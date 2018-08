Embajador de China anuncia inversión de más de 7 mil mdd en Tamaulipas

Luego de haber recorrido los municipios de Victoria, Matamoros y Reynosa junto a los representantes de 10 de las más importantes empresas asiáticas para conocer el potencial económico de la entidad, el embajador de China, Qiu Xiaoqui, anunció la próxima inversión de 7 mil 500 millones de dólares a Tamaulipas, recurso que se irán cristalizando en los próximos años, principalmente a través de proyectos encaminados a la exploración de aguas profundas en el Golfo de México.

“Tenemos una muy buena impresión sobre el estado, se trata de una tierra muy dinámica, muy entusiasmada en lograr profundos cambios en distintos terrenos, y nosotros venimos con una gran disposición de estrechar todavía más una cooperación entre nosotros. Hoy China es el segundo socio comercial de México a nivel internacional y México para nosotros es el segundo socio más importante en América Latina”, expresó en rueda de prensa.

Destacó que en los últimos 5 años ambas naciones han firmado importantes convenios de trabajo, sin embargo, aún restan muchas áreas de oportunidad por explorar.

Foto: Especial

“Esta visita ha sentado una base muy sólida para un posterior intercambio y cooperación entre nosotros, ya hemos dado el primer paso, y la gran marcha siempre empieza por el primer paso, es un término chino; espero que a partir de esta visita y con la base que hemos sentado, en los próximos años podamos aumentar considerablemente la presencia china en Tamaulipas”, puntualizó el embajador.

Por su parte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que el estar en un sitio geográfico privilegiado y las facilidades que ofrece Tamaulipas al rubro comercial al tener 17 cruces internacionales, 3 puertos marítimos, 5 aeropuertos internacionales y el potencial de generación de energía eólica, son herramientas que deben impulsarse para lograr un mejor desarrollo en la entidad y lograr beneficiar con empleos y derrama económica a los habitantes de la región.

Foto: Especial

“Eso demuestra el interés y el potencial que tiene el estado de Tamaulipas, han mostrado una gran disposición pero sobre todo interés no sólo en hacer inversión sino en tener intercambios culturales y educativos”.

La delegación de empresarios estuvo compuesta por ejecutivos de compañías energéticas, banca de desarrollo y tecnología como Energy China, China Electric Power Equipment and Technologies, Industrial and Commercial Bank of China, China National Electric, Huawei, China Railway International Group, China Harbour Engineering Company, China National Offshore Oil Corporation, entre otras interesados en invertir en Tamaulipas.

Foto: Especial

En Matamoros, el mandatario estatal y el diplomático chino, sobrevolaron el Puerto de Matamoros, primera terminal de aguas profundas en México que servirá como plataforma logística para las operaciones que se realicen en el Cinturón Plegado Perdido, zona de yacimientos con el mayor potencial petrolero del país, ubicada a cerca de 250 kilómetros de la costa tamaulipeca.

Se les dio a conocer la infraestructura instalada con la que cuenta esta entidad: el potencial energético en petróleo, electricidad, gas natural, petroquímica, gas shale, biocombustibles, eólica y radiación solar.