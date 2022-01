Es una farsa el proceso para elegir dirigente de petroleros: Rubén Choreño

“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sigue engañando a la gente. Esto ya está determinado. El secretario general nacional del STPRM soy yo, Rubén Choreño”, afirmó a El Sol de México en respuesta sobre la inscripción de aspirantes a dirigir a los petroleros del país, quienes desde 2015, no firman contrato colectivo de trabajo.

Afirmó que “la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya entró en desacato al convocar a elecciones. Ya salió la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, del Consejo de la Judicatura Federal, donde confirma la sentencia. La justicia de la Unión me ampara y protege”.

“La inscripción de aspirantes es parte de una farsa, total y absolutamente. Es parte de lo que ellos quieren y que la Secretaría del Trabajo está armando junto con el equipo de Carlos Romero Deschamps. No es posible que no les importen la Constitución, las leyes federales que rigen en el país. Lo que les importa es el dinero”, dijo rotundo.

De la sentencia del Poder Judicial, comentó que, la notificación se hizo el 10 de enero de este 2022 y también a la Secretaría del Trabajo. “No querían firmarlo, pero tenemos el documento sellado por la STPS”, dijo en entrevista.

“También al presidente Andrés Manuel López Obrador, le avisamos en una nueva carta en donde le informamos que tenemos el reconocimiento oficial de parte del Poder Judicial, quien dio 10 días a partir del 13 de este enero, para que den cumplimiento a la sentencia para su ejecutoria”.

“Sin embargo, siguen manejando a toda esa gente (petroleros) para que vean que la Secretaría del Trabajo hace su trabajo, valga la redundancia, para engañar a la opinión pública. Hay movilizaciones este lunes para que acompañen a los aspirantes y les dan 5 mil pesos por trabajador ”

Denunció: “Sigue la camarilla completa de Carlos Romero Deschamps. Ganaron las elecciones seccionales los mismos que estaban con el hoy jubilado. Siguen enquistados por más de 27 años, desde abril de 1993. Es una burla para el pueblo y pensamos que también para el señor Presidente. Pensamos que su equipo en la STPS le está fallando, que le habla con mentiras. No es real lo que le dicen”.

Documento de Rubén Choreño Morales: amparo que le otorga el Poder Judicial / Foto: Cortesía

Sostuvo: Hay un secretario general electo junto con su comité ejecutivo nacional que está conmigo y vamos a esperar. Somos muy pacientes, ya pasaron 3 años y medio y estamos por ejercer lo que la ley nos otorga. El propio presidente López Obrador lo ha dicho siempre: ¡Nadie por encima de la ley¡

Seguimos trabajando en espera de que pasen esos 7 días y en este tiempo nos tendrá que hacer entrega de los documentos y las instalaciones del Sindicato. No se firma Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) desde 2015, porque no lo permiten ni la empresa Pemex, ni la Secretaría del Trabajo, recordó.

“Ya no se sabe quién es el pillo allí, porque no hay como llamarle. Siguen la política de “puertas cerradas” tanto en la STPS como en el STPRM. Y lo viví, porque personalmente llevé la notificación a las tres oficinas que tiene la secretaria Luisa María Alcalde Luján y solo en una de ellas me permitieron entregar el documento, me lo sellaron y recibieron. Y hasta ahí”.

Se trata de una comunicación del Consejo de la Judicatura Federal donde se le ordena que atienda este asunto y entregue la respuesta de acuerdo a lo que señala el Poder Judicial. “Estamos en espera de que la STPS nos entregue el documento oficial”.

NUEVO MODELO SINDICAL EN PEMEX

Por separado, Cristina Alonso García, tras inscribirse en este proceso como candidata a encabezar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en entrevista, la trabajadora petrolera en la Sección 44 (Tabasco), recordó que el 47% de la base trabajadora en Pemex “somos mujeres. Nos abrimos paso en la política sindical”.

De su programa de trabajo al frente del STPRM de ganar, será una de las primeras mujeres en contender por esa responsabilidad, mediante un proceso democrático nacional, dijo en entrevista:

“Buscaré un cambio del modelo sindical, será socio demócrata nacionalista, donde se involucrará no solo a los trabajadores petroleros sino a toda la sociedad con proyectos sociales y con énfasis en las zonas petroleras”.

Busca restablecer las Escuelas Artículo 123, de gran prestigio y que desaparecieron; igual rescatar los Centros de Integración Familiar, que ya no existen y los que quedan están en ruinas-

“Establecer Centros para ayudar a combatir el uso de drogas y rehabilitar a los petroleros adictos”.

“Y en materia laboral, apoyar a los miles de compañeros a que terminen sus estudios y puedan ascender en el escalafón por sus conocimientos profesionales”.

En este sentido, uno de sus proyectos es dejar de lado la mano de obra en las obras de Pemex. “Tenemos suficiente personal altamente calificado en las 36 secciones, ingenieros petroleros de primer nivel, para manejar incluso la refinería de Deer Park, en los Estados Unidos”, dijo a la OEM.

DARLE VUELTA A LA PÁGINA DE LA CORRUPCION

Otro de los aspirantes que se registraron este lunes para contender por la secretaria general nacional del STPRM fue Miguel Arturo Flores Contreras, fundador y dirigente del movimiento Petroleros Activos en Evolución, quien desde hace 14 años denuncia las irregularidades y abusos de la dirigencia nacional que encabezó Carlos Romero Deschamps, optimista, dijo: ¡Vamos a lograr el cambio!

En entrevista afirmó que en la historia sindical de los petroleros, por vez primera en casi 80 años del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), habrá elecciones democráticas para secretario general nacional.

Trabajador activo en Ciudad Madero, hoy entregó la documentación para contender “y darle vuelta a la página de la corrupción, al cacicazgo, a las argucias y artimañas enquistadas en el seno del STPRM”.

“Será un despertar del sindicalismo, en el que a partir de este viernes, tras ratificarse la documentación entregada, se inicie la campaña para buscar el voto libre, el apoyo de los compañeros. Vamos a trabajar por el rescate de los derechos de los cerca de 98 mil trabajadores petroleros”, dijo con mucho entusiasmo.