Empresarios mexicanos ven "apertura y recuperación" en reunión con Presidente de Argentina

Empresarios mexicanos destacaron la "recuperación" de la economía argentina y la "apertura" del presidente Alberto Fernández tras su reunión este lunes en un hotel de Ciudad de México, donde el mandatario argentino tuvo su primer evento en su visita oficial al país.

Uno de los primeros en llegar fue Máximo Vedoya, director general de Ternium, la acerera más grande de Latinoamérica, quien se dio cita en el Hotel Presidente Intercontinental pasadas las 09:10 horas.

➡️ Detienen en EU a Emma Coronel, esposa de El Chapo, por narcotráfico

Entre los asistentes también destacó Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quien fue invitado directamente por la Embajada de Argentina en México.

"No hablamos del pasado, hablamos del futuro. Esta es una economía que se está abriendo, vimos una recuperación en Argentina, todos lo externamos, en los últimos tres meses", declaró tras el encuentro Armando Torrado, director para Suramérica del conglomerado mexicano de restaurantes Alsea.

En la reunión privada, sin acceso a los medios, estuvieron representantes de diversas empresas y ramas de la industria mexicana, como Alfa, Kaluz, Coppel, Mabe, Rotoplas, Arca Continental, Ternium, Bimbo, Coca-Cola Femsa, Cinépolis y América Móvil.

➡️ Alcaldesa de Cancún gastó miles de dólares en vuelo privado para ver a AMLO

"Te da confianza, no hay como que las tres personas que manejan el gabinete hablen y te digan qué está pasando y te vean la cara. No nos prometió absolutamente nada, nos dijo 'oye, vamos a hacer lo mejor y estamos haciendo lo propio, pero sin promesas que no podamos cumplir'", relató Torrado.

EN VIVO | Arribo del presidente Alberto Fernández, la primera dama Fabiola Yáñez y la comitiva oficial al aeropuerto internacional “Benito Juárez”, en la Ciudad de México. https://t.co/mxXTpUVXY1 — Casa Rosada (@CasaRosada) February 22, 2021

Los empresarios mexicanos coincidieron en los problemas persistentes de la economía argentina, como la inflación cercana al 40 %, candados a la exportación e importación, y el control de precios.



Aun así, la "reunión con el presidente Fernández fue muy buena, muy cordial y muy agradable", sostuvo Máximo Vedoya, director de la siderúrgica Ternium y presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

➡️ Centroamérica acuerda poner freno a migrantes extracontinentales



"El presidente escuchó a todos los empresarios mexicanos, sus dudas. Contó el ministro Guzmán cómo Argentina estaba recuperando su economía y fue un diálogo entre empresarios y el presidente muy cordial y muy ameno, y creo que muy bueno para todos porque todos nos hemos ido muy contentos", aseguró.

Llegada del empresario Antonio del Valle a la Reunion con el Presidente de Argentina en el Hotel Presidente. Foto Mauricio Huizar | El Sol de México

El presidente argentino salió escoltado del hotel, sin hablar con la prensa, en un convoy rumbo a los laboratorios de Liomont en los que se envasa la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que México y Argentina producen para el resto de América Latina.

A Fernández lo acompañaron los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; y de Economía, Martín Guzmán.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

También está la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; al igual que los secretarios generales de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el diputado nacional Carlos Selva y el asesor presidencial Ricardo Forster.

Férnandez tiene programados eventos públicos para el martes, como asistir a la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, una sesión solemne en el Senado y más reuniones con empresarios, incluyendo el magnate Carlos Slim.

Con información de EFE

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music