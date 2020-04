Dueño de Vidanta despide a 5 mil 131 empleados en Nayarit y Quintana Roo

Andrés Manuel López Obrador presumió que los hombres más ricos de México, como Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, no despedirán a ninguno de sus trabajadores, mientras que uno de sus amigos y asesor cercano, Daniel Chávez Morán, ya inició con el despido de miles de mexicanos.

El empresario no le renovó el contrato a más de 5 mil empleados de sus paradisíacos hoteles Vidanta y Mayan Palace, según un reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Operadora Turistica Hotelera, una empresa fundada por el dueño de Grupo Vidanta en 1997, separó de su puesto a 2 mil 741 trabajadores de su hotel Vidanta de Nuevo Vallarta. Mientras que Riviera Mayan, otra de las compañías del empresario mexicano, rompió relación contractual con más de 2 mil 390 empleados de su hotel Riviera Maya Vidanta.

Tras consultar al Grupo Vidanta sobre el tema, Sandy Machuca, PR Manager de la compañía señaló que será hasta mañana cuando se aclare la situación a través de un comunicado oficial.

"Por lo que agradeceremos mucho que tomes dicha información como comentario de Grupo Vidanta. Queremos hacer llegar un mensaje estandarizado, motivo por el cual no quisiéramos adelantar información".

De acuerdo con él último reporte de Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre el 13 de marzo y el 6 de abril de 2020 se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo.

La mayor pérdida de empleos se ubican en Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.

“Estas entidades registran el 56 por ciento del total de las separaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social”, manifestó la titular de la STPS.

This is the time to unite and show our strength together. Now more than ever, we stand with our hand on our heart in solidarity. #SaludoVidanta pic.twitter.com/y8UpXJE4pf — Grupo Vidanta (@grupovidanta) April 7, 2020

Las cifras presentadas por Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, muestran que Daniel Chávez es uno de los empresarios que más despidió a trabajadores durante estos días de la crisis por el coronavirus (Covid-19).

A personal message from Iván Chávez, on behalf of Grupo Vidanta, about our continual commitment to the entire Vidanta family, including our cherished guests and our passionate employees. https://t.co/gyTdU1QmLH pic.twitter.com/hx4EPLX41K — Grupo Vidanta (@grupovidanta) April 2, 2020

Un asesor que no cobra

Desde el 1 de diciembre de 2018, Chávez Morán trabaja el Consejo Asesor Empresarial, integrado inicialmente por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón y Sergio Gutiérrez.

“Daniel Chávez es empresario del turismo, es de los empresarios más importantes del sector turístico nacional, porque promueve mucho la llegada de turistas a México. Es de los que promueve más la entrada de divisas por el turismo”, comentó el fundador de Morena.

Grupo Vidanta ha redefinido la industria del turismo y hospitalidad en el país desde 1974.

La compañía del asesor de Andrés Manuel López Obrador es el mayor operador de campos de golf, así como opera un aeropuerto privado en Puer­to Peñasco.

Vidanta se convirtió en la empresa número uno en entretenimiento en México, a través de espectáculos de tipo circense y de animación, así como clubes de pla­ya.

Dentro de su complejo Vidanta Nuevo Vallarta tiene un área dedicada exclusivamente a Cirque du Soleil. Ahí hay un teatro con un espectáculo que será un tapiz acuático intemporal de arte, con capacidad para 600 personas.

Chávez Morán es dueño de Vidanta Cruises, la primera línea de cruceros de lujo en México.

El compromiso de Daniel Chávez, como visionario progresista en pro de la responsabilidad social corporativa y su dedicación por el desarrollo económico y social en México y América Latina, le ha valido el nombramiento como uno de los empresarios más importantes del país por CNN, así como el título de Empresario del Año, por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-Servytur).

Despidos en otras cadenas hoteleras

Por su parte, el hotelero español Luis Riu Güell, dueño de más de cien hoteles en una veintena de países como México, Jamaica y Costa Rica, ya no renovó la relación contractual como 2 mil 500 trabajadores en Quintana Roo.

El empresario español creó Meryucatan, una compañía encargada de operar los hoteles Riu en Cancún y Playa del Carmen.

Edi Gabigael Cárdena Moo, contador público y dueño de la constructora Construyendo Aco Rivera, despidió a 2 mil 318 empleados en Quintana Roo.

Monitoereo Maya, una empresa fundado por el hotelero español Sebastián Barceló Olivier, ya no quiso mantener el contrato de trabajo a 2 mil 318 personas en hoteles Barceló.

En Ciudad de México, la empresa de limpieza Duperclean Services despidió a mil 917 trabajadores, Excelencia y Calidad en Seguridad Privada Atlántico no renovó el contrato a mil 712 trabajadores, Grupo Parisina mandó a su casa a mil 670 personas, así como Construcciones Yamila dejó sin empleo a mil 666 personas, y Sistemas Integrados de Soportes Terrestres mandaron fuera de su plaza laboral amil 493 personas.