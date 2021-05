Empresarios de EU pidieron a AMLO acabar con la corrupción

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, dijo que empresarios estadounidenses le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador asegurarse de eliminar la corrupción en su mandato.

“Tuvo una cena en Nueva York con algunos de los empresarios más importantes de Estados Unidos cuando él era candidato. El tipo de preocupaciones entre analistas e inversionistas del sector financiero fue muy distinta respecto a lo que le plantearon algunos de los capitanes de las industrias en Estados Unidos, y lo que ellos le pedían sobre todo es asegurarse que no hubiera corrupción”, aseveró Herrera Gutiérrez.

Según el responsable de las finanzas públicas, muchas de las empresas líderes en Estados Unidos primero tienen que seguir la ley de su país, que impide corromper a funcionarios de otras naciones, así como también tienen marcos de gobierno corporativo muy estrictos.

“Y sienten que cuando invierten en un país donde no hay eso, no tienen un piso parejo para la inversión”, puntualizó durante un foro organizado por Americas Society/Council of the Americas (ASCOA).

Agregó que el entonces candidato presidencial también sostuvo una serie de reuniones con analistas de un banco de inversión, pero ellos externaron otro tipo de preocupaciones.

Herrera Gutiérrez aseguró que, aun con el combate a la corrupción, para atraer más inversión al país debe de existir un mayor acercamiento con las empresas o inversionistas, así como también modernizar la infraestructura del intercambio comercial.

Por ello, abundó, se están renovando puertos, aeropuertos, aduanas, entre otros puntos para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre países.