Estamos en el mejor momento para explotar la relación con EU y crecer rápido: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró que las estrellas se alinearon y México está en el mejor momento histórico para impulsar su crecimiento económico de forma acelerada, por lo que pidió aprovechar la necesidad que tiene Estados Unidos de fortalecer su relación con el país.

“Necesitan de nosotros, no es el favor que nos van a hacer, no es la buena fe norteamericana la que va a venir a basarse en ayudar a su vecino que esta pobre y de alguna manera requiere un desarrollo. Nos necesitan”, enfatizó durante el conversatorio “El T-MEC, motor del crecimiento económico”.

El presidente de la cúpula empresarial en México señaló que Estados Unidos requiere estratégicamente de socios confiables como lo es México, ya que requiere cadenas productivas que le den eficiencia, productividad y que le permitan competir a nivel global, por lo que aseguró que “la única forma de hacerlo, con la integración que ya tenemos en todas las cadenas de valores, es apoyarse en su socio y aliado estratégico que significa México”.

“Lo he dicho en todos los foros, lo he comentado con las autoridades, en mis reuniones que tengo esporádicamente con el Presidente de la República le he insistido: se nos han alineado las estrellas, tenemos el mejor momento histórico para impulsar el crecimiento de una forma acelerada de nuestros país”, sostuvo.

El empresario insistió en que lo necesario será encontrar la forma de fortalecer, viabilizar y eficientar las cadenas de valor entre ambos países para generar empleos, bienestar y sobre todo atraer más y nuevas inversiones.

El presidente del CCE señaló que se ha reunido con la iniciativa privada en el vecino país la norte, donde le aseguró que México no dejará de cumplir con sus compromisos internacionales y nacionales, pues ha sido un país “que hasta en crisis económicas pagamos lo que debíamos”.

“Cumplimos con nuestras responsabilidades, nunca hemos dejado de cumplir al 100 por ciento con las obligaciones que nos hemos puesto”, comentó.

Abundó que dos conflictos laborales entre México y Estados Unidos no es nada en comparación con la totalidad de la estadística donde se tiene un gran avance en la firma de los nuevos contratos colectivos en las empresas.

Por su parte, comentó que con el problema de la migración México puede convertirse en la solución y no en el problema, ya que propuso flexibilizar los esquemas en Estados Unidos para permitir la entrada de más migrantes mexicanos y del centro y sur de América, a fin de poder colaborar con el gobierno estadounidense en sus proyectos de infraestructura, a los que invertirá tres billones de dólares.

“Estados Unido acaba de anunciar un programa de infraestructura enorme, quizá es el programa más grande de la historia para crear infraestructura en una sola región, un trillón de dólares se gastará en infraestructura en Estados Unidos y no lo pueden llevar a cabo porque les falta gente, no tienen gente, su demografía no les permite la cantidad de gente que esto requiere. El mensaje que tenemos que seguir dando es: ‘por dio organicémonos, nosotros tenemos gente: Guatemala, El Salvador, Honduras, tienen gente, nadie quiere pasar de ilegales, están obligados a hacerlo porque no tiene opciones”, explicó.

Dijo que un ejemplo de esto es Canadá quien tiene un esquema muy amplio para ofrecer oportunidades de trabajo y de acceso a seguridad social a trabajadores migrantes.

“Tenemos que trabajar en ideas y propuestas, no necesitamos los mexicanos defendernos en explicaciones, tenemos suficientes elementos para ser nosotros quienes lleven las propuestas a la mesa, los que influyan, modifiquen, la forma de pensar y orienten de cierta manera lo que se puede hacer en el futuro”, concluyó.