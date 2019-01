Disruptores | Starcups, en busca del Google mexicano

La próxima gran empresa de tecnología se puede estar cocinando en el cuarto de una jovencita en Aguascalientes, durante una borrachera en Santiago de Chile o una carne asada en Buenos Aires; aquélla que cambiará la realidad de países enteros, generará nuevas economías o traerá beneficios para todos en el mundo.

Según Alejando Lomas Torres, la diferencia entre que esto suceda o no es la existencia de alguien dispuesto a arriesgar dinero y a confiar en los nuevos emprendedores que están surgiendo en toda la región lationamericana.

"Si tu país se dedica a ser un semillero de talento de tecnólogos e innovadores puedes crear empresas como Facebook, Google o Apple que te generan empleos de mucha demanda y muy bien pagados. De verdad puedes cambiar la historia de un país.

"Cualquier Estado lo puede hacer, pero sí hay que apostarle, vas a perder muchos años, perder dinero tal vez, pero a la larga es un beneficio muy importante para los emprendedores, para tí como inversionista y para países enteros", dice seguro este inversionista de startups.

Su empresa, Starcups, está enfocada en encontrar y capitalizar a esos Google y Facebook latinoamericanos que aún no despegan pero que –dice– están allá afuera esperando a un ángel inversionista.

Starcups es una incubadora y aceleradora de empresas nacida en Aguascalientes, de la mente del exmercadólogo Alejandro Lomas.

Mediante una convocatoria anual, Starcups recluta a startups basadas en tecnología que son asesoradas durante seis meses para el desarrollo de su modelo de negocios. Si el proyecto es prometedor y con la posibilidad de ser escalable se echa mano de un fondo de capital para inyectarle dinero.

Foto: Roberto Hernández

Starcups entonces se convierte en socio de las nuevas empresas. Starcups también funciona como una aceleradora de empresas tradicionales. Los negocios ya establecidos y de cualquier ramo reciben asesoramiento en materia de innovación y cambios organizacionales hacia la tecnología, desde restaurantes hasta despachos contables.

Con el dinero de esta línea de negocio Starcups financia las inversiones en nuevos emprendimientos tecnológicos.

Entre las 70 empresas que ha incubado, en el portafolio de Starcups está el servicio de food delivery Encalientes, especializado en pequeños negocios de comida, o el servicio de transporte privado exclusivo de mujeres Laudrive, las cuales ya facturan millones de pesos.

Finanzas Disruptores | Cachin Cachin: Sobrevivir es saber cambiar

Alejandro decidió entrar al mundo de la inversión de riesgo después de tener una agencia de marketing. Al ver la ola de emprendimiento basado en tecnología que se avecinaba en la región decidió redireccionar su negocio y nunca volvió a ver hacia atrás.

"Ahorita hay un boom del emprendimiento en México y Latinoamérica a raíz de que se fueron creando apoyos, se crearon nuevas incubadoras, empresas grandes y universidades comenzaron a buscar talento, y nuevos fondos de inversión llegaron, pero aún estamos en pañales.

Foto: Roberto Hernández

"No podría ahora hacer otra cosa que no sea esto. Aunque el gobierno no impulsara esto de todos modos se iba a detonar, es una megatendencia este tipo de proyectos", dice.

EL RIESGO Y EL UNICORNIO

El mercado en el que Starcups se mueve se ha denominado como el del "venture capital", y consiste en empresas y fondos privados especializados en la cacería de nuevos talentos.

El nombre del juego es comprar barato, antes de que las nuevas empresas se conviertan en unicornios, para luego vender caro. Los inversionistas multiplican así su dinero y los emprendedores ganan tracción para echar a andar sus proyectos.

Por sus potenciales ganancias este mercado ha resultado muy atractivo para grandes y medianos inversionistas quienes están dispuestos a asumir los altos riesgos de confiar en un proyecto creado y manejado principalmente por jóvenes.

Finanzas Disruptores: Koomkin, la Pymes, del changarro a la web

"Para los inversionistas invertir en un banco no es negocio, a lo mucho te van a dar 5 por ciento de retorno de su inversión. Si se invierte en la bolsa (de valores) el promedio de retorno es de 11 por ciento al año, con un riesgo medido. En el venture capital, donde el riesgo es mayor hay mayor retorno, y puede llegar hasta 350 veces tu inversión", dice Alejandro.

Explica que en el mundo de la inversión de startups las pérdidas son un hecho al cual los inversionistas deben acostumbrarse. Hay una serie de reglas no escritas sobre el negocio. Primero, no invertir más de 10 por ciento de tu patrimonio, para que cuando llegue el fracaso no te hundas en la desgracia.

Foto: Roberto Hernández

Segunda, de cada 100 proyectos en los que se invierte 50 te van a hacer perder dinero; en 20 te van retornar lo mismo que invertiste; en otros 20 casos el rendimiento es de dos a cuatro veces la inversión; y hay un pequeño grupo, de menos de 5 por ciento en que tu inversión se puede multiplicar de 10 a 20 veces.

"Creo que ningún proyecto de inversión te da esto, ni la banca ni la bolsa de valores. Sin embargo tienes la posibilidad de que el fondo haya invertido en un unicornio y que te dé las llamadas 30X (30 veces tu dinero). Lo que tienes que entender es que si metes dinero en startups vas a fracasar alguna vez, porque el riesgo es mayor", dice.

Alejandro cita el caso de Jason Calacanis para ilustrar su punto. Calacanis fue de los primeros inversionistas en depositar dinero en un pequeño proyecto californiano llamado Uber en 2009. El emprendimiento le valió a Calacanis multiplicar 300 veces el valor de su dinero y convertirse en un afamado y multimillonario inversionista ángel.

Finanzas Disruptores |Doc.com: La app de servicios de salud gratuitos presente en 24 países

"Todo mundo le queremos invertir a algo así, y la única forma es buscando proyectos, diversificando la inversión y arriesgándote", dice Alejandro.

SE BUSCA EMPRENDEDOR

La posibilidad de un éxito sin precedentes no ha pasado desapercibida para los señores del dinero. El ecosistema del venture capital en México es uno altamente competido.

Según un recuento de la Asociación Mexicana de Capital Privado, al cierre de 2017 existían en el país al menos 63 administradores de fondos nacionales y otras 50 firmas extranjeras operando, buscando y capitalizando talento.

Con esto en mente Starcups ha decidido innovar en esta arena. A partir del segundo trimestre del año la empresa lanzará una app para que cualquier emprendedor pueda acceder a asesoría empresarial en línea.

Semejante al modelo de Coursera, la plataforma en línea de educación virtual, Starcups ofrecerá cursos especializados en el desarrollo de nuevos negocios, construcción de modelos financieros y coacheos en línea con asesores.

Foto: Roberto Hernández

Del otro lado, el público inversionista podrá ver a través de la app los proyectos interesados en recibir inversión y desde ese momento depositar dinero si es que así lo decide.

"La idea es detectar más talentos para poder invertir en ellos y creemos que la plataforma nos va a ayudar bastante, en lugar de llegar a 60, a tal vez mil al año. Que más emprendedores se desarrollen bien, a que más proyectos salgan mejor y que el inversionista pueda ver más y mejores proyectos de una forma simplificada", explica Alejandro.

Tecnología Disruptores: Vendetuauto: El verdugo del libro azul

Las oportunidades para encontrar a ese nuevo Google en Latinoamérica son reales aunque suene lejano, según Alejandro. Mientras que la región aún está en vías de desarrollo, sus problemáticas, culturas y personalidades particulares pueden ser cubiertas por nuevas empresas locales con respuestas locales, a diferencia de empresas de origen anglosajón.

"Ya lo ha demostrado China, ha generado su propio mercado con empresas propias que reemplazan a Facebook, Amazon y Google. Lo mismo va a pasar en Latam si entendemos como latinoamericanos mejor nuestro mercado que los americanos vamos a tener la oportunidad para que sí desarrollemos un Google, una plataforma que entienda mejor el idioma, cultura y costumbres y es donde está la oportunidad.

"Aún hay muchos problemas en nuestras sociedades y creo que los mexicanos ya los están viendo y están entrando a resolverlos de una forma mejor o más tropicalizada a Lationamérica que los americanos, entonces sí creo que podamos generar un mercado latinoamericano muy fuerte", finaliza.