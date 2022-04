Enel Green Power se desliga de Paolo Salerno, “intermediario” de empresas italianas

La empresa Enel Green Power México afirmó que no tiene ninguna relación con Paolo Salerno, a quien Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador señalan de ser “intermediario” de firmas italianas en el marco de la discusión de la reforma eléctrica.

“Con relación a los acontecimientos y declaraciones recientes que se han retomado en medios de comunicación y redes sociales, Enel Green Power México informa que no tiene ninguna relación con el Dr. Paolo Salerno, ni como empleado, socio o proveedor de servicios de cabildeo”, indicó en un breve comunicado la firma italiana.

Paolo Salerno fue invitado por el Partido Acción Nacional (PAN) al Pleno de la Cámara de Diputados cuando se discutía la reforma eléctrica y Morena e incluso ocupó una curul, por lo que Morena protestó y se le pidió que se retirara del recinto legislativo.

“¡La oposición metió al cabildero italiano Paolo Salerno al pleno de la Cámara!”, expresó Morena en su cuenta de Twitter.

Salerno es coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiano, socio de Enel, empresa denunciada por la CFE por el mercado negro de autoabasto.

Este miércoles, el presidente López Obrador también tocó el tema de Paolo Salermo y dijo que “de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados”.

“Hace dos días en la Cámara de Diputados… ¿No tienen por ahí la escena de un -le llaman cabildero- un intermediario, una especie de coyote de empresa, de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica?”, mencionó.

Asimismo, cuestionó que estuviera con los legisladores: “De manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero ¿qué hace sentado junto a una diputada?”.

“Y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México, una empresa extranjera. Por eso va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares. Ahí está. Estas son las presiones, fuertes presiones y hasta ‘cañonazos’, como decía Obregón”, añadió.

No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo se refiere a Enel Green Power, aunque sin decir su nombre: en junio del año pasado informó que su gobierno presentaría una nota diplomática ante Italia luego que la empresa se amparó para detener la entrada en operación de las centrales eléctricas de energía renovable.

“¿Qué creen que hicieron estos corruptos insensatos? Se ampararon para que no se genere energía eléctrica de esa manera, una empresa italiana, que por cierto es del gobierno de Italia o es una paraestatal. Estoy haciendo la investigación, porque vamos a mandar una nota diplomática”, declaró en su conferencia matutina.