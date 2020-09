El sector privado es la única esperanza para crecer en el país: Romo

El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, aseguró que el sector privado es la única esperanza que tiene el país para crecer ya que el sector público no tiene recursos.

“Si la inversión pública está etiquetada y el gasto restringido, lo único que tienen México para crecer es la inversión privada”, dijo el funcionario durante una reunión del Comité Directivo del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Finanzas Peso se vende a 23 unidades por dólar, su quinta caída consecutiva

El también presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, apuntó que el país debe tener prácticamente cero barreras a la inversión privada, porque no hay otra forma de salir adelante.

Agregó que el Gabinete federal debe tener actitud de apoyo a las iniciativas “racionales” que se presenten y debe ser promotor de la inversión a través de dar certidumbre jurídica, normativa y física al sector privado.

“(Los empresarios) vamos a ser los únicos que vamos a sacar adelante a este país. Si México no cree en sus empresarios difícilmente vamos a convencer a otros de venir aquí”, subrayó.

Al respecto, el presidente del CNA, Bosco de la Vega, subrayó la importancia de la certeza jurídica, fiscal, laboral y energética, así como las garantías a inversiones y el respeto a fondos de estabilización y fideicomisos.

El empresario también pidió que se revise el presupuesto agrario para que dé certeza al sector, además de establecer medidas contracíclicas urgentes ante la crisis.

Finanzas Inflación se mantiene fuera del rango tope de Banxico

“Requerimos un gran acuerdo nacional, un solo México, con un Presidente que represente y gobierne para todos los ciudadanos, una gran alianza pública y privada, y no andar dividiendo ni polarizando al país”, comentó.

Romo respondió que la forma de acabar con la pobreza es quitando ideologías y unir a los sectores privado, público y social, y pidió que los temas delicados sean tratados en “privado”.

“Les propongo que estos temas álgidos los tratemos en privado, no los ventilemos y no creemos guerras ideológicas que a nada nos llevan. Hemos resuelto cuando nos hemos sentado a proponer, en lugar de litigar en la prensa no nos lleva a nada”, sostuvo.

Finanzas Disruptores | Aptoclick: El segundo aire del mercado inmobiliario

Tecnología ¿Purga de bots en Twitter? Usuarios reportan fallas en sus cuentas

Finanzas Usuarios de la banca podrán ampliar hasta 50% sus plazos de crédito