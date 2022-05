Elon Musk suspende compra de Twitter y acción se hunde en Wall Street

Este viernes, el empresario Elon Musk anunció que suspende de manera provisional la compra de Twitter, a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas que existen en la red social.

"El acuerdo de Twitter queda suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas y de spam representan menos del 5 por ciento de los usuarios”, escribió Musk en un mensaje publicado en la misma red social de la que pretende ser dueño.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

La noticia de la suspensión de la compra de Twitter ha propiciado que las acciones se desplomen cerca del 20 por ciento, hasta rondar los 36.5 dólares, en la negociación continua antes de la apertura de Wall Street.

El 28 de marzo, la junta directiva de Twitter aceptó la oferta de adquisición por parte de Musk por 44 mil millones de dólares, a razón de 54.20 dólares por acción, aunque la operación todavía no está cerrada y debe ser aprobada por los reguladores.

El empresario de origen sudafricano, se ha presentado como un defensor de la libertad de expresión en la plataforma y convirtió la erradicación de cuentas falsas y la transparencia de los usuarios en una de las cuestiones centrales para adquirir la red social.

Otro de los cambios que ha prometido Musk si se concreta la compra es vencer a los bots (cuentas automatizadas) de "spam" que se publican en esta red social, así como combatir las cuentas falsas que se utilizan para distorsionar el tráfico y el impacto de los mensajes en esta plataforma.

Con información de EFE