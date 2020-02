Encuentran en México yacimiento de hasta 300 millones de barriles

Roma.- La petrolera italiana ENI anunció hoy el hallazgo de un nuevo yacimiento en el Golfo de México que se estima que podría contener entre 200 y 300 millones de barriles de petroleo, según informó hoy la multinacional en un comunicado.

El pozo Saasken-1 NFW, que ha permitido el descubrimiento y es el sexto de la compañía en el sureste del Golfo de México, se encuentra a unos 65 kilómetros de la costa y se ha perforado hasta los 3.830 metros de profundidad. #Mexico is a core country in our strategy of future organic growth. This new discovery is opening a potential commercial outcome of Block 10. 👉 https://t.co/rSBgjWAYtj pic.twitter.com/pBSVAVr8rA — eni.com (@eni) February 17, 2020

Se ha estudiado la zona y ENI cree que el yacimiento podrá producir más de 10 mil barriles diarios.

Este descubrimiento, según la petrolera, permite "un potencial desarrollo comercial" en el Bloque 10, explotado por un consorcio entre ENI (65 por ciento), Lukoil (20 por ciento) y Capricorn (15 por ciento).

ENI explicó que México es un país "importante" en su estrategia de crecimiento futuro y actualmente produce 15 mil barriles diarios en el Área 1, aunque prevé alcanzar los 100 mil barriles en la primera mitad del 2021.

Además tiene previsto lanzar una importante campaña explorativa en las aguas profundas frente a México.

ENI está presente desde el 2006 y actualmente cuenta con ocho licencias, de las cuales seis ya operadas, todas localizadas en la cuenca sureste del Golfo de México.