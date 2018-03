En Convención Bancaria, Peña Nieto promulga Ley Fintech

ACAPULCO.- Al inaugurar los trabajos de la 81 Convención Bancaria Enrique Peña Nieto aseguró que de no haberse concretado la reforma fiscal, México hubiese experimentado un escenario trágico en su economía, a pesar de que por esta iniciativa hasta "pamba china" le dieron al Presidente.

Después de firmar la Promulgación de la Ley para las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) aseveró que Mexico experimentó una dura realidad con la baja en los precios del petróleo, la volatilidad financiera y la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos.

Frente a los banqueros del país, el Primer Mandatario manifestó que con las bases que se han sentado, Mexico habrá de crecer más en su economía, ya que se ha convertido en una nación favorita para las inversiones nacionales y extranjera.

Afirmó que en la Inversión Extranjera Directa se ha alcanzado un máximo histórico de más de 170 mil millones de dólares, por encima de la negra trazada.

Acompañado por el Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya y el Gobernador del Banco de México; Alejandro Diaz de León Carrillo, recordó que hace 6 años propuso como candidato algunas reformas y que hoy son una realidad.

Indicó que gracias a la reforma fiscal se dejó de depender de la renta petrolera, ya que en el 2017 sólo fue del 16%, por lo que hoy vamos en ruta de obtener recursos para ofrecer más servicios.

“Ese fue un paso no muy popular, no muy aplaudido pero apenas indispensable y necesario. Ustedes lo saben, ustedes son los financieros, saben que de no haberse hecho la Reforma Fiscal, tan vapuleada, con pamba china que trataron entonces al Presidente y a todos los hacendarios.

“De no haber sido por esa reforma el escenario tan adverso que se vivió, hubieses deparado un destino mucho más difícil y trágico para la economía nacional”, comentó.

En el marco del 90 aniversario de la Asociación de Bancos de Mexico (ABM), Peña Nieto abundó que desde hace 5 años, se tiene una economía ha esta creciendo constante, “nunca en los últimos 30 años y nunca en un sexenio la economía había mostrado un crecimiento constante, pero no al ritmo que quisiéramos”.

Puntualizó que Mexico es un país confiable, con una economía estable, sana, con un sistema financiero sano y que permite lograr estos avances.



Al hacer mención que es la última Convención a la que asiste, que cuando “volteamos hacia atrás vemos los retos que teníamos y vemos lo que hemos alcanzado, vale la pena decirlo y reconocerlo”.

Peña Nieto cenó con los banqueros del país y regresará esta misma a la Cuidad de Mexico.