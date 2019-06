En la diversidad está el talento: Citibanamex

El banco Citibanamex participa activamente en la marcha del orgullo LGBT+ hace cuatro años y este año no será la excepción, pues calculan que alrededor de 400 integrantes de la institución financiera formen parte de este movimiento en la Ciudad de México, al tiempo que recordó su participación activa en las marchas de Guadalajara y Monterrey.

Para Juan Domínguez, director corporativo de Recursos Humanos de Citibanamex, el trabajo de la empresa en materia de inclusión va más allá de un programa o una campaña.

El banco “asegura un ambiente laboral, donde cada quien pueda ser quien es. No necesitas colgar quien eres a la salida del banco para ser una persona diferente cuando llegues. No tiene mucho sentido estar en un clima laboral que tienes que ser una persona diferente, sino tener un talento genuinamente diverso”, detalla en entrevista con El Sol de México.

Además, la red que apoya a la comunidad LGBT+ no se limita a personas que estén dentro de este grupo, pues “también tenemos un modelo de patrocinadores.

Creemos que las personas que apoyan las medidas de diversidad es la clave para lograr la inclusión”.

La diversidad, añade, se tiene que medir en términos de inclusión, por lo que no basta la promoción, no basta la protección, sino lo que tenemos que llegar a integrar a cualquiera de las comunidades y en mantener un compromiso vivo de la organización del nivel directivo más alto que permita que las personas se sientan seguras en su ambiente laboral.

“Desde hace cuatro años participamos de forma activa en la marcha y es de los colaboradores utilizando la camiseta de la institución, es decir, la institución patrocina el programa. Llevamos dos marchas en Guadalajara y este año iniciamos en Monterrey”, mencionó.

Para hoy, Citibanamex prevé que en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México participarán alrededor de 400 colaboradores de Citibanamex.

AMPLIA LABOR

Juan Domínguez asegura que parte de la estrategia global de Citibanamex es la inclusión social, pero en un sentido de conseguir el mejor talento disponible.

Para el banco, la estrategia incluye “la eliminación de barreras no sólo de ingreso, sino la promoción, el desarrollo y el crecimiento. No tiene sentido asegurar que podamos ingresar a población diversa si esa población no tiene mecanismos para desarrollarse interiormente".

En este sentido, el tema de inclusión en el banco no se limita a los derechos de la comunidad LGBT+, pues también procura mejorar el ambiente laboral para las mujeres, las personas con discapacidad, los jóvenes y la familia.

“Tenemos un avance muy importante en los últimos cuatro años, donde de los niveles gerenciales hacia arriba, 40 por ciento de nuestro talento es femenino”, asegura Juan Domínguez.

En cuanto a la juventud, aseguró que el programa de inclusión del banco sale de lo tradicional y busca atraer talento de todos los estratos sociales.

“Nosotros sí creemos en el futuro de la juventud mexicana. No trabajamos de manera tradicional, que es traer a las personas de las universidades de siempre a los puestos de siempre. Tenemos un programa que empezamos este año, denominado Impulso Citibanamex, donde estamos dando oportunidad este año a 100 jóvenes de las universidades públicas, formándolos por seis meses y luego integrándolos a la fuerza laboral”, comenta el directivo.

El objetivo, añade, es que en los próximos cinco años lleguen 500 jóvenes a la fuerza laboral de Citibanamex.

La estrategia del banco también incluyó modificaciones en sus procesos de selección, el proceso de promoción y desarrollo para que cualquier persona, sin importar su condición, pueda promoverse si tiene el talento para desarrollar el trabajo.

“Es fundamental también el proceso de retención. La comunidad diversa de la organización nos permite tener discusiones y puntos de vista diferentes de innovación y de creatividad, lo que nos puede ayudar a la labor de la inclusión financiera, porque nos permiten atraer a una parte de la población a la bancarización”, asegura.

La labor del banco, dice el director corporativo de Recursos Humanos de Citibanamex, le ha permitido obtener certificaciones de instituciones como Equidad México y el premio Top Companies para compañías estructuralmente poderosas, por su trabajo en inclusión.