El gigante chino Didi Chuxing emprende la batalla para derrocar a Uber en México

Desde un espacio de oficinas compartidas en uno de los vecindarios más de moda en Ciudad de México, el gigante chino Didi Chuxing planea silenciosamente un golpe a su rival Uber donde le duele.



México es uno de los mercados más preciados y rentables para Uber Technologies Inc. La empresa de San Francisco es aquí casi un monopolio, con siete millones de usuarios en más de tres docenas de ciudades y es precisamente por ello que Didi quiere bajarlo de su cómodo pedestal.

Para conquistar a Uber, la firma china de transporte compartido está yendo directo al origen: se lleva a empleados de Uber para su equipo directivo en México. Sus empleados viajan en Uber de incógnito y hablan con pasajeros para identificar debilidades, según personas con conocimiento de su estrategia.

Y Didi está pensando más allá que su rival, con planes de lanzar servicios en bicicletas, motocicletas y motonetas, dijeron las fuentes consultadas.



La firma china tiene los bolsillos llenos, gracias a la participación de grandes inversores globales, entre ellos Apple Inc y Softbank Group Corp, de Japón. Didi ha levantado casi 10,000 millones de dólares para fondear su expansión global tan solo durante el último año.

"No me gustaría tener que enfrentarme a Didi", dijo el inversionista y asesor basado en Pekín, Jeffrey Towson. "Ellos nunca pierden".

Pero que Didi pueda superar a su rival en occidente está lejos de ser cierto. México es su primer intento de construir un negocio fuera de Asia, una táctica costosa. Lo que sí es cierto es que está bajo presión para seguir creciendo y justificar su valuación de 56,000 millones de dólares.



Latinoamérica es el nuevo campo de batalla para los viejos rivales, y Didi estará en territorio enemigo.

"Es fundamentalmente diferente cuando saltas al otro lado del océano", dijo Jeremy Carlson, analista de IHS Markit.

EL ASCENSO DE DIDI

Didi Chuxing Technology Co es la firma de transporte compartido más grande del mundo por número de viajes, gracias a su dominante participación de mercado en China, donde sirve a 450 millones de usuarios. El año pasado, completó más de 7,400 millones de viajes, casi el doble que Uber.

Uber aprendió de la manera difícil sobre la fortaleza de Didi. Después de una campaña costosa para entrar al mercado chino, Uber vendió a Didi sus operaciones locales a cambio de una participación del 17.5 por ciento.

Los dos gigantes continúan disputándose el resto del mundo. Uber es el dominante en América Latina: es número uno en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Pero México es su premio mayor, con 87 por ciento del mercado hasta agosto, de acuerdo con la firma de investigación de consumo Dalia Research, con sede en Berlín.

Pero Didi quiere cambiar eso. Reuters fue el primero en revelar que Didi estaba planeando lanzar sus servicios en México y que había comenzado a reclutar personal.



La compañía se negó a hablar abiertamente sobre su estrategia para América Latina. Pero el atractivo es obvio.

Actualmente ubicado en el noveno piso de un edificio de oficinas compartidas en el barrio capitalino Juárez, Didi construye la operación desde cero.

En otros países Didi adquirió participaciones accionarias en empresas existentes, pero en México Uber es tan dominante que no hay oportunidades claras de inversión en ningún competidor local, de acuerdo con personas con conocimiento de la visión de Didi.

Deseosa de experiencia y talento, Didi ha estado reclutando empleados actuales y antiguos de Uber, duplicando sus salarios en algunos casos, dijeron dos fuentes.



Al mando de la operación de Didi en México está Lin Ma, quien ayudó a poner en marcha la fallida incursión de Uber en China. Didi también ha contratado al menos a cinco empleados de Uber en México con experiencia en operaciones, logística, estrategia, marketing y capacitación de conductores, según sus perfiles de LinkedIn.

Ma no respondió a una solicitud de comentarios. La firma aún no ha reclutado a conductores, y no está claro en qué ciudades ingresaría primero.

En lugar de competir únicamente en el precio, Didi planea enfatizar la seguridad de sus conductores y mejores tiempos de respuesta; la firma ha construido un algoritmo que permite predecir con 15 minutos de anticipación el lugar donde deben ser enviados los vehículos.

Didi está incluso considerando ofrecer servicios con bicicletas, motonetas y motocicletas, mientras que Uber se ha mantenido sólo con autos. En China, fue esta gran variedad de opciones de transporte lo que ayudó a Didi a prevalecer.



Pero la mayor diferencia podría reducirse al pago en efectivo; Didi no permitiría que sus choferes en México acepten tarifas en efectivo para protegerlos.

Uber, por el contrario, ha presionado para que el cobro en efectivo llegue al mayor número posible de pasajeros en una región donde millones carecen de servicios bancarios.



En Brasil, Uber ha visto un aumento en robos y asesinatos contra sus conductores luego de que permitió el uso de efectivo de acuerdo con un análisis de Reuters en 2017. Uber ha dicho que ha agregado herramientas para autentificar las identidades de los usuarios para proteger a sus conductores.



México no ha tenido ataques de este tipo hasta hoy, pero la postura de Uber la ha puesto en desacuerdo con los reguladores de varios estados mexicanos.

Si bien Didi parece eludir esa batalla, se enfrenta a obstáculos culturales en América Latina, según Daisy Wu, directora de negocios internacionales en YeahMobi, que ayuda a las pequeñas empresas chinas a globalizarse.



Los consumidores latinoamericanos generalmente prefieren las marcas estadounidenses por encima de las marcas chinas, dijo, y la cultura empresarial china puede ser desagradable para los empleados locales.

Didi, por ejemplo, confundió a los candidatos de trabajo de México al programar entrevistas la semana de Navidad, dijo un solicitante.

LA BATALLA DE UBER

Uber, por su parte, está decidido a mantener su liderazgo en el mercado latinoamericano, que es más importante que nunca, mientras se prepara para una posible oferta pública inicial el próximo año.

Con pérdidas de 4,500 millones de dólares en 2017, Uber enfrenta feroz competencia en su país de origen y en Asia, un ataque regulatorio en Europa y se recupera de un año de escándalos en los que el cofundador Travis Kalanick se vio obligado a dimitir como presidente ejecutivo en junio.

Andrew Macdonald, vicepresidente de operaciones de Uber en Latinoamérica y Asia Pacífico, dijo que están preparados para hacer lo que sea necesario para mantener la dominancia en México, un mercado rentable en medio de tantas pérdidas.

Uber está comprometido con mantener tarifas bajas en su servicio básico para conservar la fidelidad de sus usuarios mexicanos, dijo Macdonald, pero dijo que la firma está considerando más opciones de servicio, como autos de lujo, que incrementaría los ingresos.



Pero si Uber siente nerviosismo por que Didi le robe el liderazgo en México, no lo está reflejando. La curva de aprendizaje es pronunciada, algo que su rival está a punto de descubrir, dijo Macdonald.

"Didi tiene una gran cantidad de fondos. Pero hay complejidades locales significativas", añadió.