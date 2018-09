EU prevé llegar a un acuerdo comercial sólo con México: asesor de Trump

Estados Unidos está "muy, muy cerca" de tener que avanzar en su acuerdo comercial con México sin Canadá, dijo el viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett.



Falta poco más de una semana antes del plazo del 1 de octubre para publicar el texto de un pacto para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y Estados Unidos y Canadá aún no han acordado los términos, dijo Hassett al canal de televisión Fox News.

"Todavía estamos hablando con Canadá, y estamos muy, muy cerca de la fecha límite en la que vamos a tener que seguir adelante sólo con México" si no hay acuerdo con Ottawa, dijo Hassett, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

"Estoy un poco sorprendido de que los canadienses no hayan firmado todavía", agregó Hassett. "Me preocupa que la política en Canadá esté perdiendo el sentido común porque hay un muy buen trato que fue diseñado por México y Estados Unidos para atraer a Canadá. Y no firman y tiene a todo el mundo un poco perplejo".