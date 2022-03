Economía señala “falta de claridad” en relación comercial con EU

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, consideró que hay una “falta de claridad” en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, pues en ocasiones se ponen trabas para hacer nuevos negocios con otros países.

Según Clouthier, esta falta de claridad hace que el trato con el país vecino sea “poco comprensivo”, a pesar de que las agendas políticas o sociales binacionales sean similares en el corto plazo.

Te puede interesar: Confía Clouthier que habrá diálogo para discutir reforma eléctrica

“Hay una falta de claridad de qué quieres o no y lo voy a poner de esta manera: por un lado son empáticos en decir ‘quiero fortalecer mi relación contigo, no quiero que te lleves con Juan, Pedro o María, pero también quiero, te quito esto, te quito el otro’”, dijo la funcionaria durante la 105 Asamblea General de Socios de la American Chamber/México (AmCham).

Fabricación de automóviles eléctricos, tema controversial

Uno de los temas más “controversiales”, según Clouthier, es el de la fabricación de automóviles eléctricos, donde lejos de tener prohibiciones con otros países debería haber una capacitación de talento regional.

Finanzas Reforma eléctrica no le pega a la banca: Santander

“Es un reto en el mundo encontrar científicos de datos, por ejemplo, y tendríamos que tener colaboración regional para preparar esta gente. Estamos hablando de baterías, carros eléctricos o híbridos, y vuelvo a decir: ‘No me apoyas, pero me dices que no me junte con Juan y con Pedro’, entonces entra un tipo de esquizofrenia en donde dices ‘Bueno, ¿entonces qué hago’”, expresó.

“Entonces, si tú me estás cerrando puertas, me veo en la necesidad de encontrar aliados para caminar hacia donde quiero entrar”, puntualizó la titular de la SE.

La titular de la dependencia federal agregó que México por su parte ha puesto temas sobre la mesa en materia de seguridad y salud pública con Estados Unidos, pero tampoco hay una “ruta clara de por dónde podemos caminar”.

“También nosotros tenemos nuestros asuntos hacia con ellos y cosas que tenemos que caminar o que tenemos que tener de una manera muy importante en la mesa”, subrayó Clouthier.