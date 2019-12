EU reimpone aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el lunes la imposición de aranceles al acero y aluminio de Argentina y Brasil en una decisión que sorprendió al mandatario brasileño Jair Bolsonaro; uno de sus principales aliados.

"Brasil y Argentina han devaluado fuertemente sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores", tuiteó el mandatario. "Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envíe a Estados Unidos desde esos países", añadió.

A principios de 2018, Trump decidió aplicar aranceles globales de 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio, pero en marzo de ese año aprobó exenciones para algunos países, incluidos Argentina y Brasil, que acordaron cuotas. Pero ahora revertirá esas concesiones.

"Les di una gran pausa en relación a los aranceles. Ahora estoy quitando esa pausa. Es muy injusto para nuestros fabricantes y muy injusto para nuestros agricultores. Nuestras empresas siderúrgicas estarán muy felices y nuestros agricultores estarán muy felices", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El anuncio es una mala noticia para Brasil, que es el segundo proveedor de acero de Estados Unidos, y también para Argentina que exporta a ese país la mayor parte de su producción de aluminio y acero.

Bolsonaro asegura tener un "canal abierto" con Trump y se dijo "casi convencido" de que su aliado tomará en cuenta su reclamo.

"Si fuera el caso, voy a llamar al presidente Trump", dijo en la radio Radio Itatiaia.

"No veo eso como una represalia", dijo. "Voy a hablar con él para que no nos penalice con unos aranceles al acero y al aluminio", explicó.

Wall Street fue sacudida por el anuncio y cerró en baja.

"Imaginen que Trump hiciera lo mismo contra Europa porque deja debilitar al euro", dijo Gregori Volokhine de la firma Meeschaert Financial Services

- "Canal abierto" -

Brasil representa alrededor del 14% de todas las importaciones de acero de Estados Unidos y es su segundo proveedor detrás de Canadá.

El Instituto Aço Brasil, que representa a las siderúrgicas de ese país, expresó su "perplejidad" y aseguró que no hay "ninguna iniciativa del gobierno en el sentido de desvalorizar artificialmente al real".

La moneda brasileña se depreció un 5% desde inicios de noviembre frente al dólar, batiendo sucesivos mínimos históricos. La semana pasada, superó por primera vez los 4,27 reales por dólar, frente a 4,01 a inicios de noviembre.

Analistas atribuyen la depreciación a las incertidumbres generadas por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y a las dudas de los inversores sobre las reformas económicas planeadas por Bolsonaro.

En 2018, Estados Unidos importó más de 3,98 millones de toneladas de acero de Brasil, por un valor de casi 2.500 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En Buenos Aires, el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, dijo que esto "obviamente" tiene consecuencias negativas ante "la falta de competitividad" de Argentina.

Ya en su última semana de gestión, el saliente gobierno de Argentina dijo que considera emprender acciones conjuntas con Brasil para que Washington no concrete su amenaza. "Fue un tema inesperado, no existía ninguna señal ni hacia nuestro gobierno ni hacia el de Brasil", dijo el ministro de Producción Dante sica.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de acero y aluminio argentinas, lo que representa un mercado de 700 millones de dólares, según datos oficiales.

El año pasado, Estados Unidos importó 168.922 toneladas de acero de Argentina, lo que representa 220,25 millones de dólares, según datos del gobierno estadounidense.

- "¡Bajar las tasas y aflojar, Fed!" -

En sus tuits, Trump también instó a la Fed a tomar medidas para que otras naciones "ya no se aprovechen" de la fortaleza del dólar.

"La Reserva Federal también debería actuar para que los países, que son muchos, ya no se aprovechen de nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas. Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa. ¡Bajar las tasas y aflojar, Fed!".

The Fed should lower rates (there is almost no inflation) and loosen, making us competitive with other nations, and manufacturing will SOAR! Dollar is very strong relative to others. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

La Fed ha reducido las tasas de interés de referencia tres veces este año, en medio de una desaceleración de la economía global y el impacto de la amplia ofensiva comercial de Trump, principalmente dirigida contra China. Pero ha señalado que es improbable un nuevo cambio pronto.

A pesar de que muchos economistas lamentan la imposición de aranceles punitivos estadounidenses a cientos de miles de millones de dólares en importaciones, y los agricultores se quejan de ser objetivo de las medidas de represalia, Trump defendió una vez más este lunes esta estrategia, señalando que Washington cobró "enormes sumas de dinero" gracias a ellos.

También calculó que desde el anuncio de los aranceles, los mercados financieros de Estados Unidos "han subido hasta un 21%".

