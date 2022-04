En Debate | ¿Criptomonedas son fraude?

Condusef

“El bitcoin es un tipo de dinero digital de carácter informal que apareció en 2009 como una alternativa a las monedas fiduciarias como el dólar, euro y el yen, entre otras. Este tipo de moneda virtual no está regulada por las autoridades financieras y todas las operaciones realizadas son irrevocables, por ello no existe forma de que los usuarios puedan reclamar. Cualquier persona o comercio que utilice o acepte algún tipo de moneda virtual como forma de pago, lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad”.

Finanzas Rusos de a pie se refugian en las criptomonedas ante crisis económica

Sohale Andrus Mortazavi

Analista financiero de Chicago

“La criptomoneda no es simplemente una mala inversión o una burbuja especulativa. Es peor que eso: es un fraude completo. La cadena de bloques de bitcoin agrega un nuevo bloque cada diez minutos, y la recompensa por bloque es actualmente de 6,25 bitcoins recién acuñados, con un valor de casi medio millón de dólares en el último máximo histórico de bitcoin. Eso no es matemáticamente sostenible”.





Rafael Galán

Redactor financiero de Esquire

“Que los delincuentes hayan aprovechado bitcoin, por poner una criptomoneda (ahora mismo hay ocho mil monedas indexadas), para blanquear dinero no quiere decir que el modelo sea un fraude. Que haya habido fraudes aprovechando el modelo no significa que el modelo sea fraudulento. También se blanquea dinero en dólares y en euros, y el dólar y el euro, hasta donde sabemos, no son un fraude”.

Finanzas El bitcoin tampoco se salva de los estragos de la guerra

Evan Armstrong

Banquero

“Los NFT (tokens no fungibles, por sus siglas en inglés), son un fraude que comparte pautas con los esquemas multinivel: reclutamiento de nuevos creyentes mediante fórmulas de discurso abigarradas; ofrecimiento no sólo de productos, sino de un capital social único y exclusivo; noción de éxito compartida por toda una comunidad”.





Benja Angles

Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC

“Creo que, ante la amenaza que suponen las criptomonedas para los bancos centrales, una forma para desacreditar su uso y ganar tiempo para que se puedan poner en circulación monedas digitales de curso legal es precisamente alentar este discurso desde los estamentos oficiales, con el objetivo precisamente de inducir a la creencia generalizada de que las criptomonedas son un fraude y frenar su uso generalizado”.

Finanzas FMI urge a El Salvador eliminar el bitcoin como moneda de curso legal

Gobierno de El Salvador

“Desde este día (6 septiembre 2021) se pone en marcha en el país el uso del bitcoin, El Salvador ha desarrollado una billetera electrónica propia y se ha anunciado la adquisición de 200 bitcoins adicionales. Un total de 400 bitcoins que servirán para poder dar a cada ciudadano un bono del equivalente a 30 dólares en la criptomoneda a través de Chivo, la aplicación oficial del Gobierno”.





FMI

Fondo Monetario Internacional

“Instamos a las autoridades de El Salvador a eliminar el bitcoin como moneda de uso legal en su país. No tiene respaldo legal en ninguna parte del mundo. Los activos cripto pueden traer riesgos significativos, por lo que debería haber medidas efectivas de regulación”.





Phil Muncaster

Analista digital

“El mundo parece haberse vuelto ‘cripto-loco’. Las monedas digitales como bitcoin, monero, ethereum y dogecoin están por toda la internet. Su creciente valor promete grandes ganancias para los inversores (es decir, si invierten antes de que los precios de las monedas se desplomen). Y las ‘fortunas’ para hacerse mediante la minería de criptomonedas tienen ecos en la fiebre del oro de la década de 1850. O, al menos, eso es lo que muchos, incluida una larga lista de estafadores, te harán creer”.





Ray Dalio

Fundador de Bridgewater Associates

“Haber inventado un nuevo tipo de dinero a través de un sistema que está programado en una computadora y que ha funcionado durante unos 10 años, y es ganar popularidad rápidamente como un tipo de dinero y un depósito de riqueza, es un logro asombroso”.