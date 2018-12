Disruptores |Doc.com: La app de servicios de salud gratuitos presente en 24 países

Cambiar al mundo, muchos emprendedores lo desean pero pocos lo logran. Charles Nader, un médico sin título de origen mexicano, puede presumir que está en la senda de lograrlo.

Doc.com, su empresa basada en servicios médicos gratuitos, está logrando algo que rara vez se ve: el matrimonio entre el beneficio social y las ganancias corporativas, y lo está haciendo a escala global.

Mediante su aplicación, usuarios pueden consultar en tiempo real a un médico o sicológico sobre algún malestar que estén presentando sólo con un registro previo en su aplicación y con el toque de un botón de sus teléfonos inteligentes. Tan fácil como pedir un Uber, el paciente es interrogado sobres sus síntomas y canalizado a una institución de salud o recetado para tratar sus males sin salir a la calle, sin saturar las salas de espera del IMSS.

Nacida en 2012, bajo el nombre Doctor Dice, y junto a su socio Isao Hojyo, la empresa comenzó como una red en la que médicos compartían tratamientos y conocimientos a través de Internet a manera de un Facebook especializado.

En ese entonces, según platica, la idea era romper el monopolio de las revistas especializadas para la difusión de técnicas médicas, pero con el tiempo el modelo evolucionó a su presentación actual de consultas gratuitas ante la inquietud de Charles de tener un impacto más profundo en el mercado de la medicina.

"Analizando, vimos que podíamos resolver muchas cosas en la medicina con tecnología y pensando en grande, pensando que esto puede transformar el mundo.

Foto: Adrián Vázquez

Nuestra idea era universalizar la medicina desde el principio y hasta la fecha lo sigue siendo. Es una meta muy grande, un sueño guajiro, pero todos saben que se necesita. El mundo necesita eso", dice.

El modelo de Doc.com sigue al pie de la letra el axioma de "cuando algo es gratis en Internet, el producto eres tú". Toda la información estadística no personal de los usuarios que hacen uso de la plataforma es almacenada por la empresa y luego vendida a quien la necesite: qué edad tienen los pacientes, qué padecimientos tienen, dónde, en qué época del año, medicamentos que están tomando, antecedentes médicos.

Por ejemplo, un farmacéutica puede saber en qué estados de la República hay más pacientes diabéticos, por lo que pueden enfocar las baterías de su publicidad en este mercado. Un gobierno puede conocer dónde está ocurriendo el mayor número de embarazos adolescentes y actuar en consecuencia. Un corporativo puede aprender que las razones del ausentismo de sus trabajadores.

Foto: Adrián Vázquez

Según Charles, la industria de la información farmacéutica se calcula en cientos de billones de dólares anuales y a pesar de esto es casi desconocida por el gran público. De ahí la gran oportunidad que existe.

"Nuestro modelo comercial siempre fue aprovechar el análisis de la data que se genera porque la información es muy valiosa, (...) y como somos los pioneros en esto, nos da esa ventaja, que tenemos algo que va creciendo cada vez más y más, la gente lo va usando y te da un valor que nadie más tiene.

"Estamos haciendo algo increíble en el que encontramos un balance comercial con el aspecto social y cuando tienes una señal tan fuerte de hacer algo así tienes que empezar a expandirlo por el mundo, ahora nos consideramos una empresa internacional", presume.



EL PODER DETRÁS

Antes de Doc.com y siendo más joven Charles emprendió sin éxito en la reventa de autos blindados, aditivos para carros y hasta trajes de baño.

Foto: Adrián Vázquez

El hoy también comentarista de Fox Business recuerda que en esos tiempos estaba obsesionado con libros de los apóstoles del liderazgo y cambio social Napoleon Hill y Jim Rohn, y documentales del mismo estilo. Historias de hombres que se redefinieron y cambiaron paradigmas. Según él, esta etapa de curiosidad y de absorber el conocimiento acumulado de personas que han conocido el éxito es lo que le dio la visión para armar Doc.com.

Esa misma curiosidad inicial y capacidad de prospectiva es la que ha llevado a Charles a convertirse él mismo en un promotor de la nueva gran ola tecnológica: el blockchain y la criptoeconomía, la cual ha incorporado a Doc.com.

Al momento en que Doc.com recoge la información de sus pacientes, éstos son recompensados con una criptomoneda creada por la empresa y que lleva por nombre "MTC" y que puede ser cambiada por dinero real.

Para que las empresas o gobiernos puedan acceder a esta información estadística deben de pagar también con la criptomoneda, lo que genera una subeconomía que se valora al mismo tiempo que la empresa y la demanda por sus servicios crecen.

Foto: Adrián Vázquez

Las transacciones en la red mediante esta criptomoneda son almacenadas en bloques de información o blockchain que pueden ser consultadas por varias personas a través de la red, generando la certeza que los datos son fidedignos, en lugar de un servidor privado.

La idea de incorporar estas tecnologías a su negocio le vino al participar en Internet en foros de discusión en los que aprendió sobre el impacto a futuro que se le vaticina al blockchain en todas las esferas de la sociedad, desde los gobiernos hasta las empresas. Cuando el Bitcoin apenas costaba 11 dólares la unidad, lejos de los los tres mil 500 de hoy día.

En el momento que el MTC salió, comenzó cotizándose en un centavo de dólar y dos meses después escaló a 49 centavos por unidad. En su punto más álgido, la moneda llego a tener un valor de mercado de 500 millones de dólares. Este capital obtenido por la valoración de la moneda ayudó a la plataforma tecnológica Doc.com a expandirse a otros países fuera de México.

Foto: Adrián Vázquez

"La criptomoneda es una nueva forma de crear valor. La idea inicial era usar el blockchain para administrar nuestra data. Después empezamos a explorar cómo funcionaba una criptomeconomía, cómo puedes incentivar a usuarios para darte esa data y te abre todo un panorama nuevo de posibilidades, se volvió un negocio de modelo adicional a los que ya teníamos.

"Blockchain y las criptomonedas son revoluciones tecnológicas que puedes agregar a tu empresa para mejorarla. Muchas personas nos dicen, 'son una empresa de criptomonedas', yo lo veo más como: somos una empresa que nuestro enfoque es dar servicios de salud, pero el blockchain y la criptoeconomía simplemente son herramientas que usamos para mejorarla", explica.

EL CAMINO POR DELANTE

Cosas raras de la vida. En enero de 2018 Charles regresaba de un viaje a Cancún cuando por azares del destino la persona con la que compartió asiento era nada más y nada menos que el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Adrián Vázquez

Charles, un emprendedor nato, reconoce las oportunidades cuando se le presentan y decidió aprovecharlas al máximo. Durante cuatro horas le platicó al mandatario en potencia cómo es que la tecnología blockchain y las criptomonedas podían cambiar la forma de hacer gobierno y de vivir en México.

"La primera explicación que le dieron de blockchain yo se la di. Puedes poner todos los presupuestos en un blockchain y rastrear a donde va hasta el último centavo", platica Charles al tiempo que enseña una foto suya junto al político, sonrientes.

López Obrador escuchó con atención e interés, recuerda el empresario. Le hizo preguntas a Charles y le pidió que mantuvieran contacto para echar a andar algún proyecto si es que era elegido en las elecciones de julio. Andrés Manuel es ahora presidente y Charles Nader comparte que está esperando que cumpla su palabra.

Doc.com cuenta con presencia en 24 países y para 2019 planea abrirse mercado en Asia, África y Europa. Realiza más de 30 mil consultas mensuales por sus usuarios. El objetivo a corto plazo, explica Charles, es continuar su expansión masiva en todo el mundo, incorporando más médicos, atendiendo más pacientes y vendiendo más información.

Foto: Adrián Vázquez

Entre los nuevos productos de Doc.com está el servicios de veterinaria.

"Mientras más usuarios tengamos y sean partícipes en la criptoeconomía nos provee a nosotros de más capital y de más data. No quiere decir que es fácil, todavía hay muchas cosas que arreglar. Aunque pudiéramos aumentar rápidamente la cantidad de contactos es más importante que esté bien hecho, que la calidad de la información recabada sea buena y el usuario tenga una buena experiencia".

En una publicación reciente, la revista Forbes le achaca a Charles ser el dueño de un nuevo unicornio del escaparate tecnológico gracias a su modelo disruptivo. Cuando se le pregunta qué opina de ello, platica que si se considera el ritmo de crecimiento de Doc.com esto es cuestión de tiempo, sin embargo, asegura que por ser de origen latinoamericano se le ha menospreciado en el escaparate mundial.

Foto: Adrián Vázquez

"¿Cuántas empresas hay que valen más de mil millones de dólares en Latinoamérica? Muy pocas. Y no es porque tienen pocos usuarios sino porque el mercado tiene un valor menor al de EU. Si ahorita me preguntas si es un unicornio, pues no porque no tenemos una relación de más de mil millones de dólares, pero de que algún día lo vamos a ser, claro que sí.

"El objetivo no es ser un unicornio, da igual. Lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando y lograr las metas. Universalizar la medicina es definitivamente posible, lo que tenemos hoy en tecnología lo permite", finaliza.

