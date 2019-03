EU sanciona a banco en Moscú por apoyar al régimen de Maduro

Estados Unidos sancionó al banco con sede en Moscú Evrofinance Mosnarbank por hacer negocios con "el régimen ilegítimo" de Nicolás Maduro, anunció el lunes el Departamento del Tesoro.

Esta decisión demuestra que Estados Unidos tomará medidas contra las instituciones financieras extranjeras que sostienen el régimen ilegítimo de Maduro y contribuyen al colapso económico y la crisis humanitaria que asola al pueblo de Venezuela.

Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin





Treasury sanctions Russia-based bank attempting to circumvent U.S. sanctions on Venezuela’s PdVSA. U.S. continues to take action against those that sustain the illegitimate Maduro regime & contribute to the economic collapse & humanitarian crisis in VZ. https://t.co/IO1rNQQl1Q — Treasury Department (@USTreasury) 11 de marzo de 2019

Las sanciones contra Evrofinance Mosnarbank congelan cualquier activo que la entidad pueda tener directamente o indirectamente en Estados Unidos. Además, le prohíben toda transacción financiera con individuos o entidades dentro de Estados Unidos, o en tránsito por el país.

Evrofinance Mosnarbank, que cuando se fundó en 2011 era 50% de propiedad de los principales bancos rusos y 49% de propiedad del Fondo Nacional para el Desarrollo de Venezuela (Fonden), fue sancionada por sus negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ya objeto de medidas punitivas financieras de Estados Unidos a fines de enero.

La decisión de hoy (...) es contra una institución financiera extranjera que ha asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o de bienes o servicios, a Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), que es en sí misma una entidad que ha sido un vehículo para la corrupción, la malversación y el lavado de dinero por parte de Maduro y sus secuaces.

El gobierno estadounidense de Donald Trump ya aplicó un embargo al crudo de Venezuela, crucial para su economía, que empezará a regir el 28 de abril.

Estados Unidos impulsa la salida del poder de Maduro, cuya reelección desconoce por "fraudulenta", y apoya los esfuerzos del jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido por Washington y más de 50 capitales como presidente interino de Venezuela, de encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones.

Otros países, como Rusia y China, respaldan a Maduro y denuncian la interferencia de Estados Unidos.

Maduro está cada vez más aislado y desesperado por los salvavidas de Rusia", dijo el Tesoro en su declaración el lunes, y agregó que el banco sancionado "siguió manteniendo una relación significativa con el régimen ilegítimo.

El Tesoro denunció que los activos netos del banco Evrofinance Mosnarbank crecieron más de 50% durante 2018. Además, señaló que cuando se lanzó el Petro en 2018, Evrofinance fue la principal institución financiera internacional dispuesta a financiarlo.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que Washington tomaría medidas punitivas contra las instituciones financieras extranjeras "que beneficien a Nicolás Maduro y su red corrupta".