Especialistas advierten sobre riesgos de crear una moneda única para Latinoamérica

La creación de una moneda única entre Brasil y Argentina con miras a que se pueda implementar en otros países de Latinoamérica como México, solo complicaría más los procesos comerciales y llevaría a las naciones menos competitivas a una fuerte devaluación.

Expertos consultados por El Sol de México coincidieron en que una unión monetaria exigiría que todos los países tengan políticas económicas armonizadas y que se ajusten a reglas como déficits fiscales, endeudamiento y niveles de inflación.

Gráfico: Rodolfo Gómez

Finanzas Argentina y Brasil van por moneda única

“Lo más difícil será sincronizar los ciclos económicos de cada país como también los ciclos políticos. No se puede imaginar que cuando México esté bien económicamente, Brasil lo estará también. No es inteligente hacer eso si no hay necesidad”, dijo Adriana Dupita, economista para Brasil y Argentina de Bloomberg Economics.

Los presidentes de Brasil y Argentina, Luiz Inácio da Silva y Alberto Fernández se reunirán este martes como parte de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y entre los temas que abordarán es un plan para la creación de una moneda denominada “sur” que pueda usarse para flujos financieros como comerciales, con el fin de reducir los costos operativos y riesgos externos. Si bien es un plan bilateral entre Brasil y Argentina, también se ofrecería a otros países, dijo el ministro de Economía argentino, Sergio Massa al Financial Times.

Dupita explicó que los países menos competitivos se verán más afectados, porque se endeudarán con los países más competitivos y para resolver este problema caerán en una devaluación interna que consiste en que pasen por una recesión para lograr una deflación y los precios de la moneda única sean más bajos y con ello vuelvan a ser competitivos.

El único beneficio que se podría obtener de la unificación monetaria es la implementación de diversas reformas como en temas fiscales para mejorar la recaudación de ingresos y educativas, plateó la economista de Bloomberg Economics.

Finanzas Peso mexicano rompe racha positiva y cierra jornada con depreciación frente al dólar

ARGENTINA DEBILITARÁ A BRASIL

La situación económica que enfrenta Argentina complicaría el buen funcionamiento que podría tener la moneda conjunta entre dicho país y Brasil, indicó Gabriella Siller, director de Análisis Económico de Grupo Financiero Base.

Argentina cerró el 2022 con una tasa de inflación de 94.8 por ciento, la tasa más alta desde 1990, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Brasil culminó el año pasado con una tasa inflacionaria de 5.9 por ciento, de acuerdo con datos oficiales.

“La crisis que vive Argentina desde hace casi 20 años puede generar complicaciones en Brasil (...) Argentina no es precisamente un país que dé confianza económicamente. Esta unión monetaria se ve como un riesgo, principalmente para Brasil”, aseguró Siller.

El objetivo de las monedas únicas entre dos o más países es mejorar el comercio entre los países, así como para evitar crisis económicas; sin embargo debe existir una convergencia entre las políticas económicas de las naciones involucradas, explicó la directora de Análisis Económico.

Para James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco, deben existir al menos dos instituciones que puedan regular la política monetaria y la fiscal, ya que se deben establecer reglas sobre niveles de deuda, déficit e inflación.

“No es nada sencillo lograr una integración cómo esta. Del euro hemos aprendido que sí se puede formar un bloque competitivo pero también hemos aprendido las dificultades de los países que están ahí dentro. Al momento de aceptar, pierdes el control monetario y fiscal”, dijo James Salazar.

Explicó que cuando Europa decidió adoptar su unión económica lo hizo de manera paulatina y tardó más de 20 años en culminar su proyecto, ya que desarrolló al Banco Central Europeo (BCE) y a la Comisión Europea, regentes de la política monetaria y fiscal de la zona del euro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La unificación monetaria de Latinoamérica se podría traducir en una mayor competencia de la región frente a otras, dijo Salazar. Sin embargo, comentó que los dos países que iniciarían el proyecto, necesitan fortalecer principalmente su relación comercial, pues el Mercosur tiene bastantes barreras comerciales.

“No hay condiciones, no tienen instituciones en común. Tienes que establecer primero eso para poder pensar en una moneda y obtener un resultado óptimo. Luce difícil en este momento”, concluyó el economista de CIBanco.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music