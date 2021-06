Evolución | ¿Se viene una burbuja de las criptos?

La idea romántica de las criptomonedas llega a cada vez más humanos y su valor crece (o se cae) a niveles sin precedentes. Hoy, las más de ocho mil 500 divisas electrónicas que existen en el mundo tienen un valor de mercado real de alrededor de un billón de dólares, más o menos el tamaño de la economía mexicana.

De acuerdo con Javier Molina, portavoz de eToro en España, y especialista en criptomonedas por la empresa especializada en inversiones, el bitcoin, la cripto más grande del mundo es el instrumento de inversión que más rendimientos ha generado en la historia, pero detrás de estos rendimientos, hay visos de preocupación por parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, un regulador global cuyo objetivo es prevenir que el sector financiero pierda dinero y se reviente una burbuja, tal como sucedió en la crisis financiera de 2008-2009.

Este organismo presentó un documento en el que pidió a los bancos que apliquen reglas estrictas en torno a sus tenencias de criptoactivos.

El regulador recomendó que las reservas que tengan los bancos para las criptomonedas sean idénticas a las que usan con el dinero tradicional.

En un comunicado, la comisión de Basilea dijo que “le preocupa” la estabilidad financiera mundial si los principales bancos comienzan a asumir riesgos en criptoactivos sin aumentar sus reservas de capital, es decir, si no respaldan el valor del dinero que invierten en monedas como el bitcoin, el etherum, o el dogecoin.

El uso de las criptomonedas es cada vez más común, dice Javier Molina en entrevista con El Sol de México, y explica que la labor del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es precisamente vigilar la estabilidad de la banca ante los riesgos que enfrenta ante cualquier tipo de activos, lo que incluye las criptomonedas.

“Yo no veo mal la precaución, porque si ese es el organismo que se encarga a nivel mundial de la regulación prudencial de los bancos y de su solvencia, está bien que pidan una regulación igual de estricta. Entonces, ante la burbuja de todo, lo que no quiere el Comité es que los activos digitales los tomen desprevenidos”, mencionó.

Para el analista, el momento actual de la economía mundial es de alto riesgo, pues los precios de las materias primas, los alimentos, las acciones, el dólar y hasta el respaldo bancario en oro está en un punto de muy alto riesgo, similar al que había en 2007, un poco antes que estallara la burbuja inmobiliaria que desató la crisis de los siguientes dos años, por lo que están previniendo cualquier tipo de riesgo que genere un efecto en cadena.

“Cuando hablamos de activos digitales, hablamos de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas. Estamos hablando de un nuevo paradigma. No estamos inventando nada, simplemente es la fusión de los criptoactivos con la tecnología, en el que los intermediarios pasan a segundo término o desaparecen, como es el caso del bitcoin”, dijo.

Javier Molina añade que cuando se crea algo nuevo, como cuando estalló la burbuja .com, a principios de siglo, siempre hay riesgos.

“Aquí es más pretencioso, porque intentas hacer la banca sin la banca o una forma de intercambio de valor, un dinero de internet que no controla ningún dinero. Eso es bitcoin. Cuando creas algo nuevo y que es tan disruptivo, que consiste en bajar un software y enviar dinero en tiempo real sin intermediarios. Eso implica muchas ventajas y muchos riesgos, y hasta que no se alcance un punto de equilibrio, hay mucha volatilidad y eso llama a la especulación, llama a que inversionistas que todavía no entienden la naturaleza de las criptomonedas se sube a la ola, tienes esas variaciones en los precios”.

El mundo de las criptos se revolucionó a niveles que nadie previno, según el experto, lo que lleva a que el entorno se desarrolle sin intermediarios, las redes sociales, particularmente plataformas como Reddit, invitan a hacer inversiones que generan montañas rusas. A estas olas se suben especuladores, estafadores y, por el otro lado a los emprendedores.

LOS BANCOS QUE SE HAN SUBIDO

El regulador bancario global prendió las alertas, después de que los bancos tradicionales decidieron subirse a la ola de las criptomonedas, particularmente el bitcoin, asegura el especialista de eToro.

Uno de ellos es JP Morgan que prepara un fondo de bitcoin a los clientes acaudalados.

En teoría, dice el portal especializado en criptos, CoinDesk, este fondo estaría disponible a partir del verano.

NYDIG será el proveedor de custodia, según una persona con conocimiento del tema, que pidió no ser identificada porque la decisión no se ha hecho pública.

JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, es una de las instituciones que más se han acercado a estas inversiones, señala la agencia Bloomberg, pues el año pasado añadió a las plataformas de intercambio de bitcoin Coinbase y Gemini como clientes del segmento de banca. La firma también recurrió a las criptomonedas para ayudar a acelerar los pagos corporativos, lanzando JPM Coin en 2019.

El copresidente de JPMorgan, Daniel Pinto, dijo en abril que la firma “acompañará a los clientes” cuando se trata del bitcoin .

Además de JPMorgan, Morgan Stanley, otro banco estadounidense especializado en inversión se convirtió en el primer gran banco en ofrecer a sus clientes de gestión de patrimonio acceso a fondos de bitcoin.

En mayo, según un memorando interno, el banco dijo a sus asesores financieros que lanzaría el acceso a tres fondos que permitirían la propiedad de bitcoin, informó la cadena CNBC.

La decisión se tomó después de que los clientes del banco exigieran exposición a la criptomoneda, según el informe.

Por otra parte, Bank of NY Mellon Corp formó una nueva unidad para ayudar a los clientes a mantener, transferir y emitir activos digitales.

El acceso a los fondos sólo se permitirá a las personas que tengan al menos dos millones de dólares depositados en el banco. Las empresas de inversión con al menos cinco millones en sus cuentas también serán elegibles. En ambos casos, las cuentas deben tener al menos seis meses de antigüedad, según el informe.

Esta institución financiera tomó sus precauciones para evitar riesgos desmedidos, pues limitó las inversiones a 2.5 por ciento del patrimonio total incluso para los inversores con suficientes activos para calificar.

Los dos fondos que se ofrecerán son de Galaxy Digital, firma de criptografía fundada por Michael Novogratz. El tercer fondo es un esfuerzo conjunto del administrador de activos FS Investments y la compañía de bitcoins NYDIG.

Estos ejemplos, dice Javier Molina, hablan de que el mundo cripto tiene mucho dinero y un alto potencial de ganancias.

De acuerdo con el banco Goldman Sachs, sólo el valor del bitcoin puede alcanzar 150 mil dólares por unidad.

Además, Mexo, una plataforma especializada en compraventa de criptos, este mercado gana terreno por dos factores principales: el primero de ellos, los grandes nombres que se suman al uso cotidiano de las monedas virtuales, que incluye al fondo de inversiones más grande del mundo, BlackRock, así como MicroStrategy, o más recientemente PayPal y Visa, que ya permiten hacer transacciones con distintas criptodivisas.

A esto se suman clubes de futbol, como el Manchester City de la Liga Premier o el AC Milan de la primera división italiana, han creado sus propias monedas digitales que compran los seguidores para tener derecho a tomar decisiones menores, en busca de tener más dinero para poder solventar la crisis. A esta iniciativa se han sumado selecciones nacionales, como la de Argentina, que en este momento participa en la Copa América.

Y más allá de todo esto, ya incluso se han sumado países enteros al uso de bitcoin como moneda de curso legal.

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al bitcoin como moneda de uso cotidiano hace un par de semanas, después de que el Congreso aprobó una propuesta del presidente Nayib Bukele, quien además planea realizar la minería de datos que requiere la criptomoneda con energía de los volcanes para evitar un incremento en la huella de carbono en el país centroamericano.

Con 62 de 84 votos posibles, los legisladores dieron luz verde después de la medianoche del martes para crear la ley y para usar el bitcoin, a pesar de la preocupación por el impacto potencial en el programa de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bukele ha promocionado el uso de la criptomoneda por su potencial para ayudar a los salvadoreños que viven en el extranjero a enviar remesas, al tiempo que asegura que el dólar estadounidense también continuará como moneda de curso legal.

La norma aprobada establece que todos los precios podrán ser expresados en bitcoin y que hasta los impuestos se pueden pagar con la criptomoneda más valiosa del mundo.

"La #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo cero (...) El Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción", afirmó Bukele en su cuenta de Twitter.

El mandatario instruyó a la compañía eléctrica estatal de geotermia LaGeo a ofrecer sus instalaciones para realizar minería de bitcóin usando energía renovable de los volcanes del país.

"Esto va a evolucionar rápido", señaló Bukele al anunciar esa decisión en un mensaje en inglés en su cuenta de Twitter.

La minería de bitcoin consiste en la realización de enormes volúmenes de cálculos para verificar las transacciones de la criptomoneda.

El uso como moneda de curso legal en El Salvador del bitcóin entrará en vigor en 90 días, con el tipo de cambio bitcoin-dólar fijado por el mercado.

Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia entre organismos globales como el Fondo Monetario Internacional, que prepara un paquete de ayuda económica para el país centroamericano.

El organismo advirtió dos días después de la publicación de la ley que tiene una serie de preocupaciones económicas y legales sobre el tema.

"La adopción del bitcoin como moneda de curso legal plantea una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso", dijo Gerry Rice, portavoz del FMI, durante una rueda de prensa.

