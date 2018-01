Estancada la generación de energía renovable durante 2017

En el sexenio se observa poco avance en la generación de electricidad a través de energías renovables, pues de 2013 al primer semestre de 2017 su capacidad instalada sólo creció de 24.49% a 29.09%. En tanto, la especialista en energía renovable de la UNAM, Karla Cedano, consideró que el país está en capacidad y posibilidad generar electricidad con sistemas limpios en el 2050.

En México la capacidad instalada para generar energías limpias creció 6.85% entre enero y junio de 2017, comparada con el mismo lapso de 2016, alcanzando los 21,541.72 megawatts (MW) que -como ya se dijo- representan alrededor del 29.09% de la capacidad nacional de 74,046.00 MW, reveló la Secretaría de Energía (Sener).

Sin embargo, esa capacidad ha permanecido casi estancada si se compara con la capacidad instalada en 2013 que representó el 24.48% y para 2015 subió a tan sólo 28.31%.

Por su parte, la Secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación en el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Karla Graciela Cedano Villavicencio, destacó que "en capacidad y en posibilidad" nuestro país podría ser totalmente renovable (es decir generar electricidad con sistemas limpios) en el 2050. "No necesitaríamos ni gas ni petróleo".

Sin embargo, uno de los obstáculos para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos y eólicos, es el financiero. El tema tiene que ver con que el sector bancario o financiero entienda estos proyectos, porque echar andar una planta puede llevar medio año o un año, además de que empezar a vender a precios competitivos se lleva otros dos o tres años, de tal forma que el retorno de la inversión no es como está acostumbrada la banca, según informes de la también vocera del Foro Internacional de Energía México.

Otro obstáculo, añadió, es la falta de conocimiento. Dijo que existen sectores industriales y comerciales que aun no conocen bien las ventajas, los riesgos -que son pocos en términos técnicos y económicos-, que no conocen bien las nuevas legislaciones y no ven el sector fotovoltaico o el eólico, o las renovables, como un área de inversión.

GENERACIÓN

Por otra parte, la Sener dio a conocer que México cuenta con un enorme potencial en recursos renovables, y gracias a las reformas implementadas en el sector energético, se han ido eliminando barreras que impedían el desarrollo de nuevos proyectos y tecnologías.

"Desde el 2004 la tasa media anual de crecimiento de la generación con fuentes renovables ha sido del 3.2%", se recalca en un reporte sobre energías limpias de la citada dependencia.

La información resalta que, al cierre del primer semestre de 2017 en México se generaron 33,274.31 gigawatts-hora (GW/h) con fuentes limpias, lo cual representó el 20.82% del total de la energía generada en el país, a saber: 159,819.00 GW/h.

Cabe señalar que las energías limpias incluyen los sistemas hidroeléctrico, eólico, de geotermia, bagazo, fotovoltaico, biogás, híbrido, así como las denominadas "otras limpias" que son cogeneración eficiente, nuclear, licor negro y frenos regenerativos

En otro punto, la información de la Sener indica que, al 30 de junio de 2017 la generación con energías limpias refleja un crecimiento del 8.79% con respecto al primer semestre de 2016.