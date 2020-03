En medio del coronavirus y guerra petrolera, arranca la 83 Convención Bancaria 2020 en Acapulco

Nuestros clientes están contentos: BanCoppel

Mario Alavez | El Sol de México

Julio Carranza, director general de BanCoppel, asegura que el banco encontró la fórmula para tener a sus clientes contentos, lo que se refleja en la apertura de 400 mil cuentas nuevas cada mes.

Estamos totalmente convencidos de que nuestros clientes están muy contentos, que están muy a gusto con nosotros y que nos recomiendan mucho, porque el mejor ejemplo es el número de cuentas nuevas que abrimos al mes. Si no tuviéramos la confianza en nuestros clientes, en cómo los atendemos, no tendríamos esta bendición de tener 400 mil clientes nuevos cada mes

dijo en entrevista con El Sol de México.

La institución financiera que dirige es muchas veces el primer contacto de los clientes con la banca formal y el grueso de sus usuarios no cuentan con un sueldo fijo, lo que genera una relación de confianza entre el banco y sus usuarios, señaló.

“Más de 50 por ciento de nuestros clientes no tenía una cuenta formal con una institución bancaria antes de abrir una cuenta con nosotros. Más de 50 por ciento de nuestros clientes son no asalariados, sino que tiene una actividad, ya sea un oficio o un micronegocio, y son gente que no tiene la posibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Entonces, BanCoppel tiene que creer en ellos y la misma confianza que ellos depositan con nosotros, la depositamos en ellos y les damos la primera oportunidad de tener una cuenta de ahorros y un crédito formal”, mencionó Julio Carranza.

El banco, detalló, tiene presencia principalmente en localidades con más de 100 mil habitantes.

BanCoppel tiene presencia en todo el país. Atendemos en más de 450 ciudades. Y esto te empieza a dar una dimensión de que estamos en muchas donde no hay otros bancos. Estamos en todas las localidades de más de 100 mil habitantes. Y ahora estamos cubriendo todas las que tienen más de 50 mil habitantes

Aunque no hay un plazo para alcanzar la cobertura total de las ciudades con más de 50 mil habitantes, dijo que cada año se abren 100 tiendas nuevas de Coppel y el banco participa en la mayoría de ellas con una sucursal, y en el 100 por ciento vía corresponsalía si es que, por alguna razón, no es posible instalar una sucursal.

