de eficiencia, al proceso de construcción que no habíamos tenido en otro momento".

PROGRESO

Según Juan, en promedio, con la implementación de lean construction, los proyectos reducen los tiempo de entrega hasta 30 por ciento.

Al año, el equipo de Juan capacita y orienta alrededor de 80 proyectos . Entre sus clientes se contabilizan nombres como Liverpool, Palacio de Hierro, Grupo Peñoles, las vivienderas Ruba y Javer, o la desarrolladora de bodegas para la industria automotriz, Shimizu.

Foto: Roberto Hernández

"Lo que hacemos con ellos es que, cuando colaboramos, procuramos que sean muy eficientes en su operación para garantizar que si son eficientes en una casa y ellos van a hacer dos mil, cinco mil, 10 mil casas, sean eficientes, porque de lo contrario, si hay errores, estos también se multiplicarían.

"Con Grupo Liverpool, si tiene pensada una apertura de una tienda para el día 24 de diciembre, y el equipo la entrega 15 días después ya no funciona, hay un pérdida muy importante".

Según Juan, los conceptos del lean construction aplicados en muchos otros campos pueden dar respuesta a muchas de las problemáticas del México actual, en el que la ineficiencia en el gasto público puede generar no sólo despilfarros, sino corrupción o inseguridad.

El objetivo –dice– es empujar, principalmente en el sector público, los estándares del lean construction, para que se conviertan primero en requerimientos de licitaciones públicas y posteriormente en normativa nacional.

"México tiene un gran potencial, pero la situación social y económica es muy delicada. Hablar de México es hablar de violencia de narcotráfico, de corrupción. Hay muchas cosas bastante incómodas de hablar en el país, por lo tanto, cuando llega la filosofía lean construction en esencia busca ser un remedial, un salvavidas para la situación que ya se tiene.

"La visión romántica de este momento es que la condición económica del país puede crecer, puede mejorar, si adoptamos como industria una nueva forma de trabajo orientada a la productividad y a la eficiencia".