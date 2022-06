Resiliencia, la principal lección que dejó la pandemia a las emprendedoras mexicanas

Con la llegada de la pandemia, el planeta se paralizó y con ello, también los negocios no sólo en México sino a nivel mundial, lo que representó un duro golpe para la economía al obligar a las personas a refugiarse en sus hogares dejando de lado sus comercios.

A lo largo de 2020 y hasta 2022, la cuarentena afectó a muchas empresas en todo el mundo y provocó que las personas tuvieran que reinventarse para poder salir adelante pero ¿cuál fue la lección más importante que dejó la llegada del Covid-19?

La maestra Úrsula Quijano, directora de Estrategia e Impacto de Victoria147, la primera organización en México especializada en apoyar a las mujeres empresarias, platicó en exclusiva para El Sol de México de este programa que celebra su décimos aniversario, y nos compartió, desde su experiencia, el aprendizaje que trajo consigo el coronavirus.

¿Cómo vivieron las emprendedoras la pandemia?

De acuerdo con Quijano, la organización vivió la pandemia de manera "muy resiliente", considerando que ese fue el común denominador de los emprendimientos realizados por mujeres en nuestro país, además de que las mujeres que formaron parte de Victoria147 durante el año 2020 pese a verse afectadas, no despidieron a nadie.

"En nuestro reporte anual de impacto hicimos una edición especial para el 2020, el primer año de pandemia, donde sacamos una encuesta para ver cómo les estaba afectando la pandemia en sus emprendimientos y por ejemplo, algo que vimos es que ni las emprendedoras de etapas tempranas ni la emprendedoras de etapas avanzadas (con las que ellas han trabajado) despidieron a ningún colaborador o colaboradora, no bajaron sueldos. Por su puesto tuvieron un impacto fuerte en sus ventas pero no así en la forma en que cuidaron a sus equipos y para mí ese fue el caso general de los emprendimientos a los cuales nosotras les damos asesoría y el mismo caso de Victoria147", señaló la maestra.

La maestra Úrsula Quijano, directora de Estrategia e Impacto de la organización Victoria147. | Foto: Twitter @Victoria147

La directora de estrategias señaló que su organización logró mantener su misma estructura, aprendiendo a trabajar bajo la incertidumbre que había el coronavirus.

"En Victoria174 mantuvimos exactamente la misma estructura, de hecho seguimos contratando personas y aprendimos a tratar bajo la incertidumbre y a trabajar con este esquema de flexibilidad total.

"Mucha gente se fue de la Ciudad de México, porque todo estaba muy caro. Los que son de provincia se regresaron a trabajar a los estados pero en nuestro caso, seguimos contratando personas, terminamos siendo un equipo de más de 50 personas cuando al inicio de la pandemia eran alrededor de 35 personas", manifestó Quijano.

Innovación y resiliencia, las principales lecciones

Además, nos explicó que el hecho de innovar también fue de suma importancia para este tiempo de incertidumbre.

"Vivimos el Covid innovando, y qué es la innovación, es usar la creatividad y ponerla en acción rápidamente, entonces ese fue uno de nuestros pilares durante este tiempo. Incluso, Ana Victoria, en un mes, junto con el equipo de desarrollo de contenidos, creamos un nuevo contenido completamente gratuito y otro programa a muy accesible precio para que las mujeres se sintieran acompañadas. Lo vivimos con mucha flexibilidad y lo vivimos con mucho enfoque de hacia dónde teníamos que llegar, de tener pequeños objetivos, para ir saliendo poco a poco de esta situación".

Las mujeres tuvieron que reinventarse para seguir con sus negocios desde sus casas durante la cuarentena. / Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Sin embargo, aseguró que la resiliencia fue la lección más importante que dejó la llegada del Covid-19.

"La principal lección que nos dejó fue la importancia de ser resilientes, el encontrar el cómo hacer de otra manera las cosas y darle la vuelta. Si algo es una característica clave es justamente cómo vuelves a pararte y le das la vuelta. Por ejemplo, sí ya se me cayó mi tienda física, entonces cómo le hago para que empiece a trabajar con promotoras o cómo ahora saco mi tienda en línea.

"Para mí la parte clave y la mayor lección en la pandemia fue el aprender a ser resilientes. Y dentro de esa resiliencia es el diversificar y el pensar en nuevas formas de hacer las cosas", declaró la maestra.

Errores de las emprendedoras

De igual forma, nos dio a conocer cuáles han sido los errores más comunes de las emprendedoras a lo largo de este tiempo, señalando que la falta de confianza es uno de los más graves.

"Uno de los errores esenciales que traemos las mujeres por cómo estamos codificadas en la sociedad, es no creer en nosotras mismas. Hay un común denominador en el que como mujeres creemos poco en nosotras mismas y en nuestro potencial. Las mujeres ven sus negocios como proyectos y no son proyectos, es un negocio al que le estás dedicando todo tu tiempo".

De igual forma, señaló que otro de los errores más frecuentes es el no involucrarse con las cifras del negocio, destacando que hay que perderle el miedo a los números y por el contrario hacerse amiga de ellos.

La tasa de desempleo durante la pandemia fue mucho mayor para las mujeres. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

"Otro error es el creer que no debemos involucrarnos en la parte numérica y esto pasa mucho. Por ejemplo, muchas veces las carreras que estudiaron las mujeres que quieren emprender, no tienen carreras relacionadas con temas administrativos o financieros. De hecho el 50 por ciento puede sea diseñadoras, psicólogas o educadoras, entonces no traen estos antecedentes financieros contables.

"Sin embargo, es importante entender que debes hacer una amistad con los números y que empieces a encontrar en los número a tu mejor aliado porque son los que te acaban dirigiendo tus acciones y tus prioridades.

"En resumidas cuentas, el error a nivel de desarrollo de un negocio más grande que tenemos las mujeres es la falta de confianza en nuestro entendimiento de los números y cuál es el valor de los números para nuestro negocio. Y ya más a nivel personal, la falta de confianza en nosotras", finalizó.

¿Qué es Victoria147?

Victoria147 fue fundada por la empresaria Ana Victoria García, siendo la primera organización en México especializada en apoyar a las mujeres a través de la educación y capacitación en los negocios.

Vio la luz por primera vez en 2012 ante la falta de representación femenina dentro del ecosistema emprendedor.

Participa en #147mujeresemprendedoras y gana una beca para cursar #DespegueOnline, un programa que te ayudará a poner en orden tu emprendimiento. Regístrate en: https://t.co/5HeyKjokpI#TribuVictoria147 #MujeresEmprendedoras #Becas #cursosOnline #Emprendimiento @anavictoriaga pic.twitter.com/oSsMdrRelN — Victoria147 (@Victoria147org) June 6, 2022

Su importancia radica en que es la única especializada en ofrecer cursos de emprendimiento para mujeres que cuentan con su propio negocio, lanzando como cada año su convocatoria para becar a 147 mujeres que buscan impulsar su empresa o expandirla.

Las becas que se ofrecen son: tres del 100 por ciento, 10 del 75 por ciento, las cuáles estarán patrocinadas por Diageo, la empresa líder de bebidas premium en el mundo, y más de 100 becas del 50 por ciento.

La convocatoria cierra el 12 de junio y a partir de este día, la organización revisará todos los perfiles de las mujeres que , las cuáles se darán a conocer el 20 de junio.