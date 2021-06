Disruptores | Nelo: Compras en línea sin tarjeta de crédito

Para Kyle Miller, fundador de la fintech Nelo, el México de hoy es muy parecido a la India de hace un lustro. La informalidad, la no bancarización y el uso de efectivo marcan el compás de la economía nacional; sin embargo, también hay una alta aceptación tecnológica, un marco legal de avanzada y un robusto ambiente emprendedor.

Al igual que el país asiático hace unos años, hoy México es un mercado con grandes oportunidades para quienes puedan cambiar las reglas del juego.

"Es un momento increíble para estar construyendo en el mercado mexicano, uno de los más grandes del mundo, de los de más rápido crecimiento en el e-comerce y su población es joven. Creo que esta transformación va a suceder dentro de los próximos tres a cinco años en los que el México de hoy va a cambiar completamente, con más eficiencia para los consumidores, los negocios y el gobierno", comparte.

En lo que toca a Kyle –un joven emprendedor salido de las filas de Uber como ejecutivo– éste se encuentra sentando las bases para ser protagonista de la transformación que se avecina en México mediante su fintech: Nelo.

Nelo es una plataforma que permite a cualquiera realizar compras en línea de productos y servicios y pagar a plazos sin la necesidad de una tarjeta de crédito o alguna garantía.

Los usuarios se registran en la plataforma y luego de un proceso de verificación de identidad pueden realizar pagos de servicios a través de una línea de crédito que inicia en los 300 pesos.

El teléfono inteligente de los usuarios es vinculado a su cuenta en Nelo y ahí éstos realizan compras a plazos en más de 75 comercios digitales como Amazon, Spotify, plataformas de gaming, las principales telefónicas y cableras operando en el país o servicios gubernamentales.

Los usuarios llevan registro puntal en la app de sus pagos pendientes y los realizan mediante una clabe interbancaria antes de la fecha programada. Esto incide en un aumento de la línea de crédito cada mes.

Foto: Adrián Vázquez

"Lo que buscamos es habilitar a las personas en el comercio electrónico de América Latina y la manera en lo que lo estamos haciendo es ofreciendo financiamiento en el punto de venta de los comercios, lo que significa que los usuarios pueden pagar a plazos y los empodera", platica Kyle.

"Somos el único jugador 'buy now pay later' con una app móvil que le da flexibilidad y transparencia a las personas que posiblemente no tienen acceso al crédito formal".

Si bien ya existen fintechs que habilitan la compra en línea mediante tarjetas virtuales o físicas, el componente de pagos a plazos es el principal diferenciador de Nelo dentro del mercado fintech.

Esto no sólo tiene beneficios para los consumidores, sino que para los comercios eleva la conversión de compra al aportar facilidades de pago que no le representan sobrecostos o riesgos ante una eventual morosidad.

"Estamos ocupados en generar todas las alianzas posibles con comercios para que las personas puedan usar Nelo en todos sus negocios favoritos. Los incentivos están alineados tanto para consumidores como para comercios".

Precisamente hasta febrero de este año Nelo ofrecía tarjetas virtuales y físicas para la compra de bienes y servicios, sin embargo la fintech se decantó por enfocarse en el segmento de pagos a plazos sin tarjeta de crédito ante la demanda por ese servicio dentro del mercado mexicano.

La lógica de este movimiento radica en que apenas el 7% de los mexicanos cuentan con una tarjeta de crédito; una tasa muy inferior comparada con al de por sí bajo nivel de bancarizados en México, y que ascienden al 40 por ciento.

"Lo que encontramos a la mitad del año pasado es que los préstamos eran realmente el producto que la gente quería, entonces decidimos enfocarnos y apostar por lo que estaba funcionando. Estoy feliz de haber decidido esto porque desde enero hemos estado creciendo mucho más rápido".

Según explica Kyle, en el núcleo del modelo de Nelo está la fidelización de los usuarios mediante las extensiones constantes en sus líneas de crédito conforme éstos continúan usando la plataforma para sus pagos cotidianos.

Con esto el equipo de Nelo busca que la plataforma se convierta en la herramienta de facto de los usuarios para el pago de servicios, y no sea una app de ocasión; modelo adoptado directamente de la experiencia de Uber.

"El núcleo del equipo proviene de Uber y creo que tomamos de ahí la gran ambición y la aplicamos a Nelo. Estamos moviéndonos realmente rápido y creo que hay una ventana de oportunidad de ofrecer un producto que realmente ayude a las personas.

"La forma en la que estoy pensando sobre cómo estamos construyendo nuestros productos es que no queremos que Nelo sea un lugar donde sólo financies un producto y nunca lo vuelvas a usar, no creo que eso sea construir una relación.

"Pienso en Nelo como una tarjeta de crédito que las personas usan varias veces al mes, solamente ofrecemos más transparencia y flexibilidad en comparación con las opciones tradicionales".

Kyle se detiene en apuntar el costo oculto que el reinado del efectivo en plena era digital tiene para los usuarios.

En la medida que más y más servicios están migrando hacia lo digital, los usuarios sin tarjeta de crédito están quedando relegados de este ecosistema, especialmente en tiempos de pandemia. Asimismo, las comisiones que cobran tiendas de conveniencia para el pago de servicios encarecen la entrada al sistema digital.

"Creo que es demasiado costoso, si vives offline y sólo con efectivo estás pagando un impuesto cada vez que mueves to dinero hacia lo digital. El impacto que esto tiene es que es difícil el ahorrar dinero por el impuesto constante que estás pagando.

"Nelo le da la oportunidad a los consumidores de suavizar sus finanzas al ser capaces de absorber gastos inesperados y fluctuaciones en sus ingresos

Según explica Kyle, derivado de la pandemia la adopción del e-comerce se ha acelerado en México y con él las operaciones de Nelo. La plataforma está creciendo 60% mensualmente en términos de usuarios y facturación.

"Con la pandemia cambiaron los hábitos de las personas en los que si pagaban algo antes con efectivo ahora lo hacen digitalmente, lo encontraron más conveniente, más barato y más seguro, el impacto ha sido profundo y espero que esta inercia continúe en el futur.

"Vamos a seguir creciendo muy rápido porque está claro que estamos resolviendo un problema para los consumidores".

Foto: Adrián Vázquez

DE CALCUTA A CHAPULTEPEC

Durante cuatro años Kyle Miller fue un analista y product manager para el servicio de ride hailing Uber en mercados emergentes como China, India, Kenia, Brasil y México.

Con el encargo de hacer crecer el negocio, según cuenta, uno de los mayores retos que encontró en estos mercados fueron las disparidades culturales y económicas, siendo la principal complicación el adaptar la plataforma a los medios de pago locales, por lo que decidió iniciar Nelo en 2019.

"Una observación que hice cuando trabajaba en Uber era que el escaparate del comercio y las finanzas digitales eran muy diferentes en cada mercado así que los productos que creábamos para crecer fuera de los EU eran medios de pago.

"México es un negocio muy, muy grande para Uber, en términos de viajes y choferes pero el porcentaje de uso de efectivo para el pago es muy elevado en comparación con otros mercados. Lo que encontré es que no existía un producto que realmente transformara al país en términos de finanzas digitales, transparencia y flexibilidad", cuenta.

Por ejemplo según recuerda Kyle, durante un viaje a India reparó en el hecho de que el 100% de la economía informal de aquel país estaba dominada por el efectivo; sin embargo esto cambio 360 grados derivado de acciones regulatorias que limitaron la cantidad de efectivo que una persona podía recibir al día (conocida como la Sección 269ST del código tributario de la India), y la llegada de Google Pay al país.

Foto: Adrián Vázquez

Esto transformó profundamente a India en país donde aún existe la informalidad en las calles pero donde ésta es pagada por sus servicios completamente mediante el uso de teléfonos inteligentes.

Para el ejecutivo, México no está muy lejos de dar un salto similar.

Para formar parte de esta transformación Nelo ha recolectado inversiones por 5.6 millones de dólares para cimentar sus operaciones en México gracias a la confianza de fondos de capital de riesgo como Homebrew, inciado por el ex ejecutivo de Twitter y Google, Satya Patel, o Susa Ventures, del reconocido inversionista Chad Byers, quien inyectó dinero en las etapas tempranas de la plataforma de trading Robinhood.

Según explica Kyle, esta confianza millonaria se debe al equipo robusto de ex tecnólogos y financieros que iniciaron Nelo, algunos salidos de Uber o BBVA y de los cuales el 70% está trabajando de tiempo completo en México, mientras que el resto radica en Nueva York.

Asimismo, Kyle refiere que el país es uno de los mercados más interesantes para el venture capital en este momento, como lo demuestran el dinero invertido recientemente. Sólo en 2020 las inversiones en venture capital en México sumaron mil 200 millones de dólares, de acuerdo con el Informe anual de Transactional Track Record.

Sin embargo, –advierte– uno de los principales retos para alcanzar el potencial de crecimiento en la región es la prevalencia del fraude y el robo de identidad digitales.

Por ejemplo de acuerdo con el Índice de Civilidad Digital realizado por Microsoft, se estima que el 40% de los internautas en México fueron víctimas de algún fraude, estafa o engaño.

El combate a este mal, dice, debe provenir directamente de las empresas de servicios financieros ayudadas mediante la tecnología. Para el caso de Nelo, Kyle comparte que el modelo de autenticación de identidad está basado en vincularlas directamente con los teléfonos inteligentes y su IP, que en términos prácticos son más difíciles de clonar o violar que una ID o un perfil digital.

"Para el crédito es importante que los burós puedan encontrar perfiles más robustos de las personas para que se les pueda ofrecer a las personas tasa más competitivas, (...) ademas de que como empresa debes ser muy cuidadosa a la hora de administrar tus riesgos.

"Hay una elevada presión en México en términos de verificación de identidades pero esa es la responsabilidad de las empresas de tecnología, te diría que con nuestros antecedentes en Uber ya estamos acostumbrados a lidiar con robo de identidad y fraude. Ciertamente hay retos, pero los emprendedores en las compañías más innovadoras van a ser los que desbloqueen un montón de valor para los consumidores en México".

Del lado de gobierno, para Kyle el registro nacional de biométricos que está impulsando la actual administración es un paso en la dirección correcta, pues esto facilitaría la vinculación de las identidades con equipos telefónicos. Todo depende, dice, de una correcta implementación y que exista interoperabilidad entre los diferentes jugadores gubernamentales y financieros para hacer uso correcto de esta data.

"Una de las innovaciones vitales que implementó el gobierno indio fue una base de datos nacional de biométricos en la que vincularon los teléfonos con el iris y otros datos biométricos de los usuarios, y lo hicieron de una manera increíble al tardar cinco años para identificar al 95% de la población.

"Usar tecnología para solucionar este problema como el gobierno de México pretende hacer es algo importante desde un punto de vista central y soy un gran partidario de esto".

De esta manera, según adelanta Kyle, México será el punto central para todos los proyectos de Nelo debido a la cantidad de oportunidades aún sin explotar, y servirá en el mediano plazo como punto de despegue hacia otras latitudes; así como Brasil sirvió para el despegue del neobanco Nubank.

"Una de las compañías que más admiro es Nubank, la cual se enfocó en Brasil durante un buen tiempo. Creo que hay una razón para que sea una de las empresas fintech públicas más grandes del mundo y es por su enfoque implacable en el país de residencia; así que nosotros estamos 100% enfocados en México.

"Creo que van a haber un par de empresas tecnológicas que van a transformar realmente la forma en la que se vive en México y estamos emocionados de formar parte de eso".

