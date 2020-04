Empresarios buscan apoyos de la 4T para evitar colapso

México corre el riesgo de un colapso económico de imprevisibles consecuencias y millones de desempleados” si el gobierno no establece un plan de ayuda a las empresas durante la emergencia sanitaria, advirtió el sector industrial al respaldar el llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al para gobierno implementar “medidas urgentes”.

Un día después de la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor que ordena parar la actividad productiva en sectores no esenciales, Francisco Cervantes, el presidente de la Concamin, dijo que las consecuencias de esta medida no pueden recaer sólo en las empresas, el gobierno tiene que movilizar un fondo de rescate similar al de Estados Unidos o los países europeos. De lo contrario se condena a la quiebra a miles de compañías.

Si la producción y las ventas caen dramáticamente en este periodo, las firmas serán incapaces de mantener al 100 por ciento los salarios: “Inevitablemente muchas empresas se verán abocadas a la quiebra y millones de mexicanos estarán desempleados”, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El llamado de los industriales reforzó el mensaje que ya había emitido el CCE: La cuarentena exigida a los ciudadanos afectará la generación de los ingresos necesarios para que operen las empresas.

El organismo privado que preside Carlos Salazar solicitó al gobierno que mientras dure la pandemia se difiera a seis meses la presentación de la declaración de impuestos del ejercicio de 2019, así como permitir el pago de obligaciones fiscales en 12 parcialidades.

No estamos pidiendo ningún tipo de reducción en los impuestos, sino un apoyo ante la emergencia, insistió la cúpula empresarial.

Además de solicitar la disminución automática de todos los pagos provisionales del año y que los contribuyentes puedan compensar de manera universal de saldos a su favor, el CCE requirió un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, coincidió en que las medidas de confinamiento anunciadas por el gobierno federal para los próximos 30 días deben traer acciones de respaldo a los sectores productivos que tendrán que detener su actividad, “porque están en riesgo miles de empleos, y la supervivencia de muchas empresas”.

Indicó que debido a la cuarentena, entre el 17 y el 31 de marzo las pérdidas económicas para el sector terciario se calculan en más de 243 mil 537 millones de pesos. Además, 65 por ciento de los comercios en todo el país ha cerrado y ocho de cada 10 hoteles están inactivos.

“Con estas medidas se permitirá que las empresas puedan contar con un mínimo de liquidez necesaria, con la finalidad de preservar las fuentes de empleo”, dijo el CCE.

Por la mañana, en su conferencia desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el domingo anunciará un plan para el impulso de la actividad económica en el país ante la emergencia sanitaria.

El plan, adelantó, incluye un millón de créditos para pequeñas empresas con un monto total de 25 mil millones de pesos.

Estos apoyos se otorgarán a empresas enlistadas en un padrón hecho por medio del cruce de información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el IMSS, y que la mitad de esos créditos serán en apoyo a los trabajadores de la economía informal.

El mandatario dijo que dio instrucciones de que no se detenga la devolución del IVA a las empresas.

"Vamos a rescatar al pueblo, esto también que se vaya entendiendo, porque hay algunos que a lo mejor están pensando que los vamos a rescatar, a los de arriba, con idea de esa peregrina, sofisma, de que si le va bien a los de arriba les va a ir bien a los debajo; que, si llueve fuerte, arriba gotea abajo. No, eso ya no aplica, la riqueza no es contagiosa, no es permeable", dijo al ser consultado sobre su plan de ayuda para las empresas ante la emergencia. Con información de Sarahí Uribe