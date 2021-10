En Debate | La obligación de inscribirse al RFC para los jóvenes mayores de 18, tengan empleo o no, ¿es terrorismo fiscal?

Raquel Buenrostro

Jefa del SAT

“¿A poco todos vamos y hacemos plantones en las escuelas porque a nuestros hijos les hacen exámenes y decimos que les están haciendo terrorismo educativo? Todos los traumas de la sociedad son porque les hacen exámenes, pues no. Eso no es terrorismo educativo, entonces no puede ser terrorismo fiscal decirle a la gente que pague sus impuestos”.

PRI

comunicado

"Estamos en contra de que el gobierno ponga bajo la lupa del SAT a jóvenes que no han iniciado su vida laboral. Esta iniciativa es tan grave que incluso tendrían que dar explicaciones por recibir dinero de sus padres para sus estudios. ¡No al terrorismo fiscal!"

Benjamín Robles Montoya

Diputado del PT

“Están confundidos, están desubicados. Al correcto pago de impuestos le llaman terrorismo fiscal, pero al robo por medio de facturitas ilegales que generaron en los años del neoliberalismo le llaman planeación fiscal. Basta de esas patrañas”.

➡️ ¿Mayor de 18 años? Todo lo que necesitas saber del RFC, cómo tramitarlo e imprimirlo

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Se busca que no haya fraudes utilizando el hecho de que son menores de edad, pero no afecta en nada, es bueno. Lo que pasa es que los opositores están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo”.

Marcelino Castañeda Navarrete

Diputado del PRD

“El partido no abandonará a nuestros jóvenes y se peleará para evitar que estos sean criminalizados por la sencilla razón de que omitan registrarse en el RFC”.

Aleida Alavez

Diputada de Morena

“Se busca proteger a los jóvenes del crimen organizado y de que sean utilizados como parapetos de operaciones ilícitas, a través de factureras u otros esquemas”.

Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz

Diputada del PRI

“El hecho de que los jóvenes de 18 años sean inscritos en el RFC al final de día podrá acabar siendo una simulación de la ampliación de contribuyentes. Si un joven trabaja y está en la vida productiva, que se inscriba. Si un joven es estudiante no tendría ninguna razón, ni voluntaria, mucho menos obligatoria, de hacerlo”.

Mario Di Constanzo

Expresidente de la Condusef

“La inscripción para jóvenes mayores de 18 años ante el Registro Federal de contribuyentes (RFC) se trata de terrorismo fiscal. Se trata de un despropósito. El hecho de que algunas empresas fantasma utilicen a los jóvenes de 18 años o a adultos mayores para ponerlos como representantes legales de las mismas, no tiene relación alguna con los datos proporcionados en el RFC”.