Empresas y estados tienen autorización para adquirir vacuna anticovid: AMLO

Tras señalar que no es sencillo adquirir la vacuna anticovid, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los gobiernos estatales y la iniciativa privada "son bienvenidos" para conseguirla y aplicarla por su lado, pues no existe una prohibición desde su Gobierno.

En conferencia matutina, el mandatario pidió que la aplicación del antígeno no se convierta en un asunto de politiquería y, dijo, que si se quiere llevar un plan paralelo, no hay problema pues sólo es cuestión que se informe cómo, dónde y a quién vacunarán, que la vacuna sea de calidad y se tengan las autorizaciones por parte de la Secretaría de Salud.

"No es fácil conseguir la vacuna, desgraciadamente no alcanza la producción, nosotros tenemos la vacuna porque ya llevamos ocho meses en negociaciones y tenemos muy buenas relaciones con los gobiernos extranjeros. He escuchado a quienes dicen que van a comprar vacunas y no es tan fácil, es cuestión de poner orden.

"Si en mayo o junio ellos consiguen la vacuna pues, lo mismo, ya nosotros vamos a estar avanzando en su aplicación. Vamos a que todos participen, que comprueben que tienen el contrato. Si fuese fácil adquirirlas ya tendríamos 20 millones y apenas hay un programa y estamos diario reafirmando que se cumplan los acuerdos con las farmacéuticas. La capacidad de producción no es suficiente", señaló López Obrador.

Además el titular del Poder Ejecutivo Federal expuso que la próxima semana de darán a conocer medidas y protocolos para evitar que haya desabasto y abusos en la compra-venta de medicamentos como oxígeno para pacientes de Covid-19.