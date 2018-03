En elecciones, “no caigamos en la guerra”, manifiesta director de grupo Banorte

"En todo el mundo, los políticos utilizan las armas a su disposición para ganar una elección, pero no nos debemos dejar caer en esas guerras, y le pediría a los candidatos que sean transparentes con sus propuestas y a los electores que las entendamos, en perspectiva, para saber qué México queremos y votar por ellas", dijo en entrevista, el director de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel para El Sol de México.

El sector financiero, incluido Banorte, ha hecho hincapié en el apego estricto al Estado de Derecho, según el directivo.

-Actualmente los tres principales candidatos a la presidencia están envueltos en ataques que cuestionan su integridad ¿Cómo se ve eso desde el sistema financiero?

"Alejémonos del ruido, y veamos las propuestas con transparencia con cada uno de ellos, luego hagamos un ejercicio de construcción, y salgamos a votar por ello".

El sector financiero tiene una larga historia promoviendo el apego a las leyes, un requisito indispensable para un mercado exitoso, con lo que concuerda Ramírez Miguel, y cuyo banco reportó el año pasado excelentes utilidades.

"Tenemos gobiernos corporativos muy fuertes, y hablo como todo grupo financiero: somos parte de la solución, no somos parte del problema, estamos tremendamente bien capitalizados, y bien ordenados, listos para detonar el crecimiento".

Apetito por invertir

Se espera que la fusión entre Banorte e Interacciones genere una de las instituciones más fuertes en cuanto a financiamiento de infraestructura, sin importar el candidato que gane la elección de julio.

"Venga quien venga. Datos duros: México es el 13o. país en cuanto PIB, pero es el 62o. en términos de infraestructura, y esa brecha la quiere cerrar Banorte", indicó Ramírez Miguel. "Ese apetito no lo perdemos gane quien gane".

La estrategia de Banorte, detalló, será ir más allá de "bancarizar" al país.

"Nos vamos a subir un grado más arriba, y no solo vamos a bancarizar al país, vamos a aforizarlo, porque tenemos la Afore más grande del país, vamos a asegurarlo, ya que tenemos una de las aseguradoras más grandes del país; todos los verbos que tengan que ver con un grupo financiero, y estamos muy comprometidos con México", señaló.

-¿Con este crecimiento se corre el riesgo de que Banorte se convierta en un banco "too big to fail" para México?

"No, la regulación es muy fuerte, somos uno de los pocos países que tenemos Basilea III, estamos con un muy buen índice de capitalización, y en la mejor posición de la banca para crecer, para ser parte de la solución y no parte del problema."

"Lo único que nos faltaba era reforzarnos con infraestructura, y es lo que logramos con Interacciones."

NO PREOCUPA EL TLCAN

A pesar de la incertidumbre que ha ocasionado la renegociación del tratado comercial más importante para el país, Ramírez Miguel aseguró que es un tema que debe llegar a buen puerto, pero descartó un estado de crisis en caso de que no logre concretarse

"Si se concreta está bien, porque se debe modernizar, pero si no es el caso, la Organización Mundial de Comercio tiene reglas muy claras, y México va a poder con ellas. En los dos caminos no debemos sentirnos amenazados o espantados, debemos seguir trabajando para sacar el mejor tratado, y si no, el plan B está bien".

La utilidad de Grupo Financiero Banorte creció 24% el año pasado a tasa anual, a pesar de ser un año lleno de incertidumbre económica por la negociación del TLCAN