Disruptores | The Crowd Talksk: Data para no morir

Aveces se nos olvida, pero la mexicana es una de las economías más importantes del mundo. Desde aquí empresas internacionales brincan hacia el resto de Latinoamérica, así como emprendimientos y startups florecen o mueren entre la adversidad.

Por eso es importante saber lo que los consumidores quieren, porque, como explica Francisco Jiménez, "cuando se emprende, los errores salen muy caros".

En medio de un mercado tan exigente y peleado, las empresas del tamaño que sean ya no se pueden dar lujo de no conocer a aquellos a los que les quieren vender algo.

LA GENTE MANDA

"Como buen emprendedor tengo proyectos en los que he fallado y la razón principal por la que fallas es porque tú crees que tienes una muy buena idea, vas y lo comentas con tu primo, con tu mamá, y todos por lo general te dicen que es buena idea, sólo porque viene de ti.

"Esta herramienta lo que permite es hacer pruebas un paso más allá de tu círculo cercano y primario de relaciones y te permite tomar decisiones de una manera más fría y un poco más informada, que puedas tomar una decisión con datos y no necesariamente intuitiva", explica Francisco sobre The Crowd Talks, proyecto que dirige en México.

The Crowd Talks es una plataforma mediante la cual cualquier persona puede realizar un estudio de mercado de las dimensiones que quiera y sondear las aguas para no ahogarse.

A través de ella, las empresas construyen encuestas abiertas o de opción múltiple sobre cualquier tema, desde hábitos de consumo, preferencias, opiniones o planes de compra.

Las encuestas son enviadas a un pool de 14 mil personas comunes y corrientes que ya se encuentran registradas en The Crowd Talks que las contestan mediante la aplicación y la información es enviada de manera desagregada a la empresa interesada en el estudio.

En cuestión de minutos, el encuestador puede recibir cientos o hasta miles de respuestas específicamente sobre el mercado objetivo que está buscando.

Por ejemplo, algunas de las encuestas publicadas recientemente en The Crowd Talks versan sobre compras en tiendas departamentales, gasto en víveres, hábitos asociados a la sustentabilidad o el Avenger favorito.

Según Francisco, un estudio con características similares, hecho por una agencia de investigación de mercados –un cuestionario de 10 preguntas hecho a mil personas–, puede llegar a costar hasta un millón de pesos y tardar meses en lo que se capacitan a encuestadores, se levantan las encuestas, se analiza la información y es finalmente entregada al cliente.

"Eso toma mucho tiempo y toma muchos recursos y tienes que pagarle a alguien para que esté haciendo las encuestas. Nosotros establecemos el contacto directo y en minutos tienes tus respuestas y con eso puedes ir a una junta con inversionistas y tomar decisiones con datos", mencionó Francisco.

Del otro lado, las personas que responden encuestas se registraron previamente en la aplicación y llenaron un cuestionario detallado sobre su edad, ubicación, sexo, ingresos y estilo de vida.

Al contestar, cada encuestado recibe dinero líquido que puede canjear por artículos y servicios en Amazon, Netflix, Spotify, Uber o Starbucks.

Esto le permite a la plataforma ofrecer resultados desagregados por población objetivo, cosa que una encuesta en Twitter no alcanza a tener, y al mismo tiempo le reditúa en algo a los encuestados y asegura su participación activa.

"A las personas lo que estamos haciendo es que les estamos monetizando su tiempo libre. Nos dimos cuenta con todas las tendencias de Uber o AirBnb es que son basicamente crowdsourcing, lo que quiere decir que encontraron un negocio tradicional que podía mejorarse con el uso más eficiente de la tecnología y conectando a dos comunidades: a los que quieren viajar con los que tienen un carro o una casa de verano.

"Nosotros buscamos hacer precisamente lo mismo. La plataforma está abierta a cualquiera que quiera emitir su opinión y a cambio de eso recibir recompensas, y por el otro lado el beneficio viene para todos los emprendedores que antes no podían hacer una investigación de mercado de forma fácil, que tenían que contactar una agencia tradicional con cotizaciones muy altas y hoy en día lo que nosotros ofrecemos es hacerlo directamente desde tu computadora, muy rápido", detalla.

EL CLIENTE MANDA

Francisco conoce de fracasos cuando de emprender se trata. Previo a The Crowd Talks tuvo dos negocios propios en los que la intensa competencia o simplemente la falta de planeación terminaron por sacarlo de circulación.

El estado de Puebla es intensivo en industrias acereras y de manufactura automotriz y en ellas es común el uso de trajes aluminizados para el manejo de forjas y fundidoras.

Francisco inició una empresa de maquila de estos trajes que logró un buen comienzo, pero que acabó siendo avasallada por la llegada de competidores de corte global. Después inició un negocio de canchas de futbol 7, que sólo le dejó corcho en los botines.

A su regreso de un master en negocios en el Babson College de Massachusetts, Francisco se incorporó a Walmart ayudando en el desarrollo de centros logísticos, pero terminó regresando al ambiente emprendedor al incorporarse a Kraken Applications, holding dueño de The Crowd Talks y otras empresas hermanas.

"A pesar de que me pude quedar en Estados Unidos viendo opciones, yo sí quería regresar a México, por cuestiones familiares pero más ideológicas, de decir 'si tuve la oportunidad de prepararme fuera como por qué me iría a otro lado cuando en México puedo aportar mucho más'".

Según una encuesta realizada por la organización sin fines de lucro The Failure Institute, 75 por ciento de las empresas en México cierran antes de terminar el segundo año, 44 por ciento de ellas por planeación deficiente y otro 43 por ciento por problemas en la ejecución o fallas en la hipótesis de negocio y oportunidades de mercado.

Francisco destaca que uno de los focos de la plataforma son emprendimientos que están comenzando para que, al tomar decisiones adecuadas y conociendo a su público, eleven sus probabilidades de éxito y supervivencia.

Con el uso de The Crowd Talks, entonces, un panadero puede saber si su panadería gourmet tendría demanda en su colonia; un tecnólogo sabrá si una aplicación de medicina canina sería utilizada; o si alguien compraría calcetines con la cara de AMLO.

"Conectamos a las comunidades con las que antes no había una forma en la que una empresa chiquita, mediana o grande pudiera de entrar de forma directa. Hay muchas razones por las cuales puedes fallar en un proyecto, pero ya no por falta de información o hacer la tarea de investigar tu mercado antes de lanzar un producto. Con esta herramienta no hay pretexto de que falle un proyecto".

Según Francisco, este enfoque centrado en emprendedores y empresarios es la espina dorsal de la plataforma, a pesar de poder serle de utilidad a grupos políticos para sondear intenciones de voto. Sin embargo, asegura que ese no es el sentido que persiguen.

"Estamos muy conscientes del poder de la herramienta, no hemos buscado a instituciones políticas porque queremos enfocarnos más en la iniciativa privada, porque creemos que el valor para los emprendedores, para las empresas medianas y para las empresas grandes, puede ser mucho mayor".

El conocer bien a los consumidores y sus deseos, explica Francisco, se ha convertido en un nuevo estándar dentro de todos los mercados y principalmente es uno de los estandartes de las empresas más disruptivas del mundo.

Así, The Crowd Talks permite a emprendedores a empoderar sus modelos de negocio con este conocimiento.

"La tendencia de las empresas más exitosas de hoy es que son las que mejor nos dan un servicio. Esta es una herramienta para que el emprendimiento no sea nada más de tu intuición.

"Creemos que en la parte de la rueda en la que nosotros somos buenos es en que esta tecnología pueda ser algo que cualquier emprendedor o empresa mediana pueda usar en su gama de herramientas, y que si ya los datos están disponibles, que los usen.

"Nos gustaría estar en el mind set de cualquier persona que quiera tomar una decisión de una empresa grande y chiquita. Estar ahí y ser un referente que les puede dar algo que antes no podían hacer y a un precio accesible para todos".