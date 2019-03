Disruptores | Trotamundo: Más despacio, que no llevamos prisa

Alejandro Vidal, creador de Trotamundo Wood & Design, hace espacio en su casa dentro de una apretada vecindad de la colonia Álamos, en la Ciudad de México. Toma una mesa de madera que se ve sólida pero que con facilidad se dobla en forma de acordeón, despliega unas rueditas que tiene en la base de las patas y la puede guardar sin problemas junto a su refrigerador.

"Casi todo lo que tengo en mi casa lo he hecho yo. La necesidad ha sido parte de lo que me ha ido impulsando, porque uno va viendo cierto espacio y va pensando cómo es que podría solucionar una problemática y es algo que me ha movido hasta aquí", comentó el fundador de la empresa especializada en creaciones ebanistas.

La carpintería es un oficio que generalmente se hereda del padre al hijo, se aprende en los talleres como peón o en algunas escuelas de gobierno que aún creen en la enseñanza de oficios útiles.

Por eso resulta particular que un joven clasemediero y con una maestría en diseño arquitectónico haya decidido hacer de esta actividad el corazón de su negocio.

Trotamundo Wood & Design es un taller de creaciones de madera bajo pedido para cualquier necesidad de interiorismo y decoración de espacios que buscan una voz propia, alejada de la monotonía y falta de sustentabilidad de la industria masiva.

Cada pieza es única y el trabajo personalizado que Alejandro le imprime a cada una de sus creaciones busca ser una expresión de su persona, pero que en el hogar o la oficina ajenas sea una pieza útil, bella y flexible.

Bases para cama, cajoneras, libreros, armarios, sillones, tapancos, repisas, bancos, escaleras, todo cabe en el repertorio del taller de Alejandro, quien busca que cada uno se apegue a las necesidades especiales del espacio en el que se pretenden colocar.

Digno representante de una nueva generación de emprendedores que aprovechan la exposición masiva y barata de la tecnología, la principal herramienta de comercialización de Alejandro han sido las redes sociales, en las que publica las fases por las que está pasando un mueble en particular y sus usuarios lo comparten, generando más clientes y fandom por sus creaciones.

"Me he estado moviendo a través de las redes y así me ha ido conociendo la gente. Mercados hay de todo tipo, hay pueblos (de artesanos) o zonas que se dedican a algo muy en específico y te pueden desarrollar cientos o miles de piezas en cuestión de nada. La verdad es que sí son muy ágiles, muy buenos, pero también puede ser que se hayan quedado en ese sector en específico.

"También hay fábricas más grandes que igual tienen sus muebles de línea, pero ya no cambian tanto su tipo de producción porque es lo que les ha ido acomodando y funcionando. En mi caso pues sí podría decir que prácticamente todo son piezas únicas".

Respecto a la oferta actual de comerciantes de mobiliario, Alejandro se distingue por su acercamiento personalizado al producto, así como por su propuesta basada en el conocimiento arquitectónico de los espacios. Realiza diseños que toman en consideración los ambientes, la iluminación y los estilos del inmueble, pero también toma en cuenta el gusto personal de cada cliente.

Cada pieza es única y hecha a la medida con altos estándares de calidad y sustentabilidad, a precio justo por la oferta, lo que busca ir a contracorriente de los estándares de la producción en masa.

"Creo que algo importante aquí es todo este estudio previo que tengo de la arquitectura, y conocer sobre los espacios me ayuda mucho a proponer algo para que tampoco las casas parezcan así como un champurrado, sino que la gente vaya siguiendo una cierta línea, y considero que esos estudios que he tenido me ayudan a comprenderlo un poco más.

"Así lo he pensado desde un principio y que esto es algo diferente. No es algo como que yo vaya a ser la competencia de alguna industria", dice.

DE IZTAPALAPA A NY

Alejandro está en vísperas de representar a México en uno de los foros más reconocidos del diseño en el orbe: la Feria del Diseño de Nueva York, a celebrarse del 10 al 22 de mayo próximos en la Gran Mazana.

Fundada en 2011 por las aclamadas diseñadoras francesas Odile Hainaut y Claire Pijoulat, la exposición Wanted Design es una de las piezas centrales de la Feria del Diseño y es un escaparate de las nuevas tendencias del diseño internacional. En ella, los diseñadores exponen sus obras, firmas reconocidas muestran sus nuevas líneas e inversionistas echan a andar proyectos.

Nada mal para Alejandro, quien decidió acompasar su maestría en Arquitectura en la UNAM con estudios de carpintería en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) número 13, al sur de la Ciudad de México para aprender el oficio.

Alejandro logró colocarse dentro de un selecto grupo de 35 diseñadores de todo el mundo que se candidatearon para aparecer en el prestigado evento, donde se codeará con personalidades, clientes distinguidos y la crema y nata de la escena del diseño global.

Foto: Mauricio Huizar

Y Alejandro lo logró con una modesta pieza de mobiliario al que llama Set Bifront, desde el cual, sentado, da la entrevista a El Sol de México.

El set, hecho con maderas como el álamo, okumé y nogal, está pensado para adaptarse a cualquier espacio y puede ser utilizado por diestros y zurdos por igual. Al no tener fondo, las cajoneras abren hacia ambos lados, lo que le da a la pieza versatilidad y sencillez. Cualidades que las organizadoras del evento consideraron dignas de ser expuestas ante los ojos del mundo.

"Lo diseñé pensando en los espacios cada vez más pequeños en las casas. Una de las premisas es que se pueda ver por ambos lados, a diferencia de un mueble tradicional que tiene una cara frontal y un fondo, éste se puede colocar en espacios amplios y que tengamos esa doble vista y que nos funcione como un mueble divisorio. También que pueda ser colocado para un cliente que puede ser zurdo o para uno que es diestro, o si ya nos cansamos de nuestro espacio y queremos darle como ese cierto movimiento, que tenga la flexibilidad de poderse estar colocando a nuestro gusto sin estar contemplando una parte trasera", explica.

Para costear el embalaje, envío y costo de admisión a la Feria del Diseño de Nueva York, Alejandro ha iniciado una campaña en la plataforma de crowd funding Kickstarter, con lo que espera poder llevar su propuesta original y de moderna influencia mexicana ante los ojos de la comunidad internacional del diseño y así hacer crecer su negocio.

"La idea de meter esto en Wanted Design es para justamente darme a conocer, tener medios de difusión que puedan ayudarme. Por eso creo que además de conocer gente interesante en este medio, puede llegar también gente interesada en el producto y en mis servicios, ver qué es lo que puede resultar de todo esto. La verdad es que no sé qué esperar como tal de la exposición, sino que voy con la mente abierta y que pase lo que tenga que pasar, estar abierto a cualquier posibilidad, que quieran comprar de algún modo la idea, generar un patrocinio, una asociación o cualquier cosa".

EL PODER DE LA ARTESANÍA

Alejandro reconoce en el emblemático arquitecto Luis Barragán –autor de las Torres de Satélite o el fraccionamiento Los Clubes– a una de sus principales inspiraciones para sus obras, que se caracterizan por la sobriedad de sus trazos pero también por su funcionalidad.

"Algo que puede ser estructuralmente sencillo puede llegar a ser muy bello y eso es algo que me llama mucho la atención, sin tener que entrar en unas pretensiones que igual y no son necesarias.

Foto: Mauricio Huizar

"Dentro de esas visiones han habido muchos arquitectos a nivel mundial que han seguido esa intención y es algo con lo que me he quedado: no por ser funcional tenga que ser algo que no nos guste, que no sea llamativo y que no por ser algo sencillo también carezca de esa emoción, de esa sensibilidad.

"Lo que busco es cierta estética, una función, una flexibilidad y que todo se vaya compensando, no tratar de que algo sea totalmente funcional y deje muy por debajo el lado estético, sino que todo vaya en una media", explica.

Como está sucediendo en muchos otros negocios, nuevas generaciones de consumidores están aprendiendo a apreciar el valor de lo artesanal y en consecuencia a pagar por ello. Alejandro reconoce que en su caso el mercado está abriendo espacios para una oferta como la suya, en la que la expresión, la originalidad y la personalización tienen una posición central, y se aleja de las cadenas de la producción masiva.

"En ese sentido, ese tipo de mercado es más agradecido con lo que están obteniendo aunque sí pudiera llegar a ser algo más costoso, pero también entienden algo que es único, que lo vale, porque es suyo, porque está especialmente hecho para ellos y quizá pueden ir a cualquier lado y saber que lo que ellos tienen solamente lo tienen ellos, no es algo que veamos replicado en otros sitios.

"Eso está pasando muchísimo. Actualmente, las nuevas generaciones siento que nos queremos también salir un poco de lo industrial, a lo mejor también por temas que ahora se están dando a conocer, por ejemplo de cómo el mundo de la moda se va desarrollando, hacen que este tipo de iniciativas, de gente creadora que lo está haciendo a pasos más pequeños, sea más apoyada.

Y remata: "Justamente tener un negocio propio es lo que más me motiva. Sí he trabajado en despachos, pero nunca me sentí como parte de esa comunidad, tengo otro tipo de ideas y de visiones que me gusta explorar de otra manera y a lo mejor no contaba, (...) puedo ir desarrollando el proceso del proyecto que considere más conveniente y pues poder tener la posibilidad de explorar, y de seguir aprendiendo, de no estancarme".