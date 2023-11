Entre protestas, arranca el foro de la APEC en San Francisco

La 30 edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés) arrancó este domingo sus actividades en medio de protestas en San Francisco, sede del encuentro, contra la celebración del foro.

La cumbre, que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo viernes, servirá para incentivar "la visión compartida de una región Asia-Pacífico abierta, dinámica, resistente y pacífica", introdujo Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, antes de una protocolaria cena con los ministros de Finanzas del resto de economías.

Unas declaraciones en consonancia con el lema de la cita, "Creando un futuro resiliente y sostenible para todos", mediante el que el país norteamericano busca subrayar su compromiso con la región del Asia-Pacífico.





Asimismo, la representante estadounidense quiso poner el foco en cómo el cambio climático amenaza "hogares, comunidades y medios de vida" de los socios APEC con fenómenos climáticos que van "desde las olas de calor y sequías en California hasta las inundaciones en Indonesia".

"Las repercusiones físicas y económicas del cambio climático son cada vez mayores, con implicaciones para el medio ambiente, el crecimiento y la estabilidad de las economías de la APEC", recordó Yellen, quien también realzó las iniciativas 'Visión de Putrajaya 2040' y el 'Modelo de Economía Bio-Circular-Verde'.

Dos modelos de cooperación sostenibles -el primero aprobado en la APEC 2020 celebrada en Malasia; y el segundo el año pasado en la de Tailandia- que siguen la línea de combatir el cambio climático con planes innovadores para una mejor gestión de los recursos y el mantenimiento de ecosistemas medioambientales.

Mientras tanto varios miles de personas tomaron las calles de San Francisco para protestar contra la celebración del foro, la ofensiva de Israel en Gaza durante el último mes y para cargar contra diversos líderes mundiales.

La marcha discurrió por el centro de la ciudad y las cercanías de la conocida plaza Union Square hasta las proximidades del centro de convenciones Moscone, donde se celebra la 30 edición de la APEC.

"Hablan de economía sostenible, pero realmente solo piensan en intereses para grandes corporaciones. Las protestas ya han surtido efecto en otras ediciones y nosotros lo vamos a intentar", explicó a EFE el representante de la plataforma 'No a la APEC', Nik Evasco, en referencia a la cancelación de la APEC 2019 por el estallido social en Chile.

Como ocurrió este domingo, es previsible que a las críticas contra la APEC se sumen marchas contra el asedio militar de Israel en Gaza durante el último mes y, de nuevo, contra el presidente Joe Biden por su postura en este conflicto.

"Biden, Biden no puedes esconderte, te has puesto del lado de un genocidio. (...) Nosotros decimos no al genocidio, Joe", cantaron centenares de manifestantes como Ahmed Zakaria, un joven libanés miembro del Partido Socialista por la Libertad (FSP, por sus siglas en inglés) en el centro de San Francisco.

"Ahora que el foco se va a apagando, ahora es cuando más hay que gritar", dijo Zakaria a EFE.

La protesta también estuvo integrada por otros colectivos de defensa de los territorios indígenas en Latinoamérica o plataformas migrantes que exigen un cambio en el modelo migratorio estadounidense.

Entre ellas, la iniciativa colaborativa para la Defensa Legal de los Inmigrantes en San Francisco (SFILDC, en inglés) que, en palabras de su afiliada Mariela Santibáñez, sostuvieron que la gestión migratoria de la administración Biden "debe reformarse porque está haciendo tanto o más daño" que la aplicada por el expresidente Donald Trump (2017-2021).

Asimismo, participaron comunidades vietnamitas y filipinas afincadas en California que protestaron contra la invitación a los presidentes de sus países, Vo Van Thuong y Bongbong Marcos respectivamente, por "violar los derechos humanos".

En esta ocasión, está previsto que las reuniones de ministros de finanzas sigan mañana, para continuar con dos jornadas de intercambios entre los titulares de Exteriores y terminar con la cumbre entre líderes.

Con el 60 por ciento del PIB global y la mitad del comercio internacional, APEC se ha convertido en uno de los principales cónclaves de comercio internacional gracias a sus 21 economías miembro y escenario del pulso geopolítico entre Estados Unidos y China.

Para muestra, uno de los momentos más esperados este año es la reunión el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, contemplada para el miércoles en San Francisco.

El encuentro tendrá como objetivo evitar que la competencia entre las dos mayores economías del mundo desemboque en un conflicto abierto, con especial preocupación por las situación de Taiwán y el contexto geopolítico del mar de la China Meridional.