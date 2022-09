Sindicato de Volkswagen en Puebla busca negociar antes de ir a huelga

A tres días de que estalle la huelga que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la lndustria Automotriz Volkswagen México (SITIAVW) emplazó en la planta de Puebla, pueden negociar y sí la empresa les da el 14% de aumento salarial más 3 o 4% en prestaciones, “estaría bien. O por lo menos empezar con esto”, considera la diputada Susana Prieto Terrazas.

Los casi 6 mil trabajadores de VW no están de acuerdo en que les den 9% de aumento directo al salario y 2% en prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo. Creen que merecen un salario superior. Les ofrecen apenas el nivel de inflación, cuando vamos a cerrar el año con una inflación mayor, refiere en entrevista.

Y acota: “No porque la economía de México esté mal sino porque en todo el mundo la economía sufre la inflación a márgenes superiores no registrados en la historia, a consecuencias de la pandemia, del rompimiento de la cadena de suministro, de la guerra en Europa oriental y de muchos otros factores”.

Evidentemente, los trabajadores dicen: no nos dan ni siquiera lo que aumenta la inflación, por lo tanto, sí el aumento es inferior a la inflación con que cerrará el año al que solo le quedan unos meses, el poder adquisitivo de nuestro salario queda en la lona.

En consulta que como secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, en la Cámara de Diputados le hicieron trabajadores de la planta de VW, donde le plantearon sus desacuerdos y qué deben hacer, les dije:

“Si ustedes no están de acuerdo en la revisión del contrato colectivo de trabajo, digan ¡no!

Porque la Ley Federal del Trabajo (LFT) se cambió por eso, para evitar que los sindicatos blancos que siempre han pactado a espaldas de los trabajadores los aumentos salariales y las prestaciones durante los últimos casi 60 años han sido casi nulas y a favor de la clase trabajadora, prevalezcan.

“Por eso se estableció la reforma a la LFT, para que ahora los trabajadores sean consultados. Sí no son consultados y si las empresas y los sindicatos charros quieren hacer exactamente lo mismo que hacían en el pasado, entonces estamos hablando de que la LFT es solo una simulación”, dijo a El Sol de México.

La diputada y activista, Susana Prieto, lamentó la “criminalización” de su persona, por parte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, como de Javier Lozano en sus redes sociales.

Al inicio de las negociaciones demandaron 19% de aumento los trabajadores; ahora quisieran un aumento salarial del 14% o por lo menos empezar con esto. “Nosotros conseguimos el 14% en Panasonic Automotive System y por supuesto la Volkswagen es una empresa mucho más poderosa que Panasonic”, dijo la defensora de los derechos laborales de los asalariados.

Comentó que los trabajadores de la planta automotriz, se duelen porque tienen un Sindicato Independiente, que tampoco reúne los requisitos fundamentales de ser los representantes de la clase trabajadora y no de la empresa.

“Todos los sindicatos independientes, resulta que quieren hacer exactamente lo mismo: Aumentarles lo que ellos quieren, darles lo que ellos quieren y la clase trabajadora ya no está de acuerdo”.

El presidente de la República lo ha dicho varias veces en las mañaneras: “… ahora que se ha modificado la ley es para beneficiar a los trabajadores…” Y los trabajadores en VW han hecho muy buen trabajo. En dos ocasiones no han votado SI a la revisión del contrato colectivo de trabajo.

Y si la empresa VW quiere que voten sí al contrato colectivo de trabajo, entonces que aumenten el 14% por lo menos el salario. O bien que aumenten quizás al 12% el salario y el 3 o 4 % de prestaciones del CCT.

Si el trabajador vota ¡no! en la revisión del CCT significa: quiero más.

Lamenta criminalicen su persona

La diputada y activista, Susana Prieto, lamentó la “criminalización” de su persona. Tanto del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa huerta, como de Javier Lozano en sus redes sociales.

Del ex secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, dijo que a quien se debe la desaparición de Luz y Fuerza y la desaparición y violación de derechos de los trabajadores de Mexicana de Aviación, “no tiene ninguna calidad moral para hablar de que sí estamos cerrando empresas o no. Y se ha volcado en las Redes Sociales a denostar a mi persona y no voy a permitir esta situación.

¿Usted no interviene en VW?

Es que no tengo interés directo. Soy secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la Cámara de Diputados. Cualquier miembro de la Comisión estamos para defender los derechos de los trabajadores.

Sí, vinieron conmigo los trabajadores de VW; pero pudieron haber venido con cualquier diputada o diputado que forme parte de la Comisión. Lo único que quiero es que se respete a los trabajadores y que se cumpla la ley.

El único interés que tengo en la Volkswagen y en cualquier empresa, es que se respeten los derechos de los trabajadores. Sí ellos dicen que ¡no! es ¡no! No tienen que echar culpas ajenas. Lo único que hacemos es empoderarlos. No cometo ninguna violación a la ley.