En Debate | AIFA a un año

Isidro Pastor | Director del AIFA

“El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplió su primer año con un promedio de 60 operaciones diarias, es decir, poco más de dos vuelos cada hora. El dato representa un crecimiento de cinco veces respecto a lo registrado entre marzo y julio de 2022, cuando hubo en promedio 12 operaciones al día. La terminal de Santa Lucía llegó a su aniversario con casi 1.4 millones de usuarios atendidos”.

Enrique de la Madrid | Exsecretario de Turismo

“El #AIFA es la muestra del fracaso de este gobierno. Un proyecto mal planeado que en un año sólo representa pérdidas para todos los mexicanos”.

Jorge Nuño | Titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

“Para acelerar el crecimiento del AIFA es necesario que el país recupere la Categoría 1 en materia de seguridad área. Estamos conscientes de que sí México no establece rutas comerciales nuevas con Estados Unidos, se limita la capacidad de expansión del sistema aeroportuario, lo que representa una de las principales estrategias de expansión del AIFA".

Alan Adame | Académico el ITAM

“El #AIFA cumple un año. A enero, sólo ha movido al 9.5% del número de pasajeros proyectados. Costó 331 mil mdp, lo que hubiera costado construir 3 #NAIM. No hay manera de ocultar que es una de las peores decisiones de @lopezobrador_”.

CÁMARA NACIONAL DE AEROTRANSPORTES (Canaero)

“Continuaremos apoyando el desarrollo integral del AIFA y la maduración de ese aeropuerto depende de diversos factores que están en desarrollo como, por ejemplo, la conectividad terrestre”.

Soraya Pérez | Analista de aviación

“A casi dos meses de la “inauguración” del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el Presidente Andrés Manuel sigue pretendiendo gobernar por decreto, eliminando 11 operaciones por hora del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y enviándolas al AIFA, 20% menos vuelos en el corto plazo y 30% en el largo plazo, empezando con vuelos de carga y chárteres. ¿Para qué? Para ocultar este enorme fracaso, y poniendo en peligro la seguridad de millones de pasajeros".

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

“Es un aeropuerto que tiene mucho futuro. Tan es así, que apenas lo inauguramos el año pasado y ya para diciembre de este año va a alcanzar su punto de equilibrio en cuanto a ingresos y gastos de operación. Es decir: va a ser autosuficiente a partir de diciembre de este año y va a empezar a tener utilidades a partir de enero del 2024. Si se tratara de una empresa particular, privada, se confirmaría que fue un buen negocio”.

Jesús Ramírez | Vocero de Presidencia

“El AIFA gana terreno como uno de los aeropuertos más modernos de AL. Las mismas voces y medios que publicaron que era un fracaso, que la torre de control estaba inclinada, que no habría vuelos internacionales, que Biden no aterrizaría; hoy dicen que no hay capacidad para operar carga”.

Raymundo Riva Palacio | Periodista

“Algo está resultando muy mal con el Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, para que haya tenido, desde su inauguración, el 21 de marzo del año pasado, a enero de este año, poco más de un millón de pasajeros. Las cosas lucen peor cuando la meta establecida para el primer año de operación del Felipe Ángeles, de 2.4 millones de pasajeros, no llegó ni al 50 por ciento estimado. Las noticias sobre andenes semivacíos en una terminal que muchas horas del día se ve fantasmal frustran al presidente Andrés Manuel López Obrador. El bajo número de vuelos lo irrita y dice que es culpa de los conservadores. Es una fuga hacia delante ajena a la realidad".