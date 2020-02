Exploran seis bancos de litio en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El Servicio Geológico Mexicano (SGM) ubicó durante 2019 tres bancos de litio en territorio chihuahuense, los cuales encuadran en estatus de “potencialmente explotables”, en los municipios de Asención, Cuauhtémoc y Coyame, éstos se suman tres bancos existentes y en etapa de exploración que se ubican en los límites de los municipios de Juárez y Ahumada (2).

Expertos locales estiman que el yacimiento más próximo a ser rentable en nuestro Estado es el Cd. Ahumada; los demás con oportunidades próximas corresponden a Sonora, y también hay otro en Durango, cerca de la Zona del Silencio, que es muy interesante ya que se ubica en una zona reservada desde 1953.

Obligadamente la extracción de litio será en los primeros años por parte de empresas y tecnología del extranjero, afirma el especialista Ángel Ponce de León, vinculando con la Universidad Autónoma de Chihuahua.

“Uno de los grandes problemas que vienen de la fiebre del litio es la contaminación, por el procesamiento, además del agua, no saben qué más pueda contaminar, en teoría pueden optar por plantas de tratamiento del agua, y dejar descansar los mantos acuíferos, pero no he visto que lo implementen aquí”.

“A un estado como chihuahua, le beneficia mucho, por la derrama económica industrial que pudiera derivar, realmente puede existir una posible industria energética pero la administración actual, sigue apostando al petróleo”.

Lo que hemos visto en el primer año el litio es un tema en que no se meten demasiado, o bien, no hay una agenda de trabajo tangible, más allá de dejar que alguien más lo explote y pague su "renta" por decírlo de alguna manera”.

En total, en 2019 en el país, las exploraciones dieron como resultado el hallazgo de 49 bancos de litio en sus tres tipos: sedimentos, salmuera y rocas, y el estado a la cabeza en la estadística es Sonora con el hallazgo de 14, Guerrero, 5; Puebla y San Luis Potosí, repiten con 4, 3 en Jalisco; 3 en Michoacán y tres en Chihuahua.

Actualmente las concesiones de minas de litio entregadas suman 53, y solo 4 son propiedad de mexicanos a través de las autoridades federales.

En México no se cuenta con registro de producción de litio y es desde el año 2006 cuando apenas se dieron intentos de exportación, el récord fue en el 2011 cuando se enviaron 3 mil 858 kilogramos del compuesto, lo que se tradujo en ganancias de apenas 7 mil 833 dólares.

Los principales países a los cuales México envía hasta ahora pequeñas cantidades de litio son a Costa Rica y Guatemala, sin embargo la demanda interna en 2019 fue de 219 toneladas, un gasto de 1 millón 626 mil 645 pesos.

Los países que venden el litio a nuestra nación son, en orden de cantidades: Chile, Eu, Eslovenia, Argentina, Alemania, Japón y China.

Actualmente todos los depósitos conocidos están en etapa de exploración ya sea por manos extranjeras o mexicanas, sin embargos se espera que el proyecto Bacanora, Sonora Lithium produzca un total cantidad de 5 mil kilotoneladas de carbonato de litio.

Se estima que tan solo los depósitos en sedimentos de Jalisco y Sonora contienen 475 millones de toneladas

El SGM, ha determinado que para el año 2035, deben estar determinadas las tendencias de consumo de litio en México, en base a exploración e investigación regional.

Y como primer objetivo a corto plazo será buscar asociaciones para desarrollar los principales depósitos encontrados para cubrir demanda interna y reducción de importaciones.

A nivel mundial Australia, Argentina y Chile representaron el mayor porcentaje de producción del litio.

El litio es un mineral estratégico y un componente clave en el almacenamiento de energía verde.

Tecnologías y descarbonización de la economía global.

Según información de la Subsecretaría de Minas, el mercado de litio hasta el año 2035 será dominado por los austalianos, luego por los chilenos y por los chinos, en tercer lugar; actualmente el precio por tonelada en dólares estadounidenses es de 17 mil dólares.

Los cálculos indican que en el yacimiento recientemente encontrado en Sonora hay reservas por 243 millones de toneladas, aún sin certificar, que superan las 21 millones de toneladas de Uyuni, en Bolivia, ya certificadas.

El secretario de Economía en el estado, Jorge Vidal confirmó que la extracción en esta zona boscosa de los límites entre Sonora y Chihuahua comenzará en 2022 por la empresa china Ganfeng Lithium.

A principios del mes de diciembre pasado, la dependencia en el vecino estado indicó que la empresa Bacanora Minerals ha pronosticado 17 mil 500 toneladas de carbonato de litio para 2020 y luego aumentar dicha producción a 35 mil toneladas al año.

El proyecto está ubicado a 180 kilómetros al noreste de Hermosillo, Sonora, dentro del municipio de Bacadéhuachi, ante la ratificación del hallazgo en diciembre el propio titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, se refirió al litio como el nuevo petróleo.

"El litio va a ser el nuevo petróleo, es la base no únicamente de las computadoras sino de los acumuladores", dijo el funcionario. "Se nos vienen los autos eléctricos, y México debería de ser capaz de fabricar autos eléctricos en fábricas públicas", expuso en su oportunidad.

El periódico El Sol de México de la Organización Editorial Mexicana entrevistó al académico Plinio Sosa Fernández, de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explica que el litio surgió después de la explosión del Big Bang, según esta teoría.ç

Y fue descubierto en 1817 por August Arfwedson y Jöns Jacob Berzeliu, quienes lo llamaron litio, por el significado de la palabra “piedra” en griego.

Respecto a su consistencia, explica el profesor Plinio Sosa, en su estado puro el litio es muy inestable y explosivo al contacto con el oxígeno, por lo que se debe almacenar en aceite.

Desde su descubrimiento, fue hasta 1970 cuando Stanley Whittingham propuso usar este elemento en las baterías, debido a que es uno con los que más se pueden liberar electrones.

Según el catedrático de la UNAM, las principales reservas de litio están en el triángulo que forma Bolivia, Argentina y Chile (países donde recientemente se han presentado conflictos político-sociales).

De igual manera, en 2009, se anunció que en Zacatecas y San Luis Potosí fue descubierto uno de los mayores yacimientos de litio y potasio del mundo, que colocó a México como uno de los 11 principales países en extraerlos.

“En una batería, los electrones deben fluir del lado negativo al positivo (ánodo a cátodo) y el litio es uno de los elementos que más puede liberar electrones, por lo que en la década de los 70, Stanley Whittingham propuso su uso”, comentó el químico de la UNAM.

USOS DEL LITIO EN NUMEROSOS CAMPOS

Tratar la bipolaridad y depresión

Obtener mejor aluminio

Baterías

Lubricantes,

Cerámica c

Vidrio.

Celdas solares

Autos eléctricos

PRECIO PROMEDIO DE LA TONELADA DE LITIO

17 MIL DÓLARES