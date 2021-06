Estos son los nuevos esquemas de crédito que ofrece Infonavit

Infonavit se actualiza y de acuerdo a las circunstancias de la pandemia sanitaria, ofrece nuevos esquemas de crédito en pesos a sus 60 millones de afiliados, cuyas tasas mínimas van de 1.91% para la personas que perciben salarios mensuales de poco más de 4 mil pesos, a 10.45%, la más alta a percepciones iguales o mayores a 16 mil 619 pesos.

Además, se aprobó y está por fijarse la fecha de su puesta en operación, el que 40 millones de trabajadores que no tienen vida activa, esto es que no laboran, utilicen su saldo de subcuenta de vivienda. El fin de mes comienza la discusión sobre las reglas generales.

Y de las 650 mil viviendas abandonadas, 22 mil ya se pueden comercializar. El proceso se iniciará en las próximas semanas.

Igualmente, se podrán financiar lotes con servicios para construir vivienda y refinanciar los créditos, dos, tres, cuatro veces. Los que pueda sostener el trabajador, tras pagar el anterior, manifestó el director Sectorial de los Trabajadores, el abogado Mario Macías Robles, del Instituto Nacional del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En entrevista con El Sol de México, detalló que “en el sector trabajadores, vemos con optimismo los cambios en el Infonavit. Por un lado porque es motivo de un dialogo y discusión entre los tres sectores, porque los tres aportamos, conciliamos y consensuamos lo que mejor creemos que es en este momento para la institución y con ello para los derechohabientes”.

Por un lado, entra en vigor la modificación que hicieron a la Ley Orgánica en diciembre pasado que se reflejan con las reglas de otorgamiento de crédito que recientemente fueron también aprobadas por el Consejo de Administración.

Donde insisto, el sector trabajador es la primera vez que participa en esta discusión, donde se fijan las condiciones para las opciones de crédito como son el lote con servicios para vivienda. Ya hoy el Infonavit podrá financiarlos.

Se podrán refinanciar los créditos que pueda pagar durante su vida laboral, salarial el trabajador. Es decir, no solo un segundo crédito que era cofinanciado con la banca comercial sino que puede ser un crédito tradicional o con la banca también y no solo un segundo sino un tercero o un cuarto crédito y hasta los que pueda sostener el trabajador después de haber pagado el anterior.

Además, se facilita la posibilidad de que se utilice ya el saldo de todos aquellos trabajadores que no tienen una vida activa en este momento, que son poco más de 40 millones de derechohabientes.

Podrán utilizar el saldo de su subcuenta de vivienda para ejercerlos con una solución hipotecaria con el Infonavit o con la banca.

¿Esta posibilidad para utilizar los créditos, cómo podría hacerse?

-Para el enganche de un crédito con la banca o mejoramiento de vivienda.

¿Cómo es el crédito en pesos?

-Es el nuevo producto en pesos que entre otras cosas trae aparejado al interior la variable de que baja la tasa. La tasa, baja de 12% fija que estaba en todos nuestros créditos, a 10.45% en el crédito más alto y de ahí se degrada hacia la baja en los costos financieros hasta llegar a un trabajador de menores ingresos que gana dos UMA A 1.9% de financiamiento.

Esto se da del subsidio cruzado del Infonavit que históricamente ha sido así. Lo importante es que van a bajarse de manera muy sustancial.

¿La Asamblea Nacional Informativa ya se llevó a cabo?

-Ya tuvimos esta reunión nacional de información con todos los líderes sindicales. Contactaron a los líderes de las diferentes centrales establecidas no nada más las tradicionales sino se amplió.

Fue una convocatoria muy amplia y se les informó lo que pasa en el Infonavit. Es importante acotar eso: no se les había tomado en cuenta a sindicatos como los Pilotos Aviadores, Sobrecargos de Aviación, el FAT, SME, entre otros, estuvieron aquí.

Esto refleja que el subsector de vivienda, concretamente el Infonavit se convierte en el gran integrador de todo el movimiento obrero.

Fue muy importante esta asamblea. Nos da la oportunidad de refrendar las funciones básicas que tiene la Dirección Sectorial de los Trabajadores: ser el enlace del Infonavit con todas las organizaciones sindicales y sobre todo, con los líderes de todo el país.

Esta reunión es la primera que se hace en su tipo. Y se harán periódicamente, para estar en constante contacto con las organizaciones sindicales, con el movimiento obrero organizado.

SE MODIFICA TODO EL PORTAFOLIO HIPOTECARIO

¿Se busca que los 60 millones de trabajadores afiliados estén muy bien informados de todas las nuevas opciones que hay de créditos?

-El total son 61 millones de trabajadores. Me refería a que los 40 millones no tienen relación de trabajo y no aportan a su cuenta.

Lo novedoso es que se les va a permitir usar su saldo; pero también para el resto: 21 millones de trabajadores, implica que todo el portafolio hipotecario se modifica conforme a la ley. Los beneficios son para todos: 61 millones de trabajadores.

¿Ahorita 40 millones no cotizan?

-Es correcto. No cotizan porque no trabajan pero sí pueden utilizar su saldo. La ley lo permite.

¿A partir de cuándo?

-Discutimos el detalle. De manera tripartita este fin de mes comienza la discusión sobre unas reglas generales en el régimen transitorio de las reglas de otorgamiento de crédito, que son los temas de movilidad, situación y trazo cerrado que le llaman técnicamente, sistemas de cuota de mantenimiento, para que se mantengan mejor las unidades habitacionales.

Y luego seguirían lo que llaman: las reglas del negocio que es cada producto. Entre ellos, sería el de la subutilización de esas cuentas: las más de 40 millones.

Tenemos hasta el 2023 para hacer todo esto. Algunos antes que otros, por supuesto.

¿Y qué hacer con todos los miles de viviendas desocupadas. Se van a utilizar?

-Son en números cerrados alrededor de 650 mil viviendas y de éstas, ya hay 22 mil que se pueden comercializar. Esto se hará en las próximas semanas. De las 650 mil vienen por juicio, todavía el Infonavit no puede disponer de ellas, sólo de 22 mil.

Con el apoyo de los sectores en el Consejo de Administración se comercializará esta vivienda: primero 22 mil y el resto, paulatinamente se irán reincorporando a la adjudicación de Infonavit para que se vendan, pero con recuperación urbana.

No se van a vender así simplemente para que convivan y coexistan una vivienda abandonada con una que ya está rehabilitada. Se tiene que rehabilitar el entorno. Es decir, cuando se van a vender de manera masiva, una de las condiciones que se van a aplicar en la subasta es que al adjudicatario, a la empresa que las adquiera para venderlas se les imponga una cuota para que del margen de utilidades se reinvierta en la regeneración del entorno, para que no haya un entorno deprimido sino sustentable.

Será diferente a lo que se hacía en administraciones pasadas.

¿Uno de los motivos para el abandono, era la lejanía de los centros de trabajo?

-Uno de los motivos que originaron el abandono, sí. Sin embargo, no se van a vender en esas condiciones. Se busca que haya regeneración del entorno, entre ellas, la conectividad por un lado.

Y por otro, es el que muchas viviendas se encuentran totalmente abandonadas porque los Ayuntamientos no les llevan servicios, entre ellos, de los más importantes, la movilidad.

¿Justo otro de los motivos para el abandono, la falta de transporte?

-Es correcto. Con las nuevas reglas aprobadas en abril pasado en el Consejo de Administración, precisamente el punto de vista que hicimos valer el Sector de los Trabajadores es que no se permitiera nunca más construir o financiar por Infonavit, viviendas que tuvieran la conectividad con la movilidad con la ubicación adecuada.

Eso es lo acabamos de discutir: la primera regulación que la ubicación no esté lejana.

¿La adjudicación de vivienda lejos de los centros de trabajo y sin facilidades de transporte?

-Por un lado. Y por otro, que no se le informaba al trabajador para tomar una correcta compra. Hoy, parte de la reforma que hubo en diciembre, es la obligación de que eficientemente se informe al trabajador y no vuelva a ser objeto de engaño por parte de los constructores, antes de comprar.

¿Y respecto a la nueva modalidad de los créditos en pesos, qué nos puede decir?

-Se reduce la tasa a los trabajadores a 10.45% y de ahí para abajo declina gradualmente en el caso de 1 UMA que son 2,724 pesos a tasa de 1.9% que es vivienda económica.

Es decir, de 10.45% va bajando hasta favorecer mayormente a los trabajadores de menores ingresos. Una UMA equivale a $2,724 pesos, dijo el abogado Mario Macías.