En energías Limpias corren a un trabajador cada dos días

En promedio, en el último año el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) ha dado de baja a un trabajador cada dos días, a través de un “Plan de Redimensionamiento”, que inició en agosto del año pasado, y hasta le fecha los trabajadores no han recibido sus finiquitos ni los recursos que les corresponden por su despido o jubilación.

Entre estos dos conceptos, el organismo dio de baja a 220 empleados entre agosto del año pasado y este mes, lo que significa 25.5 por ciento de su plantilla, que representaba 860 colaboradores.

Extrabajadores del INEEL, organismo a cargo de Georgina Izquierdo, señalan a El Sol de México que fueron citados en las oficinas del la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección de Administración y Finanzas, donde fueron notificados del despido y se les pidió firmar un “convenio” por el cual el INEEL reconocía que tenía dinero para solventar el finiquito y se comprometió a pagar prestaciones y liquidaciones en los ocho meses posteriores. Sin embargo, los 220 trabajadores aseguran que sólo han obtenido largas y obstrucciones que no les han permitido acceder a los pagos, mientras que a otros les han ofrecido cambiar de categoría para disminuirles el sueldo y las prestaciones.

El pasado 2 de agosto, el organismo desembolsó el pago de 20 trabajadores que eran contratados por obra determinada hace más de un año, a cambio de que no recurrieran a una demanda para acceder a sus liquidaciones, finiquitos y otras prestaciones laborales.

“A partir de agosto 2020, el INEEL comenzó a decir a los trabajadores que tenían una cita de trabajo en la gerencia de relaciones laborales la gente llegaba pensando que era un cita de trabajo, pero ahí les planteaban: ‘hoy es tu último día que recibes un sueldo, el día de mañana ya no perteneces al INEEL y ahorita tienes que decidir si firmas un acuerdo de pago diferido a ocho meses o si te vas así directo a una demanda que podrías ganar en muchos años'”, comentó a este diario una investigadora afectada por los recortes.

Al menos cuatro trabajadores más denunciaron que fueron separados de sus cargos mientras se encontraban de vacaciones. Otros testimonios recabados por este diario señalan que las autoridades del INEEL sólo les explicaron que ya no tenían con recursos por lo que se tenía que proceder con su remoción. “Me dijeron: ‘no tenemos ninguna queja de ti, no tenemos ningún problema contigo, pero ya no tenemos dinero para pagar ni una catorcena más de salarios’”, señaló una persona pidió el anonimato por temor a represalias y que trabajaba en el área de Administración y Finanzas, a cargo de José Antonio Meza.

Los extrabajadores han acudido por respuesta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no los ha recibido personalmente, aunque a través de Atención Ciudadana se les dirigió a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

También buscaron la ayuda de la secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien turnó sus demandas a la Junta de Conciliación y Arbitraje (JFCA), donde 88 extrabajadores del INEEL han interpuesto juicios laborales por estos atrasos.

De esta intervención surgió una mesa de diálogo en la que participaron Magdalena Kabsch, de la JFCA, Griselda Silva, Shirley Contreras y Raúl Macedo, de la Profedet, Gerogina Izquierdo, José Meza y un abogado externo, del INEEL, así como los extrabajadores afectados, sin que esto resolviera su situación.

Los excolaboradores también buscaron la ayuda de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, a través de los diputados federales, aunque se les respondió que “debido a las actividades y compromisos previamente calendarizados, la agenda de la señora secretaría, Ing. Norma Rocío Nahle García se encuentra saturada de temas de relevancia nacional, por lo que no es posible agendar una cita”.

En la carta también da cuenta que dentro de las funciones de Gerogina Izquierdo, quien fue propuesta por Rocío Nahle al frente del INEEL, se encuentran “la designación y remoción de los servidores públicos que se requiera para que el Instituto cumpla con sus funciones”.

Las exigencias de los colaboradores del INEEL es que se respeten los convenios y cláusulas que el propio instituto estableció, que se pongan al corriente con el pago de pensiones y la liquidación de jubilaciones de personal que se desempeñó en este organismo, así como que se permita la reinstalación del personal que así lo pida.

El Sol de México publicó en julio que el organismo desde septiembre del año pasado, el organismo reconoció no tenía dinero suficiente para para pagar la nómina de sus empleados.