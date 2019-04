Estas son las empresas que AMLO vetó de licitaciones de medicamentos

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que hace un mes envió un memorándum a la Secretaría de Salud, para vetar a las farmacéuticas de las próximas licitaciones, las cuales son empresas favoritas del expresidente Enrique Peña Nieto: Selecciones Médicas del Centro (propiedad de Francisco Pérez Fayad), Grupo Fármacos Especializados S.A de C.V, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A de C.V.

“Esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado más de 60 por ciento de toda las medicinas y materiales de curación al gobierno, que no pudiesen, en el marco de la ley, participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado”, aseveró.

Rechazó que exista algún conflicto de interés con la empresa de Pérez Fayad, después de que organizó los foros para elaborar los nuevos estatutos de las contrataciones para la Secretaría de Salud.

La semana pasada El Sol de México, reveló que Selecciones Médicas del Centro obtuvo 198 fallos para la ejecución de servicios de marcapasos del 2013 al 2018, siendo la empresa líder en este rubro.

“Se pudo haber colado, porque son como la humedad, pero no existe influyentismo, tan es así que para las nuevas licitaciones di a conocer un oficio a las áreas competentes”, señaló.

Los cuatro laboratorios ya están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por prácticas monopólicas.

Sin embargo, acotó que aún no puede acusar a las empresas por supuestos actos de corrupción y conflicto de interés porque no tiene las pruebas suficientes, pero sí por prácticas monopólicas.

“Tampoco puedo acusar a nadie sin tener pruebas, sólo es una medida preventiva, porque además nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no debe de haber monopolios”, acotó.