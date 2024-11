En Debate | Reforma fiscal

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados

“México necesitará una reforma fiscal profunda muy pronto. Esa es nuestra filosofía, la progresividad fiscal, y vamos a llegar a ella con justicia, con igualdad y con equidad. Esta necesidad es urgente porque la distribución de la riqueza y porque la sociedad igualitaria a la que aspiramos requiere un mayor esfuerzo de los que más tienen”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Al menos en 2025 no se contempla una reforma fiscal. En 2024 hay algunos ajustes menores en la miscelánea y en 2025 nos vamos a dedicar todavía más a fortalecer recaudación en aduanas y evitar evasión de impuestos, así como revisar con los distintos sectores del país. Si son necesarias reformas adicionales, se estarán trabajando, pero hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda’'.

Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

“El Paquete 2025 debe perfilar las bases para llevar a cabo una reforma fiscal en la Administración de Claudia Sheinbaum ante la urgente necesidad de la economía por obtener más ingresos. Consideramos que es momento de pensar en una reforma fiscal. Se necesita de la reforma porque finalmente estamos viendo que la economía está comprometida. El déficit fiscal es muy alto: que se ubique en cerca de 6 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es insostenible".

Rubén Moreira, líder de diputados del PRI

“(Monreal) Se va por la facilita y nosotros estamos en contra de mayores cargas impositivas a los empresarios para quitarle sus recursos. Eso entendimos, fue una propuesta sorpresiva, lo mejor sería ir por los recursos del Fobaproa y contra las altas comisiones de los bancos, que afectan a los que menos tienen”.

Centro de Investigación económica y presupuestaria

“Se necesita reducir 1.8% para que el déficit se encuentre en los niveles requeridos, por ello urge impulsar una reforma fiscal integral que no solo mejore la efectividad recaudatoria, sino que también promueva la equidad fiscal. Aun con la finalización de proyectos prioritarios como el Tren Maya, el Insurgente, el Suburbano-AIFA y el Corredor Interoceánico se obtendría una reducción del déficit del 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), y si reducen las tasas de interés, se obtendría un beneficio adicional de 0.6%, lo que daría un total de 1.1%, pero requeriría de una disminución adicional del 1.8%.”

Federico Döring, vicecoordinador de los diputados del PAN

“Su propuesta (de Monreal) se escucha sectaria, revanchista y vengativa. Más que reforma urge mejorar la recaudación fiscal. Urgente será si Pemex y CFE siguen siendo hijos negros presupuestales, si la presidenta no dilapida dinero en elefantes blancos como Tren Maya, Dos Bocas, el ‘Çhaifa’ (AIFA) o la Megafarmacia, no hay urgencia. Disfruten lo votado. Sheinbaum ofreció no hacer reforma fiscal como candidata y ya cantaron la traición de esa promesa, porque ¿la reforma fiscal es necesaria? Sí. ¿Es urgente? No”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Enrique Provencio, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM

“Urge una reforma fiscal, ya que las finanzas públicas se encuentran muy estresadas y ahorcadas. Proponemos una reforma fiscal progresiva, la cual ayude a garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos y no sólo para que incremente las contribuciones (…), la reforma que se propone también considera que los más ricos paguen más impuestos (…) también buscamos que el presupuesto se ejerza mejor y se den cuentas”.