En Debate | Mexicanos que salieron de pobreza

CLAUDIA SHEINBAUM, presidenta de México

“Con base en datos del Banco Mundial (BM), salieron de la pobreza 9.5 millones de mexicanos en seis años”.

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

“Entre 2016 y 2022 la población en situación de pobreza en el país pasó de 52.2 millones de personas a 46.8 millones, es decir, 5.4 millones menos. El descenso de la proporción de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2022 en un volumen sustancial y casi completamente atribuible al cambio en la pobreza moderada, con la extrema en mantenimiento. Esos 5.6 puntos de mejora son casi idénticos a los 6.4 puntos que pasaron a cobrar más que el umbral de ingresos. En contraste, la cantidad de personas que salieron de situación de carencia fue de 2,6 puntos”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, expresidente de México (en su 6o Informe)

“Del inicio de nuestro gobierno en 2018 a 2023, la pobreza en el país pasó de 34.3 millones de personas a 24.7 millones, es decir que en 5 años salieron de la pobreza 9.5 millones de mexicanos gracias al modelo del Humanismo Mexicano. La desigualdad económica se ha reducido, ya que en tiempos de Felipe Calderón, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre, ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces”.

El exmandatario aseguró que la desigualdad económica se ha reducido durante la 4T. Foto: Presidencia / Cuartoscuro.com

ACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LA POBREZA

“Si bien hubo una reducción de pobreza, la extrema creció, ya que son 400 mil personas más en la condición más grave de ingreso y carencias. El panorama no es alentador, pues solo el 12% de la población vive en condiciones de bienestar y 85 millones de personas tienen al menos una carencia social, de acuerdo con datos del informe Ir de la Raíz a la Pobreza.

CONEVAL

“En 2018, es decir al inicio del actual sexenio, 8.7 millones de mexicanos padecía de pobreza extrema, y al cierre del 2022 la cifra se elevó a 9.1 millones. En cuanto al porcentaje de la población en situación de pobreza extrema se observa que permaneció en niveles similares, al representar 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022. Lo anterior indica que el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla fueron las cinco entidades con mayores porcentajes de población en pobreza extrema”.

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla fueron las entidades con mayores porcentajes de población en pobreza extrema. Foto: Isabel Mateos / Cuartoscuro.com





CARLOS RAMÍREZ, socio consultor de Integralia

“El crecimiento de la economía ha sido muy pequeño, de entre 0.7 a 0.8% en los cinco años de administración de López Obrador; si bien la población ya no crece, como sí lo hacía antes, el PIB no compensa el crecimiento de la población. Si uno revisa el PIB per cápita de México al cuarto trimestre está ligeramente por debajo de donde estaba en el 2018. Habrá quien te diga: ‘no, pero es que el PIB per cápita no es una medida y en México ha mejorado la distribución’. ¡Patrañas! Ningún país del mundo puede desarrollarse de manera sostenida si su PIB per cápita no sube y en México llevamos cinco años con cero crecimiento”.