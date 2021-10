Me quieren incriminar en conflicto de Dos Bocas: Susana Prieto

La diputada federal por Morena, Susana Prieto Terrazas, aseguró que tratan de incriminarla y negó tener alguna participación en el conflicto laboral de la refinería Dos Bocas en Tabasco.

En una declaración para el Sol de Tampico, la diputada señaló: "Dice que disfrazamos a 100 personas con el mismo uniforme de ICA Fluor, ¿qué tal, así o mejor? Les pusieron el mismo uniforme y que entraron a la refinería como si fuera tan fácil entrar a una propiedad vigilada por la Marina(…) Me están incriminando con todo propósito".

El Sol de México informó que este miércoles 13 de octubre un grupo de trabajadores realizó una manifestación violenta en las inmediaciones de la obra de la refinería.

Elementos de Marina y policías estatales disolvieron la movilización que dejó trabajadores heridos. Este miércoles también la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle rechazó que se deba al pago de horas extra de los trabajadores y afirmó que las protestas están bajo control.

PRIETO TERRAZAS RECHAZA PARTICIPACIÓN EN EL CONFLICTO

Susana Prieto es una activista laboral que se dio a conocer cuando en enero de 2019 promovió una serie de huelgas en la frontera de Tamaulipas dentro del denominado Movimiento 20-32, que paralizó por semanas a la industria maquiladora.

La hoy legisladora por Morena destacó que su presencia el fin de semana en Tabasco no tuvo relación con las protestas.

"Si influyó o no el hecho de que yo dijera que deben defender sus derechos no lo sé, pero yo no tuve contacto directo con ningún trabajador", afirmó.

La diputada señaló que su presencia en Tabasco no está relacionada con el conflicto | cortesía: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

Explicó que actualmente acuden a diferentes lugares para promover una iniciativa en apoyo a los sindicatos minoritarios.

"Estamos yendo a dónde nos invitan a hablar de nuestra iniciativa de sindicatos minoritarios, le cayó como anillo al dedo al señor este -Ricardo Hernández Daza- ", afirmó. "No hay nada oculto bajo el sol, no hice nada más, me entrevisté con nadie más, al día siguiente me fui con la presidenta municipal a recorrer el mercado", sostuvo.

SEÑALA INJUSTICIAS LABORALES EN DOS BOCAS

La legisladora morenista destacó que hay injusticias por parte de los contratistas que laboran en la refinería.

"La bolsa de trabajo que se entregó al líder sindical de la CTM, que es Ricardo Hernández Daza, controla todo el trabajo que se está dando a los contratistas", dijo.

Señaló que los obreros trabajan en condiciones inhumanas, sin respeto a los derechos labores.

"Los pobladores de Paraíso se quejaron este fin de semana, se quejaron de que no le dan trabajo, que hay como 15 mil personas sin trabajo y que este señor movió la bolsa de trabajo a otros estados, entre ellos Veracruz", puntualizó.