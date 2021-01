En Foro Davos, Xi Jinping solicita abrir el comercio

El presidente de China, Xi Jinping, pidió el lunes al mundo que fortalezca la coordinación de la política macroeconómica y elimine las barreras al comercio, la inversión y los intercambios tecnológicos, al tiempo que respaldó el multilateralismo como la respuesta a los desafíos actuales.

En su participación en una reunión virtual del Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario chino dijo que la recuperación global de la pandemia de coronavirus es "bastante inestable" y las perspectivas siguen siendo inciertas.

"Debemos mantenernos comprometidos con la apertura y la inclusión en lugar de la cercanía y la exclusión", mencionó durante su discurso.

"El multilateralismo consiste en que los asuntos internacionales se aborden mediante consultas y que todos trabajen juntos para decidir el futuro del mundo. Construir pequeños círculos o iniciar una nueva Guerra Fría, rechazar, amenazar o intimidar a otros, imponer deliberadamente el desacoplamiento, interrumpir el suministro o sanciones, y crear aislamiento o distanciamiento solo empujará al mundo a la división e incluso al enfrentamiento", añadió.

China mantuvo durante cuatro años una confrontación directa con el gobierno de de EU, que el 20 de enero tuvo un relevo. "No podemos abordar los desafíos comunes en un mundo dividido, y la confrontación nos llevará a un callejón sin salida. La humanidad ha aprendido lecciones por las malas y esa historia no se ha ido hace mucho. No debemos volver al camino del pasado", dijo.