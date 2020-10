En debate | ¿Cerrar la economía de nuevo por rebrotes?

Arturo Herrera | Secretario de Hacienda y Crédito Público

“En el escenario de un rebrote de Covid-19, el Gobierno federal no tomará la medida de cerrar la economía, como se hizo en abril y mayo, sino que tomará acciones de cautela. Lo que pasa en Europa es el ejemplo de lo que no queremos que pase. También hay países donde no ha habido rebrote como China y Corea. Así que si somos disciplinados podremos ir logrando eliminar el riesgo de un rebrote”.

Salvador Illa | Ministro de Sanidad de España

“Ante el rebrote de la enfermedad hay necesidad de aprobar medidas más duras en la región de Madrid y actuaremos en consecuencia si no se nos escucha. Urge salvar vidas. Es necesario el confinamiento de las zonas de la región con una tasa de más de 500 contagios por cada 100 mil habitantes”.

Foto: AFP

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

ECDC | Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

“Pedimos más medidas, pero en algunos países, como Francia, está cuajando una protesta contra las restricciones que se están imponiendo. No es fácil, ni política ni socialmente, imponer más disciplina, como demuestra lo ocurrido en Francia. Las últimas medidas anunciadas fueron recibidas con una auténtica rebelión por los alcaldes de algunas de las ciudades afectadas, como Marsella y Niza”.

Pablo Casado | Presidente del Partido Popular, de España

“No se puede volver a parar el sector económico del país. Ante un rebrote no podemos volver a parar la economía y España debe convivir con el virus que por desgracia puede que la vacuna tarde en llegar meses o años".

Foto: EFE

Steve Mnuchin | Secretario del Tesoro de EU

"No podemos volver a cerrar la economía si se da un rebrote de la enfermedad. Pienso que hemos aprendido que si cierras la economía vas a hacer más daño. No solo daño económico, sino también en otras áreas”.

José Antonio Bueno | Periodista

“El confinamiento debe ser la última opción porque genera un problema que puede ser de igual o superior calibre que el sanitario, el económico, además de problemas psicológicos para un número nada despreciable de ciudadanos vulnerables. Un parón de un mes o dos lo podemos aguantar como sociedad, de un año no”.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Nelson Vargas | Empresario

“Hay que pensar que mientras más rápido abran gimnasios, clubes y albercas, y mientras más rápido la gente comience a hacer ejercicio, menos contagios de coronavirus va a haber. La mejor medicina es hacer deporte”.

▶️ Se está cumpliendo nuestro pronóstico: AMLO celebra recuperación del PIB

OMS | Organización Mundial de la Salud

“Al menos 6 países han tenido que volver a imponer restricciones en las últimas semanas, principalmente, debido al aumento de las nuevas infecciones. Varios de estos países también han estado bajo la presión económica y política para levantar el confinamiento. España, Italia, Francia, Alemania, Irán, Corea del Sur, Líbano y Arabia Saudí han vuelto a imponer medidas parciales tras descubrir un repunte en las infecciones”.