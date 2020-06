Embajador de EU se retracta de declaraciones sobre México

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, se desdijo de sus declaraciones en el sentido de que "no es momento oportuno para invertir en México".

"Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego", publicó el diplomático en su cuenta de Twitter.

En la conversación con industriales mexicanos les habló de su trabajo como promotor de la inversión de sus connacionales y del clima de inversión en México a una semana de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial de América del Norte.

"Una parte esencial para mí como embajador es tratar de arreglar esos problemas cuando se presentan y tratar francamente de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir, y tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas desalentadoras para la inversión extranjera”, se escucha en el video de la conversación del diplomático con los integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Esto en relación con las medidas adoptadas por el gobierno mexicano, especialmente en el sector energético.

Se está reportando que yo comenté esta mañana a la CONCAMIN que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego. — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 25, 2020

"Mi mensaje desde mi llegada hace un año es que este es un momento dorado para México para atraer la inversión, espero que no lo desperdicien. Para mi sería una tragedia histórica perder esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho tiempo más".

"Los empresarios de todo el mundo están revaluando su cadena de suministro y están pensando, 'dónde vamos'. México debería ser un destino natural, dado sobre todo por el nuevo T-MEC, que entra en vigor en una semana, pero no hemos visto una nueva ola de inversión en México, al contrario, ha sido un gran esfuerzo preservar las inversiones ya existentes", señaló el diplomático.

Luego de la conferencia, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, publicó un tuit dirigido al embajador: "México es un gran destino para invertir, visitar y vivir. Dan testimonio de ello miles de empresarios y millones de turistas y residentes extranjeros. Especialmente apreciamos a nuestros amigos de los #EstadosUnidos. Le digo al @USAmbMex: Aquí están como en casa. Confíen en MX".

"Señales de que México es un país que ha perdido credibilidad"

Las declaraciones del embajador de EU son señales de que México es un país que ha perdido credibilidad y confiabilidad para los inversionistas extranjeros, dijo la ex secretaria de Relaciones Exteriores, la priista Claudia Ruiz Massieu.

El diplomático traduce lo que él advierte de la realidad mexicana a sus connacionales, en este sentido a los inversionistas, apuntó en conferencia a distancia.

“Preocupa las señales que enviado al mundo el actual gobierno, y a los inversionistas de nuestro país; cambio de las reglas del juego, cambio de política en sectores que estaban acordados como el energético, la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y cancelar las rondas en materia energética’’.

Sin embargo, la senadora apuntó que el T-MEC dará un piso de certidumbre, con reglas que tendremos que observar para cumplir con el tratado. “No va a ser suficiente, pero es un piso de certidumbre que será importante para los socios de EU y Canadá’’.

Pero acotó que el gobierno de la República con este tipo de decisiones que sistemáticamente ha enviado, muy negativas a los inversionistas extranjeros, por lo que no es de extrañar que ya no estemos dentro de los diez países del mundo más deseables para invertir.

“Somos un país que está mandando la señal de que cambiamos las reglas, de que aun cuando hay contratos no los vamos a respetar, de que vamos a cambiar las política en sectores estratégicos que estaban abiertos a la inversión y que ya los inversionistas no tendrán la confianza ni la certidumbre de que esa inversión se puede seguir capitalizando’’.

Ruiz Massieu calificó preocupante, pero en el caso del embajador estadounidense es parte de su función, de codificar la realidad del país donde está a su gobierno, a su sector privado; y es lamentable que esta sea la visión pero es producto de estas decisiones erróneas que ha tomado el gobierno de la República.

La priista detallo que la relación con EU es altamente compleja, siempre tiene puntos de tensión y puntos de enorme cooperación. La buena noticia que es una relación que no necesariamente depende de los gobiernos, es una relación tan compleja, tan amplia, toca tantos sectores, que tiene muchos actores, los gobiernos son lo más relevante, pero es una relación que fluye aun a pesar de los gobiernos.

“Tiene puntos de contactos con gobiernos locales, inclusive con municipales; los sectores privados tienen una relación fluida, permanente, cotidiana; el sector académico, los inversionistas, es una relación que además está bastante institucionalizada y eso permite que de alguna manera puedan transcender los vaivenes políticos de las administraciones y de los intereses puntuales de un gobierno y de otro’’.

Con información de Gabriel Xantomila