Estado quiere decidir solo, acusa la CMIC

Para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) la iniciativa de quitar al sector privado como integrante del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que encabeza Alfonso Romo, manda la señal de que el gobierno quiere tomar las decisiones solo.

“Pareciera que las decisiones se quieren tomar unilateralmente”, dijo a El Sol de México el presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, al ser consultado sobre el decreto de reforma que está en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

La iniciativa de reforma establece que el sector privado, académico y social participarán en el Consejo sólo por invitación y sin voto.

Ramírez Leal confirmó que los empresarios desconocían la iniciativa, pues durante su participación en las sesiones del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación de Cámaras Industriales no se ha mencionado el tema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador eludió el tema en su conferencia matutina de este miércoles y se limitó a responder que su gobierno tiene buena relación con los empresarios.

“No, están participando con nosotros bien, sin problema (…) No, no hay dificultad en eso. Alfonso Romo lleva muy buena relación con los empresarios, con todos los empresarios, no hay ninguna diferencia”, respondió el mandatario a pregunta expresa de este diario de si con esta modificación su gobierno pretende quitarles peso y el voto en el consejo.

El presidente de la CMIC confirmó que hay una buena relación con la administración federal y que ésta ha sido atenta con los industriales, pero en los hechos no se les está reconociendo.

“Han sido demasiado atentos, hemos tenido muchas reuniones, pero hemos avanzado poco para que los industriales sean reconocidos”, dijo en entrevista.

El CCE declinó emitir una postura. “Por el momento no tenemos ningún comentario”, respondió a este diario.

La Confederación Patronal de la República Mexicana respondió que López Obrador “desmintió” esa iniciativa. El decreto se mantiene en el portal de Conamer, por lo que dijo que investigan al respecto para poder emitir una postura.

El Presidente rechazó que haya una ruptura con los empresarios de quienes, dijo, se necesita su cooperación para que haya crecimiento económico. “Acabo de estar en la Convención Bancaria y no me chiflaron”, concluyó.