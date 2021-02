Elon Musk mete fuerza al Bitcoin y la acepta como forma de pago

Elon Musk lanzó el lunes un par de apuestas potenciales que podrían cambiar el juego en el mercado del bitcoin, al prometer que Tesla Inc. permitirá pronto la compra de sus vehículos eléctricos con la criptomoneda y revelando que ya había comprado mil 500 millones de dólares de ella.

Los anuncios, profundamente enterrados en el informe anual 2020 de Tesla, impulsaron un aumento del 10% en la criptomoneda más usada del mundo, y se producen tras varias publicaciones de Musk en las redes sociales que habían elevado a la moneda y otros activos en las últimas semanas.

Analistas dijeron que esto podría acelerar la entrada del bitcoin en una corriente que ha visto cómo tanto Paypal -también cofundada por Musk- como el gestor global de fondos BlackRock están aceptando la moneda.

"Creo que veremos una aceleración de las empresas que buscan usar bitcoins ahora que Tesla dio el primer paso", dijo Eric Turner, vicepresidente de inteligencia de mercado de la firma de datos e investigación de criptomonedas Messari.

"Una de las empresas más grandes del mundo ahora posee bitcoins y, por ende, todos los inversores que tengan Tesla (o incluso solo un fondo S&P 500) también tendrán exposición", agregó.

Musk, un conocido partidario de las criptomonedas, intervino regularmente en el frenesí en el mercado que se produjo el mes pasado por las inversiones de minoristas, lo que también incrementó los precios de la criptodivisa dogecoin -originada desde memes. y las acciones de la cadena de videojuegos estadounidense GameStop.

Hace una semana dijo que el bitcoin estaba "a punto" de ser más aceptado entre los inversores y en diciembre consultó si era posible realizar grandes transacciones en la moneda.

A fines de enero, Musk cambió la biografía de su cuenta de Twitter, que tiene 46 millones de seguidores, para incluir #bitcoin.

Tesla dijo en una presentación que la decisión forma parte de su amplia política de inversión como empresa y tiene como objetivo diversificar y maximizar su rendimiento en efectivo. El informe dijo que terminó 2020 con 19 mil 380 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo.

"Esperamos comenzar a aceptar bitcoins como forma de pago para nuestros productos en un futuro cercano, sujeto a las leyes aplicables e inicialmente de forma limitada", dijo la compañía.

Tesla dijo que había invertido un total de mil 500 millones de dólares en bitcoins bajo la nueva política y que podría "adquirir y mantener activos digitales de vez en cuando o a largo plazo". (https://bit.ly/3q53p1m)

Tesla es la última empresa en agregar bitcoins a su tesorería tras movimientos similares hechos por Square Inc , la compañía de pagos dirigida por el jefe de Twitter Inc , Jack Dorsey, y la firma estadounidense de software MicroStrategy Inc.

El bitcoin trepó más de un 10%, a un récord de 43 mil 625 dólares, después de la divulgación de Tesla.

