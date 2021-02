Economía mexicana crecerá un 5% en 2021: AMLO

Este año crecerá la economía en 5 por ciento; y en enero pasado se recuperaron 70 mil empleos y en febrero se esperan 110 mil más de empleos. “Si nos funcionó la estrategia, nuestra economía está sana’’, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su conferencia mañanera en Palacio Nacional de este 22 de febrero.

Adelantó que este primer trimestre “vamos a lo mismo, destinar en tres meses alrededor de 200 mil millones de pesos hacía abajo (programas sociales), se van adelantar recursos porque con la veda electoral no se pueden entregar recursos y calculamos que van a llegar al país otros 200 mil millones de pesos de remesas, lo que también va abajo con beneficios a 10 millones de familia que en promedio reciben 350 dólares’’.

Dijo que la mayoría de los más pobres no han tenido problemas para conseguir sus alimentos y el consumo básico, es una estrategia distinta a la que se aplicaba en el periodo neoliberal que se presentaba una crisis y se endeudaba al país para rescatar a la cúpula a costa de abandonar a los abajo y de cargarles la deuda, como fue el Fobaproa, recordó el mandatario.

Convirtieron, subrayó, esas deudas privadas en deuda pública y se sigue pagando, ahora se presenta una crisis precipitada por la pandemia ¡y en vez de seguir con lo mismo, hemos podido salir adelante con esta estrategia. Hay países que se endeudaron con motivo de la pandemia, que aumentaron su deuda y no resolvieron el problema social y no están creciendo.

Nosotros, subrayó, no contratamos deuda adicional y no tuvimos crisis de recursos para la gente más necesitada, no hubo asaltos, no faltaron los alimentos, el sector agropecuario creció en un 2 por ciento, argumento el presidente.

