Empresarios ven menos corrupción

Los empresarios del país aseguran que perciben menos corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), elaborada por el Inegi.

En el ejercicio estadístico, 71 de cada 100 dueños de unidades económicas dijeron que había corrupción en la burocracia mexicana, lo que se compara con 82.2 por ciento de la encuesta realizada en 2016.

En conferencia de prensa, Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, explicó que esto se debe principalmente al aumento de trámites digitales, que ocasionó menos contacto entre servidores públicos y las empresas.

“Con el tema de los trámites electrónicos se ha visto en nuestro país que favorecen a reducir este contacto y a generar menores oportunidades de celebrar este tipo de situaciones (de corrupción)”, comentó el titular del Inegi.

Durante el encuentro con medios, Óscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, abundó que los trámites por la vía digital se duplicaron en medio de la contingencia sanitaria, lo que redujo este contacto.

El combate a la corrupción es uno de los estandartes de la administración pública actual y ha sido impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso ha defendido que seguirá combatiendo este fenómeno aunque lo insulten.

“Eso es ser buenos ciudadanos, nada de permitir la corrupción o como era antes, que no se consideraba como un problema, como un delito grave, no era parte del discurso, no se hablaba de corrupción. Ahora no, aunque se enojen en los medios de información, aunque nos insulten los intelectuales orgánicos y me llamen mesías tropical, falso mesías, que digan lo que sea, pero se acabó la corrupción, que se vayan a robar a otra parte”, señaló desde Palacio Nacional el 24 de agosto.

Colima, el Estado de México, Nayarit, y Yucatán fueron las únicas entidades que presentaron incrementos en los niveles de sobornos al interior de sus estructuras.

El Inegi detalló que no sólo se tuvo menor percepción sobre actos de corrupción sino que el monto en el que incurren por cometer estos ilícitos también se redujo desde 2016.

Según la encuesta, el costo promedio de este fenómeno para cada empresa fue de siete mil 419 pesos, la mitad de lo que gastaban hace cuatro años, mientras que el monto total destinado para estos fines en el sector privado fue de 887 millones de pesos.

El análisis precisó que en 2016 el costo promedio de los sobornos para cada empresa en el país era de 14 mil 535 pesos.

Pese a la reducción en la percepción y el costo de estos hechos, el organismo aclaró en la encuesta que al menos 204 mil 300 compañías de todos los tamaños fueron víctimas de la corrupción.

Este dato, añade el organismo, implica que por cada 10 mil empresas en el país, 510 recurrieron a las mordidas durante el año pasado.

CAE NÚMERO DE EMPRESAS

En los últimos cuatro años la cantidad de empresas en el país se redujo en 400 mil, pues hasta diciembre pasado, se registraron 5.1 millones de empresas en México, contra 5.5 millones de negocios registrados en 2016, año del último levantamiento nacional de la encuesta del Inegi.

El año pasado, la contingencia sanitaria obligó a un millón de empresas a bajar sus cortinas de forma definitiva, pues no pudieron sostener los sueldos, las obligaciones de seguridad social y tributarias, así como las rentas de los locales, de acuerdo con cifras del organismo.

Julio Santaella explicó que el ramo más afectado fue el de las microempresas, que emplean hasta 10 personas en sus establecimientos, pues bajaron a 86 por ciento del total de compañías que hay en el país, desde 95.6 por ciento de 2016.